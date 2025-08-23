潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥，今年再創傳奇，變身運動員於五月代表香港遠赴烏茲別克出戰亞洲空手道錦標賽。坤哥為空手道創作的新歌《感激的直拳》接受《星光背後》專訪。節目中，他除了大談30歲才展開運動員第二人生外，亦披露了與日籍太太濱口愛子( Aiko Hamaguchi )的相識經過，原來二人只相處了數個月便決定結婚，坤哥說：「有啲人三日就結婚，無嘢係絕對。」而談及十年大起大跌，坤哥更以滑浪比喻初出道的成功：「突然嚟咗個超級大浪，我係唔識落返嚟。」
羨煞不少港男，四年前娶得日本嬌妻的坤哥，他稱2018年開始學日文絕非為追女仔，主要是因網上認識了一些音樂人有機會談合作並到日本發展，巧合地亦經日本音樂朋友介紹認識愛子，他說：「係緣份，一識佢幾有好感，畀佢好有自己個性吸引，相處好舒服。」坤哥與愛子認識不久後疫情爆發，他坦言幸好有科技，解決long D相思之苦，「long D咗一段長時間，好彩有網上平台，可以facetime一齊睇劇或電影，或者一齊對住個mon飲嘢。」他承認婚前二人實際相處時間只是數個月已計劃結婚，「真係幾個月左右，究竟要拍拖幾耐先可以結婚？七年？十年？有啲人三日就結婚！無嘢係絕對，總之我覺得係timing要做呢件事！」再問坤哥怎樣認定愛子是適合他的伴侶，他說：「係佢所有嘢！靚唔靚見仁見智，最重要係佢唔會覺得我係吳業坤，我入行十五年，大家會畀唔同嘅報導或者作品影響對我嘅感觀，而我可以用最本我嘅身份同佢去相處，我唔係講吳業坤係一個好勁嘅人，但係佢就係鍾意我本人，同我真實性格，係好難得。」
坤哥感激愛子為他犧牲日本一切陪他來港定居，「求婚前都傾過，佢思想幾傳統，會嫁雞隨雞、會跟老公姓。到講到實體經濟問題，首先我響日本搵唔搵到錢？其次佢嚟香港又會唔會習慣？最後我無得放棄香港事業，所以佢要放棄日本嘅工作。」至於老婆有沒有考慮日本的雙親，他說：「好彩日本年青人同香港人好唔同，日本人好早就離開屋企去東京做嘢，係習慣咗獨立，主要係佢適唔適應嘅問題。」坤哥指太太適應力及語言學習能力強，居港三年多來，已解決語言問題，也在港認識了不少朋友及已成為KOL。
2010年《巨聲2》入行的坤哥，等了五年才有機會出歌，但一出就爆紅，談等待那五年，他說：「頭五年腦囟未生埋，見Alfred、Jay Fung好快有歌出，成日諗點解機會唔係我，無諗自己有幾唔得！」到爆紅兩年過後，坤哥深深體會何謂長江後浪推前浪，「我成日用滑水形容運，我本身諗住個浪細細地，我會滑得好順暢，但突然嚟咗個超級大浪，我滑到好高亦可以滑到，但我係唔識落番嚟，亦唔識點繼續接下一個浪。當時我嘅技能都唔能夠承接，睇返我以前啲相，又肥、頭髮又亂梳、眼鏡又核突又無突破，點會繼續有人支持我？起跌無得唔接受，唔同我學空手道努力就會有回報。」
經歷起跌，坤哥學會感恩，「好彩而家仲有機會出歌，仲可以做呢啲咁唔commercial嘅歌，講真《感激的直拳》？搵邊個聽先？」坤哥指空手道令他學懂做人要有野心，「就算贏唔到，你都唔可以輸，因為今年十周年，所以都想開巡迴，內地已經開始緊，希望一站一站做返嚟。」
其他人也在看
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀美麗華酒店Yamm 人均$293起歎避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨、蟹皇蟹肉炊飯
尖沙咀美麗華酒店在8月21日中午12點於Klook推出極吸引自助餐買一送一優惠！自助午餐以人均低至$293的吸引價錢，在盛夏品嚐不斷轉換的美食主題，包括星馬尋味之旅、喜越之泰、港式味力，以及韓臺風味盛宴，讓大家保持新鮮感。而自助晚餐為「味」遊豐洲主題，人均低至$612，顧名思義即可食到多款以日本空運到港的原條鮮魚及剌身，各位有興趣的讀者即睇下文啦！Yahoo Food ・ 1 天前
人生馬戲團｜楊思琦親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死 回應傳遭禁錮強暴
楊思琦與鍾嘉欣主演的《人生馬戲團》於2005年拍攝，當年劇組在廣州番禺拍攝期間得罪黑幫及遇襲，而楊思琦、鍾嘉欣因為當時失蹤了72小時，一度有傳她們遭禁錮強暴。楊思琦最近接受傳媒訪問親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死，並承認事發後被TVB「禁聲」，不過事隔20年後，她卻大方透露內情真相。am730 ・ 21 小時前
