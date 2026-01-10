星光背後｜艾威飽歷喪妻之痛 轉戰直播帶貨遭網民評擊：要事隔幾耐先有權開心？

艾威飽歷喪妻之痛 轉戰直播帶貨遭網民評擊：要事隔幾耐先有權開心？

現年66歲的艾威去年5月飽歷喪妻之痛，重新振作轉戰北上直播帶貨的他，為有份參演的劇集《守誠者》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。去年5月10日，艾威於網上求助有心人捐肝，因為太太Lisa患有家族遺傳病「多囊腎」及「多囊肝」，病情急轉直下，之後8日，艾威見證人間有情，亦見證時間不等人。節目中，艾威以過來人身份分享從傷痛如何重新振作，但原來再投入工作分享片段，竟曾遭網民評擊，他慨嘆：「究竟屋企人死咗，要事隔幾耐先有權開心？」另外，憶述與亡妻參加內地綜藝節目《再見愛人2》因而復合，艾威至今仍然流下男兒淚，他說：「佢係連命都唔要，想同我復合！」



憶及去年網上呼籲捐肝為救愛妻，艾威坦承見證人間有情，「係非常感動，係超過20個人願意捐肝，我全部私下都傳短訊多謝佢哋。」另外，他亦感謝周潤發來病房探望病危的太太，「係非常難得，發哥係Lisa嘅偶像，當時我同三哥(苗僑偉)工作，佢上晝搵發哥，發哥下畫已經嚟探Lisa，Lisa當時已經神智模糊，但佢應該認到發哥，發哥仲同佢講：『快啲好返出嚟請我食菠蘿包。』」



無奈Lisa等不及換肝，因感染於5月18日離世，問艾威至今何時走出傷痛，他說：「無諗走出，只可以同傷痛共存，但我好快要迫自己改思維方式，因為我唔可以繼續沉溺，有好多問題要面對。」原來艾威太太生前沒有立平安紙，艾威既要接手Lisa生前創辦的心血手錶鋪，他本人亦要幫忙打理自己有份投資的灣仔食肆，「太太臨走前，佢個人好亂，好多問題留低，所以我同自己講，一定要保持清醒，一定要喺陰霾跳出嚟。所以每日即使無去Gym，都會做一百下掌上壓。」不過，重新振作走出傷痛，並分享於食店幫忙招呼客人的片段，竟令艾威飽受網友批評，「我將呢啲開心片段放出嚟，就有啲人好得閒攻擊我，當然我無去回應，但就覺得好奇怪，發生唔開心嘅事，究竟要保持負面情緒幾耐？好無情地講，屋企人死咗，你要我傷痛幾耐？先至有權開心？邊個做準則？」作為喪親過來人，艾威說：「一定要開心返，因為走咗嘅屋企人，亦都希望你開心嘛！你無資格批評我，因為我要用開心嘅心情，解決我以後面對嘅問題。」



艾威91年邂逅Lisa，交往11年後於02年結婚，不過，2020年艾威宣布離婚，震撼整個娛樂圈，事關之前二人生死相許，男方曾傾家蕩產為Lisa治療子宮肌瘤。問艾威2023年偕Lisa參與內地真人騷《再見愛人2》，出發點是否為了復合，他說：「復合真係因為呢個節目，但之前無任何期望，只係想有新啟發畀我哋。」拍攝18日要一對分開夫妻做不同的挑戰，促使艾威感受到Lisa的愛，「有一日要爬山要綁繩，當時佢『多囊腎』、『多囊肝』個肚已經好脹綁唔到繩，佢點都要做到，就好似命都唔要嚟拍呢個節目，佢係連命都唔要想同我復合，係好感動。」憶述答應太太不離婚那一天，艾威再度淚崩，流下男兒淚，「當日拍我哋去海拔高地方，佢高山症發燒……已經有車準備送佢去醫院，我心諗我應承佢唔離婚，佢一定會好返。果然…..我同佢講：『你唔好諗咁多，我哋唔離婚啦。』佢竟然即刻退燒，好神奇，即刻好返晒咁滯。做咗呢個決定後，我就同自己講，唔可以再提離婚。」艾威邊講邊哭，證明他至今仍深愛 Lisa。