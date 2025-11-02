馮淬帆逝世 演《精裝追女仔》堅哥深入民心
星光背後 ｜陳柏宇曾揚言從不想大紅大紫 ： 在我人生當中，最在乎唔係事業
現年42歲，陳柏宇(Jason)為今年第五首派台歌，首次掛帥有份監製的《不愛無壞》接受《星光背後》專訪。入行19年的Jason曾兩度登上紅館，先後三次於叱咤頒獎禮摘下男歌手銀獎(2016、2017及2019)，以及一次我最喜愛男歌手(2017)。Jason曾揚言從不想大紅大紫，惟樂迷一直替他不值，2016年先於網上推他成「樂壇隱世歌手」；今年臨近頒獎禮，網上又再掀「關於陳柏宇與男金的距離」討論。2017年與太太符曉薇(Leanne)結婚，先後育有兩名七歲及兩歲愛女的Jason於節目中除了大談成為父親的轉變外，亦分享他對獎項成績與不渴望大紅大紫的心態，他說：「大紅大紫就要有犧牲，在我人生當中，最在乎唔係事業，事業只係第三位。」
年初開會展騷前，陳柏宇曾公開訂下2025目標「向男金出發」，外間以為向來佛系的他終重拾鬥心，今天陳柏宇說：「點解當日咁講？只想畀個目標自己，睇吓自己工作心態會點，邊有話一定攞到？」十九年來，Jason承認也有過緊張頒獎禮的階段，「入行頭嗰六、七年，對攞唔攞到獎感受會重啲，之後慢慢放低。因為明白件事唔係自己可以控制，知道每年我嘅成績，唔係單純我每年畀左幾多心機落去做音樂就可以決定。假設我每年付出一樣，某啲年份成績好啲，某啲年份無咁好，就唔係單止我點去做嗰件事，係有好多外來因素，既然件事Majority嚟自外來因素，唔輪到我可以控制，就唔去過份思考。」對於「樂壇隱世歌手」，事隔多年再有網民討論「關於陳柏宇與男金的距離」，他說：「我無留意，音樂係好Objective，每個人聽都有唔同感覺，無話我花咗幾多心機喺音樂，就應該攞乜嘢獎，要明白遊戲唔係咁玩。」
問過往三次奪銀獎，有那一次感覺與「男金」擦身而過？陳柏宇笑說：「吓？三次咁多？我以為得兩年咋！講真，無覺得邊年應該係我，對我嚟講，有已經好巴閉。喺我心目中，無論係金銀銅，有得上台已經過癮啦，已經係開心事，因為攞第四無人知。」陳柏宇也不認外間指他的成績與其公司宣傳不力有關，「樂迷咁睇我都無法，有時唔係我哋宣傳唔夠，只係有人更加紅攞到更多曝光。當有好新聞發生，我嘅唔夠大，咪睇唔到囉，唔關我亦唔關公司事。」
新聞價值與藝人當紅程度掛鉤，但陳柏宇於節目中再坦承從不想大紅大紫，他說：「大紅大紫就要有犧牲，在我人生當中，最在乎唔係事業，事業只係第三位。當你大紅大紫，你嘅工作量越多，私人時間就越嚟越少。我係咁諗，當我將來老咗，再睇返我人生嘅成就，第一樣嘢並唔係睇我事業，而係睇我家庭，係我兩個女同太太。」成為爸爸之後的陳柏宇，緊張家庭多於一切，但並不表示他輕視唱歌，他亦坦言近年感受到何謂長江後浪推前浪，「唔會無壓力，但亦都屬於我控制唔到嘅事，我都係喜歡默默耕耘嗰一批，我又唔識點搶Fo，我又唔識去爭任何嘢，我只能運用我做歌手嘅堅持。」所以，即使唱功認好的「隱世歌手」Jason，於疫情開始重新拜師學唱歌，「因為唔知點前進，學唱歌先至知自己有好多不足，而家係比以前好，但仲有好遠距離先至到我認為叻嘅水平。」
