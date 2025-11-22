張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
星光背後 ｜李成昌入行46年演盡忠奸善惡 三次被人挖過檔 最終選擇留下
現年68歲，3年前因65歲之齡對外宣布退休的綠葉王李成昌(昌哥)，近日於《金式森林》再演奸舅父獲網民大讚並封為教科級演技。79年藝訓班入行，最初憑處境劇《香港81》康仔成名的昌哥接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述46年來演盡忠奸善惡、三次被人挖過檔最終選擇留下的鮮為人知故事。另外，鮮有緋聞的李成昌與太太相識近40年，節目中，他除了剖白遲婚生女的因由外，亦坦承曾與80年代花旦黃造時交往三年，「當時佢好得意好可愛，又成日望住我，啱Feel就一齊。」
黃大仙成長的昌哥，讀書時已熱愛話劇，他中五畢業後投考香港話劇團不果，之後做了兩年銀行便轉考79年藝員訓練班。昌哥指因81年於劇集《烽火飛花》演抗日學生獲曾勵珍青睞招入處境劇《香港81》，一演正直新移民任柏康(康仔)便是五年，「嗰時好開心，出街有人叫你康仔，爆騷最高一年有24個月糧，我嘅第一層樓，買第一架車，都係康仔。」惟處境劇五年後收檔，令活於安全網多時的昌哥陷入超過一年低潮，「係好多擔心，先係收入無咁穩定；另外，假假地都做開主角，我又唔識其他監製，出到去有無監製用你？」昌哥坦言《香港86》後，沒名字的角色也需接，他感激監製潘嘉德首先起用他於《旭日背後》(88年)夥拍鄧萃雯首演奸角殺出血路，「果陣有年幾係有啲驚俾人淘汰，德哥問我介唔介意做重嘅奸角，有人搵我已經開心，仲介意？」
做演員46年，昌哥最感激伯樂曾勵珍，他指演奸角沒難度，惟最怕演接吻戲，「強姦同接吻戲都好麻煩，咁耐都係拍過兩、三次錫戲，真係好怕！怕女士話你抽水，真係唔知點演，做乜要錫呢？要有感情先錫嘛，又唔知對手開唔開心，靚仔kiss就好啫，同李成昌喎，唉！」46年來，昌哥一直留守TVB，他坦承先後有麗的、亞視及王維基的HKTV三次找他跳槽，他自揭從沒離巢的原因，「麗的亞視兩次都係人工低，我一返去同公司講返，公司都俾夠我，早知我講多啲啦。到第三次王維基，我係有啲嬲，佢搵人同我傾，應該搵齊我啲資料，佢竟然唔信我喺TVB嘅騷錢有咁多，咁我就唔再傾！」
昌哥46年來見盡美女花旦，他指自己心目中最美是藍潔瑛及周海媚，「無諗過接近佢哋，佢哋咁靚，一定好多人追，我後生廿年就話啫。」不過鮮有緋聞的昌哥亦坦承曾與一位80年代被力捧的花旦交往三年，她就是第八屆藝訓班同學黃造時，「佢好靚女架！嗰時八點返學，五點放工，大家相處咗一年，訓練班就嚟完，大家都好Close，好多人都拍拖，阿湯(湯鎮業)同呢個，嗰個又同嗰個，當時又見到佢(黃造時)幾得意好可愛，又成日望住我，啱Feel就一齊。」至於出道後為何分手，昌哥說：「其實真係唔夾。」
感情上，長情的昌哥86年認識任職銀行的圈外太太，二人於93年結婚，2001年育有一女。談及到四十多歲先計劃生下一代，他說：「因為我經歷一次大病，驚走先過太太，希望有下一代陪老婆，好彩俾我哋生女，因為阿女好嗲好黐我。」為了囡囡有更好的讀書環境，夫妻二人自女兒14歲起便送她到英國升學，至今十年每年需付數十萬學費，但慈父從不覺肉赤，「有積蓄、計到數就畀佢過去讀，佢仲有一年就碩士畢業。總之，開心！兩公婆都覺得，如果有能力畀到佢而唔畀，將來就會有遺憾，錢係帶唔走。」
其他人也在看
鄭則仕再拍片揭暴瘦留白鬚真相 曾生意失敗否認住貧民窟：用腦子來分析
現年74歲的「肥貓」鄭則仕（Kent哥）近年作品減少，不過最近活躍於網上平台拍片。Kent哥曾屢次被傳死訊，早前拍片時身形暴瘦，鬍子變白盡顯老態，令網民非常擔心。日前，Kent哥再拍片稱要「力求真相」，親揭暴瘦留白鬚原因，更呼籲網民要「用腦子來分析」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄
利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 收「熱心愛國團體」投訴信 促停售周邊產品 聲稱已報國安︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。莊梅岩今日（23 日）在社交媒體貼出一封來自「熱心愛國團體」的信函，要求停止製作及販售相關周邊產品，並指控她散播仇恨政府情緒。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生
