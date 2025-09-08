星光背後 ｜魯文傑由「御用細佬」淪為「甘草」遇上香港電視不獲發牌打擊：成家靜晒

兒童節目主持出身，現年53歲的魯文傑(Simon)為近日演出的Viu TV劇集《翻盤下半場》接受《星光背後》專訪。魯文傑於1992年就讀演藝學院一年級時，已憑一則電視廣告成名，成為無綫、邵氏及亞視爭相羅致的對象，但他堅持完成四年大學課程才正式入行。服務大台長達十六年，由「御用細佬」淪為「甘草」的魯文傑，曾在男人40組織家庭時決心求變，誰料跳槽到王維基成立的香港電視（HKTV）後，卻遇上不獲發牌的打擊。節目中，魯文傑憶述說：「嗰日成家食飯睇住電視，阿爸、阿媽、老婆、BB都響度，成家靜晒，回巢？轉行？好閉翳。」舞台劇令魯文傑人生下半場翻盤，去年憑《撒旦狂筆》首封劇場最佳男主角，他說：「頒獎禮帶埋家人去無諗住贏，係想阿仔知，點樣面對輸，輸咗下次點樣贏返。」



當年憑一則電視廣告獲封「王子」的魯文傑坦言從沒發明星夢，拒認年青時靚仔，考演藝只因喜歡演戲及teamwork，他說：「靚仔唔覺，只可以話四正，我好咧啡，返演藝都係波衫短褲。」他承認1996年演藝畢業前錯失了不少機會，包括中學時被陳慧嫻的前經理人趙潤勤當街邀入行做歌手，「中五搭地鐵佢望實又跟住我，叫我去casting試音我好驚，打電話嚟第二次先肯上去，見到張智霖同蔣志光海報先至知係堅，試完音唱得差都話簽我，最終覺得未讀完書唔簽。」至於1992年赴美拍攝讓他成名的飲品廣告，也是演藝師兄迫他去試鏡才成事。而廣告出街後，魯文傑獲無綫、邵氏及亞視爭相羅致，「三間公司都有搵我，我見過方逸華，亦因為睇TVB睇大而簽咗。」1992年至1996年，演藝學院任魯文傑經理人，他一邊讀書，一邊於周末及周日錄製《閃電傳真機》。即使TVB第二年提出包薪經理人合約，他也沒想過放棄學業，「TVB叫我唔好讀演藝，點解唔畀我讀埋呢？做人無得後悔，雖然辛苦，亦好珍惜嗰四年讀書發生嘅嘢，對我好大幫助。」



魯文傑認自己沒野心，演藝畢業後滿足於拍攝《閃電傳真機》的收入或演「細佬」角色，「一年260個騷，每個月出兩份糧，夠自己亦夠畀屋企。」惟全身投入TVB十六年，魯文傑慢慢由「御用細佬」變成「甘草」，問他後期只是做主持或司機的角色時有沒有難受，他坦承自己心態也有問題，「早期貪玩，有糧出，過得一日就一日，自己放pea嘅心態亦有問題。好記得後期有場同陸駿光嘅戲，本來大家都係行行企企，突然導演有堆對白想我講，我竟然唔想講叫陸駿光講埋佢。當時陸駿光話：『演藝師兄，你做乜搞成咁！』我係pea到咁！」最終2012年離巢跳槽王維基，他坦承心淡，「當時無騷爆，仲要我還騷，無糧出仲要我拍《東西宮略》，加上男人40，都要為將來打算，不如走啦。」



離開TVB前因為演出香港劇團演戲家族的音樂劇《一屋寶貝》，令魯文傑邂逅比他年輕十六歲的太太梁嘉敏(Pinky)。二人交往不夠兩年就於2013年結婚，同年年底還誕下兒子魯煦耀(Jathan)。怎料初為人父同時，就需面對王維基不獲發牌面臨失業的打擊，魯文傑憶述說：「過程來回三次，最終嗰日成家食飯睇住電視，阿爸、阿媽、老婆、BB都響度，成家靜晒，回巢？轉行？好閉翳。嗰一年仍有糧出，但之後點呢？」魯文傑坦言感激已故的廖啟智，在他最困難日子介紹他到浸會教演戲。同時他亦有機會到主題公園當talent manager，加上太太產後亦有工作，兩公婆分擔才捱過最困難的日子，「疫情有段時間我無嘢做，都要靠我太太，所以我好愛我老婆，多謝我老婆，真㗎！」半生經歷不少挑戰，魯文傑相信「天無絕人之路」，「人生好得意，唔順中總會有啲順，所以唔使咁閉翳。」