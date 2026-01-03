星光背後｜JACE 陳凱詠捱過被公司雪藏 決心轉做獨立歌手：首首歌都係自己畀錢做

JACE 陳凱詠捱過被公司雪藏 決心轉做獨立歌手：首首歌都係自己畀錢做

現年31歲，2019年經環球唱片入行的陳凱詠(Jace)，2023年捱過被公司雪藏約滿後，她決心轉做獨立歌手。三年來的努力，Jace成績亮麗，更將於2月18日大年初二起，舉行一連兩場《JACE WORLD》首次紅館個唱。Jace為處女紅館騷及剛推出的全新專輯《REVOLVING》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，對於傳統的檔期、難得的殿堂舞台極速降臨於自己身上，Jace說：「啲人成日話紅館期好難批，係一年前試吓入紙，無諗過突然批咗。」



首開紅館騷就掛帥「出品人」，Jace坦言邊學邊做，她感謝有其他投資者及一班經驗豐富的團隊埋班支持，讓她變得勇於下決定，「新年呢件事係有啲似賭錢，唔到跑馬嗰日，你唔會知贏定輸，但如果我唔清楚、唔識決斷，團隊更加唔知你想點。」Jace直認開始宣傳賣飛時，才感受到壓力，「因為到賣飛到宣傳，就有人問我演唱會有乜驚喜？有邊個嘉賓？係好多嘢殺埋身先至有壓力。」被認定是另類歌手，卻於傳統檔期開騷，Jace索性用自家公司名定名個唱，「叫《JACE WORLD》就係唔想再抽象，將我嘅世界擺晒喺呢個紅館騷度，究竟係好定唔好，偏鋒定易明都好，都係我嘅世界。」



外間認定她另類非主流，但Jace強調她亦有傳統一面，所以她的演唱會除了破天荒有企位，也有基本的跳唱及主流大路歌環節。一如她剛推出的概念專輯《REVOLVING》，概念以徐克電影《青蛇》作構思，雖然有《大車》、《出事》等偏鋒歌，亦有大路作品如《間歇性休眠》、《PTSD》等。JACE坦言獨立三年來，不斷有監製或同行勸她唱多些K歌，「全部人都話我做乜咁偏？我有首主流啲喎，你要唔要？由頭到尾我都無猶豫過，好多人同我講諗吓版稅啦，如果你有首Hit歌，你過多幾年會多謝自己。無錯！我首首歌都係自己畀錢做，但我真係唔理人聽唔聽，表現到我自己喜好，一定緊要過錢！」



獨立後為每首作品的付出，Jace直認除心血外，金錢上更是不惜工本，所以公司至今仍是收支平衡，「尤其今次呢張碟，我無睇Budget，我都反問自己係唔係太唔實際亂洗錢，跟住我問爹哋，佢好Sweet同我講：『做到就得！』仲話生我嗰年，都無諗咁多，今日未又係咁大個！哈！」至於三年來有沒有難捱階段，她說：「難捱唔係金錢上，而係乜都自己去承受，少少似孤立咗自己，無人畀到答案我，我亦唔想煩人，條路自己去摸索，係難亦會攰，會停低問自己，點解要搞到咁辛苦？」不過，Jace亦坦言身邊有朋友及父母的鼓勵，讓她繼續任性，「感動同鼓勵，行內行外朋友都好多，最感動一定係爹哋媽咪，佢哋好誠懇真心同我講：『阿女，你好叻呀！』就夠。」Jace笑父母曾擔心她，「初頭佢哋一定擔心，唔知我搞乜，又要搞到啲嘢咁大，就係要時間畀佢哋睇到。開騷前阿爸都好搞笑，仲話：『演唱會係咪要投資呀？落我名囉，我投！』我話唔使，但真係好搞笑。」身為家中獨女的Jace坦言，令父母不擔心的方法，就是多與他們溝通，「唔想佢哋擔心，就要乜都同佢講，前排真係壓力大到搞唔掂，會自責有啲嘢自己處理得唔好，就喺阿爸阿媽面前喊咗。其實無人幫到我或畀到答案我，但就係要畀爹哋媽咪知，乜都話搞得掂，佢哋仲擔心。」