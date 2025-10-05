星光背後 ｜麥家琪從未全裸拍戲 被外間標籤成三級片女星： 邊個叫我細個任性呢？

93年17歲參選港姐入行，曾是一代性感女神的麥家琪，於06年下嫁大律師王國豪後淡出娛圈。育有兩子一女的麥家琪，為事隔17年復出客串的港劇《我愛九龍城》接受《星光背後》專訪。節目中，率直的麥家琪無所不談，談半百保養得宜，她直認靠醫美，「好似修一修咁，箍牙都係一樣！」談及多年沒拍劇，她坦言：「只係無人搵，啲人以為我嫁咗唔憂。」以為她會避談當年選美決賽被爆裸照大熱倒灶，她說，「啲相我仲keep喺度，全部都俾晒仔女睇！」原來，她希望以過來人身份，教育三子女別行錯自己的舊路，學懂如何保護自己。

麥家琪當年是新法書院校花，她坦承年輕任性，談及她中學未畢業便選港姐，她說：「真係focus唔到讀書，唔想考試，無諗名利，只想快啲離開呢個學校束縛。」93年參選期間，麥家琪一直是熱門之一，最終決賽五強不入，翌日就有周刊爆她15歲時被前男友誘騙拍下的裸照。對於當年事件轟動全城，她認同落選與事件有關，並說：「呢個經歷到而家都影響我，所以我好保護我啲小朋友，我同佢哋講晒成件事，啲相我仲keep喺度，全部都畀晒仔女睇！等佢哋知有可能發生呢啲事，就係因為我曾經任性。所以你哋點玩都得，但有啲嘢我試過，會對日後有影響，你哋要學識保護自己。」

當時還未到18歲，麥家琪稱不懂如何面對，幸得父母體諒保護，亦獲TVB給予機會簽約安排演出處境劇洗底捱過低谷。憶及當時背負新聞入行，她指沒想過逃避：「我必需面對，因為係自己犯嘅錯！其實我都係畀人搵笨，但無影響其他人，只係我年幼無知畀人呃。點解繼續留低？我咁想離開讀書呢個束縛，我可以去邊？係我自己放棄學業，唔通我要求出國讀書？屋企唔富裕，有三兄弟姊妹，哥哥啱啱去咗加拿大讀書，如果我再要求，爸爸媽媽會好辛苦。」

麥家琪一入行便影視兩忙，原來她至參選翌年才獲TVB簽下為期兩年的包薪經理人約，至於為何96年便決心離巢，她說：「96年後要我簽返普通藝員約，人工少咗三分之二，我就話唔簽。我就係唔忍得，如果我忍到六、七千蚊一個月，我可能忍到而家都留喺TVB，做埋甘草演員。」之後隻身勇闖影圈，麥家琪指已故的李兆基是其恩人，給與她不少電影機會，當中包括話題作，麥家琪剃光頭主演的《龍虎砵蘭街》。問為何多年來不找經理人合作，麥家琪大爆鮮為人知的際遇，「有offer，但全部都要我脫，譬如要我拍三部脫戲就簽你，話會打成你好似邊個邊個咁，但我唔係想要呢啲，我唔想麥家琪打敗麥家琪！我咁辛苦入電視台幾年，就係想大家知，當時嘅新聞唔係我策劃，我真係畀人陷害，事隔三年仲要我食住條水去拍嗰啲戲，我咪變咗大家諗嗰啲人？做人要有價值，剃光頭有發揮就有價值。96年我仲算新人，嚿錢有幾多？壓得就壓啦！仲畀我93年出嚟撩我拍三級片仲少一半。」原來早於93年選完港姐後，已有片商高價利誘麥家琪拍三級片，但她不為所動，「當年已經有人叫我唔好簽TVB出嚟拍戲，嗰時風月片咁hit，係畀成過百萬，我係不為所動，因為件事唔係我想咁發生！」至於從未全裸或 露點拍戲就被外間標籤成三級片女星，她淡淡的說：「唔無奈！邊個叫我細個任性呢？」