車Cam直擊｜農曆七月怪事多 雲景道驚現長髮白衣女？網民：好恐怖
踏入農曆七月，怪事特別多？近日網上流傳一條車cam片段，一輛私家車在雲景道行駛期間，一名身穿白衣兼披頭散髮的「女子」，站在路中間，並如踏着如喪屍般的步伐走近私家車，其後從私家車身邊離去，場面十分嚇人。由於踏入農曆七月，這個場面又令人多幾分幻想。am730 ・ 19 小時前
網上熱話｜路上遇塞車 師傅落車做一動作 網民感震驚
香港地人多車多，塞車是每日皆會上演的情節。塞車時等得不耐煩，有人就想出絕招，讓車輛快速通行。近日有網民在社交平台上載一條影片，當時正值龍翔道塞車，有車輛懷疑等得不耐煩，車上其中一名男士遂下車，跑到路邊的消防車專用通道，奮力一手抬起圍欄，讓車輛快速駛過。該名乘客亦很有「手尾」，隨即把圍欄放回原處。am730 ・ 18 小時前
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
蘇寧大埔超級城店進行Apple iPad及MacBook清貨優惠，Apple iPad及MacBook清貨優惠低至57折，優惠產品限量發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
黃大仙酒樓男職員遭前女友持魚生刀狂斬 疑為感情及金錢糾紛
黃大仙發生傷人案。今日(24日)下午4時許，警方接報指，位於龍翔道110號豪苑商場一間酒樓內，一名酒樓男職員被一名女子以利刀襲擊，腹部血流如注，一度陷入昏迷。救援人員接報到場，男子尚有意識，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。女子施襲後逃去無蹤，警員其後在附近搜索，最終在田坳道近竹園邨附近，尋獲涉案女兇徒，她左手受傷，同送往am730 ・ 11 小時前
格陵蘭裔母親無法通過「育兒能力測試」 女兒誕生後被丹麥市政府帶走寄養 引發民眾抗議︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名格陵蘭裔年輕母親的初生嬰兒在出生僅一小時後，被丹麥當局帶走安置寄養，事件引起格陵蘭及多地民眾抗議。根據新法例，禁止對格陵蘭裔人士使用爭議性的「育兒能力測試」，但該母親仍被要求接受測試，並因此失去監護權。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
女神配對計劃 | 女神青春校服Look 有為GM與小鳥Sophie襯到絕
官方率先發布了五位女神的單人學生Look、求愛勇者的群體照／組別照、拍攝花絮照，及甜度爆燈的女神勇者CP照Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
屯門男子踩滑板車天橋落斜自炒撞壆 頭傷昏迷送院
【on.cc東網專訊】今午(24日)1時17分，一名姓鄭(49歲)男子踩滑板車在屯門鳴琴路行人天橋斜路落斜時，懷疑失事撞向單車徑石壆，事主頭部受傷昏迷，由途人協助報案。救援人員接報到場，將事主送往屯門醫院治理，他其後回復清醒。警員經初步調查後，將案件列作「有人意on.cc 東網 ・ 19 小時前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 7 小時前
港銀倡驗證平台 核實內地客資料
隨着中港兩地發展日益融合，內地人士來港開立銀行戶口的需求日增，銀行要核實開戶申請人的資料卻不容易，據了解，有銀行倡議金管局與人民銀行探討建立便利銀行核實開戶人資料的渠道，令開戶流程可更有效率，並有助防範詐騙活動。信報財經新聞 ・ 7 小時前
巴黎街頭吸菸被批！泫雅老公龍俊亨遭疑違法
[NOWnews今日新聞]韓國女星泫雅在2024年10月與龍俊亨結婚，雖然兩人從交往開始就罵聲不斷，但小倆口還是不甩負評，常常高調秀恩愛。而昨（23）日，泫雅於Instagram曬出與龍俊亨在法國巴黎...今日新聞 娛樂 ・ 11 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 2 天前
聘外勞炒本地工 孫玉菡：不姑息
本港最新失業率由3.5%升至3.7%，部分業界已要求政府檢討輸入外勞政策。勞工及福利局局長孫玉菡出席電視台節目時透露，當局發現首宗懷疑聘請外勞後解僱本地工人的個案，若然屬實「將毫不留情以行政制裁」，暫停涉事僱主所有新申請，並在一年內不接受其外勞申請，強調不會姑息違規僱主。信報財經新聞 ・ 7 小時前