2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國完滿舉行，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）戴上后冠成為冠軍，能在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，充滿許多比電影還要戲劇性的情節，而波許在本月初更遭主辦方當眾辱罵她「蠢」，她在穿著華麗晚禮服，腳踏高跟鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援，令這場選美變成一場關於女性尊嚴的戰鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金裕貞《親愛的X》化身惡女美貌封神！金裕貞減肥護膚方法公開大晒緊緻馬甲線直角肩！
金裕貞主演的《親愛的X》持續熱播中，金裕貞飾演女演員白雅珍，美麗的面具下卻是患有反社會型人格障礙症、冷酷無情的瘋女，劇中走紅地氈時更大曬螞蟻腰及性感鎖骨，被封為新一代「美瘋代表」！今天為大家整合金裕貞減肥身材管理及護膚方法，一起看看童星出道的她是如何時刻保持最佳狀態。金裕貞《親愛的X》首次飾演惡女由金裕貞、金永大、金度勳及李烈音主演、改編自同名漫畫的最新韓劇《親愛的X》，劇情講述金裕貞飾演的白雅珍自小命途坎坷，長期被親生媽媽家暴，更目睹爸爸親手殺掉媽媽，悲慘的童年令她患上反社會型人格障礙症，不惜利用身邊的人向高處爬，透過心理操縱與欺瞞最後成為炙手可熱的女星，最後被一直以來默默守護在身旁的尹俊瑞（金永大 飾）在眾人前揭開真面目。金裕貞《親愛的X》大晒螞蟻腰、直角肩金裕貞在劇中走紅地氈時身穿黑色禮服大晒螞蟻腰和直角肩，另外穿起銀色抹胸禮服時更露出白滑美胸，好身材一覽無遺，性感程度爆錶！金裕貞來港出席活動金裕貞早年來港出席品牌活動，曬出纖瘦身材！Photo Source: Calvin Klein加上金裕貞的近照盡顯緊緻馬甲線，就連雙腿也十分纖長！一起看看金裕貞的護膚及身材管理。金裕貞護膚方ELLE.com.hk ・ 1 天前
涉嘲港隊及球迷「白癡」 新加坡部長發電郵向羅淑佩致歉 文體旅局：不會影響雙方長期合作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉（David Neo）早前在亞洲盃外圍賽後於更衣室發言，形容香港球迷及港隊球員為「白癡」，片段流出後引起強烈反彈。文化體育及旅遊局今日（21 日）回覆《Yahoo新聞》指，代理部長已透過電郵向文體旅局長羅淑佩致歉。Yahoo新聞 ・ 1 天前
騙案｜物業代理WhatsApp遭盜用 32歲女向騙徒交租失68萬港元
騙徒隨時潛伏在身邊，收到對方轉賬要求須格外留神，確認對方身份真偽。過去一周，警方共接獲超過50宗WhatsApp帳戶騎劫騙案，總損失逾600萬元。 騙徒暗中窺視對話並誘騙設局 其中，一名32歲女受害人因租約即將到期，透過WhatsApp訊息聯絡物業代理，商討續租一年及繳交租金安排。受害人提出想由公司戶口轉以am730 ・ 1 天前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
NBA ｜ 控衛之神CP3宣布今季完結退役
根據 ESPN 記者 Shams Charania 報道，今季為 NBA 生涯第21年的基斯保羅，將會是職業生涯的最後一章。Yahoo 體育 ・ 12 小時前
取消師生團赴日交流 教育局稱確保師生安全
【on.cc東網專訊】教育局昨日(21日)向傳媒證實，以安全為由退出今年日本官方辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消下月7日至13日派中學生赴日交流。教育局稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。on.cc 東網 ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
尋人｜秀茂坪77歲老翁羅海星失蹤最後定位飛鵝山 搜索1日終尋回（更新）
警方今日（21日）呼籲市民提供一名在秀茂坪失蹤男子的消息。 77歲男子羅海星昨日（20日）上午在秀明道一個商場最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案，表示其患有認知障礙症的七旬丈夫上午時外出後失去蹤影，其間老翁曾致電向她求助，但因未能清楚說出身處位置，情況令人擔心。老翁身上攜有「智蹤計劃」定位器，其家人遂向警方am730 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期熱選（23/11-27/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，樂天韓版地捫蘋果汁/橙汁/芒果汁飲料4包裝$22.9/2件、東洋水產碗裝炒麵系列 $21.9/2件、Yokoo 0糖質蒟蒻麵 $13.9/2件、麥斯威爾韓版三合一咖啡$33.9/2件！YAHOO著數 ・ 3 小時前