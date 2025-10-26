葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
星光背後 ｜盧頌恩憶述兒時喪父不理母親反對入行 樂於當節目下把：無得釋懷
2009年21歲入行，現年37歲的盧頌恩(妹頭)，2014年起夥拍李尚正(阿正)主持《臥底旅行團》至今成為HOY TV王牌節目，最新一輯《臥底旅行團5.0》更創下逾6點收視紀錄。由𡃁模入行成為今天「有線一姐」的妹頭，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，除了憶述七歲喪父、不理母親反對入行的經過外；更披露服務有線近15年，從沒計劃過檔、樂於當節目下把的因由；另外，妹頭近年逐漸變胖亦成節目焦點之一，她坦承與數年前創業投資足浴店壓力大有關，她說：「無得釋懷，只能夠適應，無乜所謂，因為身形多咗人談論都係一件好事！」
李尚正經常於節目揶揄盧頌恩當模特兒時期曾灌錄歌曲《下午茶》，當年妹頭弗爆清純的MV至今仍可於於網上找到。妹頭不諱言唸中學時已有夢想考演藝學院入行，惟母親反對令她轉讀理工，不過唸大學期間遇上當龍友模特兒的機會，輾轉又讓她走進娛樂圈，「我唔算𡃁模，𡃁模再索啲，嗰陣覺得好玩又賺錢又可以分擔媽咪負擔，當時好興『影會』，佢哋啲相機都好Pro喎，又打晒燈，係好多人一齊影一個女仔。我擺唔到性感甫士，都係扮可愛。」不過，這些龍友相卻令妹頭被Jam Cast公司看中，再羅致成旗下模特兒，之後安排她參與商台與TVB合作的《十人巷》，繼而讓她走上主持之路，分別於亞視講馬及有線主持足球節目。妹頭更指首兩、三年入行做Freelance主持收入極可觀，「最高峰試過月入六位，細個覺得好OK，但真係忙到無得休息，廿四小時不停Loop，我都唔明點解自己嗰幾年可以捱到同咁勤力。」
被封為有線一姐，妹頭指她拍完《臥底》第二輯才正式簽約有線，「當時又講波又要講馬又拍其他嘢，就檔期就得好緊要好攰，就想揀定一個方向發展，有線嘅伯樂亦對我好好，就決定專注做綜藝。」《臥底旅行團2.0》2019年轉到免費頻道HOY TV播出後，阿正妹頭這對活寶貝人氣逐漸飊升，性格知足及樂觀的妹頭坦言從沒想過跳槽，「一嚟無人邀請(過檔)，自己亦無諗過，我覺得其他電視台唔缺我呢啲人，唔同台有唔同Style，大台要樣靚身材好，而我喺呢間電視台做得好舒服，亦好有感情，公司亦越來越有進步，無乜動機要走。」至於節目中經常要做阿正下把，看似被欺凌，妹頭說：「阿正窒我就梗嘅，嬲唔落佢，佢咁得意搞笑，可能我內心強大，唔覺Bully我。佢笑人好高境界，唔會令人嬲，佢話我肥，咁我真係肥阿！我天生下把，我無問題。」
相比2014年首輯節目，妹頭近數輯的《臥底旅行團》身形變化甚大亦備受談論，她指是因為疫情期間創業投資於足浴店承受壓力所致，「真係由創業一刻開始，真係壓力大，瞓覺前一刻都諗鋪頭濕碎嘢，譬如好細微嘅裝修改動、揀邊隻廁紙都不停諗，無得釋懷，只能夠適應，無乜所謂，因為身形多咗人談論都係一件好事，公司又完全唔理，好正喎！」
不少觀眾認定阿正妹頭是一對，其實妹頭一早有個拍拖超過十年的圈外男友，但她坦言已過了恨嫁的階段，「細個會諗結婚為生BB，但而家覺得唔生BB都OK，媽咪都過咗擔心同畀壓力嘅階段，因為感恩家姐已經結咗婚同生咗。我哋一齊咁多年，結唔結婚都無乜所謂，最緊要舒服同開心。」
