「星宇盃」全港校際 AI 航空比賽！齊玩 AI 模擬飛行，贏機票飛台北！

想像一下，中學生不只在課堂學 AI，還能親手操作全球首個 AI 模擬航空規劃系統，模擬真實航班路線、應對天氣突變，甚至和聊天機器人即時對話，規劃最安全的起飛路徑。這不是科幻電影，而是即將在 12 月 13 日於香港聖公會何明華會督中學登場的「全港校際 AI 航空比賽 - 星宇盃」！由 Creato 及香港電腦教育學會主辦、星宇航空冠名贊助，全港超過 40 隊中學生將同場競技，透過 STEAM 教育探索航空科技的無限可能，冠軍更能贏香港來回台北經濟艙機票，及更能獲得全球最大台灣旅遊卡代理商 EASYsim 免費送出台灣旅遊 SIM 卡，絕對夠熱血沸騰！

廣告 廣告





兩大比賽項目 模擬真實飛行

比賽分「模擬飛行挑戰賽」和「AI 航空路線規劃挑戰賽」兩大項目，前者是限時飛行競技，學生操作模擬器爭奪冠亞季軍、最佳飛行員、最佳團隊合作和最快圈速獎項；後者則用 Creato 自家研發的 AI 系統，輸入航班資料如機型、載客量、燃料和天氣，系統會大數據分析空域、管制和突發狀況，自動生成視覺化航線建議和即時情報，讓學生像真實飛行員一樣決策。 賽前還有工作坊，由航空專家指導，學生專注模擬真實飛行情境，從理論直達實戰，啟發對科學和科技的熱情。

Creato 這家本地初創不簡單，不只辦賽，還全球首發自家 AI 模擬航空規劃系統和聊天機器人，整合航空大數據，讓學生一站式解碼情報、調整航線，省時又精準，遠勝傳統多平台分析。





贏機票飛台北

冠軍隊伍更可獲得由星宇航空贊助，香港台北經濟艙來回機票*（*未稅），更能獲得全球最大台灣旅遊卡代理商 EASYsim 免費送出台灣旅遊 SIM 卡！作為香港首個結合人工智能及航空科學的 STEAM 校際比賽，賽事旨在透過真實及實踐性的挑戰，期望能啟發學生對 STEAM 的熱情！





來自台灣的星宇航空獲 SKYTRAX 「五星航空」認證（全球僅 11 家），以及 APEX 「2026 全球五星航空」獎項，專注飛行安全、精準規劃和貼心服務，讓得獎學生親身體驗高端飛行，說不定就點燃未來航空夢。

另外，EASYsim 作為台灣中華電信預付卡全球最大代理，在香港、台灣、日本、中國大陸、新加坡和馬來西亞設據點，提供無限上網數據、首天免費流量和不降速通話，完美適合學生家庭旅行使用，全體獲獎者都有份！





全港校際 AI 航空比賽 - 星宇盃

日期：2025年12月13日（星期六）

時間：上午八時 至 下午五時

地點：香港聖公會何明華會督中學（九龍秀茂坪曉光街82號）

頒獎典禮於同日下午三時三十分於香港聖公會何明華會督中學禮堂舉行