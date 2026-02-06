星展饗樂隨行之ARTable 2026強勢回歸 以藝術與饗宴交織締造非凡感官之旅

黑白大廚第二季名廚四手聯乘 技藝交鋒開啟藝饗盛典新篇章

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月6日 – 星展銀行（香港）有限公司（簡稱「星展香港」）欣然宣布，為尊尚客戶精心策劃的年度盛事「星展饗樂隨行之ARTable」將迎來第二季。適逢三月為城中最具活力的藝術文化節，「星展饗樂隨行之ARTable 2026」將以更臻細膩的形式，為這場年度藝術與美饌盛典揭開序幕。





廣告 廣告

首爾米芝蓮二星餐廳《SOIGNÉ》主廚李駿（Lee Jun）(左）與 Yunjudang Brewmaster主理人兼主廚 尹娜羅（Yun Na-ra）（右）



延續首屆的熱烈迴響，今年活動將呈現更雅韻的視覺與味覺對話。特別邀請兩位來自《黑白大廚：料理階級大戰》第二季的享譽名廚 — 首爾米芝蓮二星餐廳《SOIGNÉ》主廚李駿（Lee Jun）、以及Yunjudang Brewmaster主理人兼主廚，人稱「尹酒母」的尹娜羅（Yun Na-ra），以四手聯乘形式呈獻創意非凡美饌，交織出一場藝饗相生的交響曲，將活動提升至嶄新境界。



「星展饗樂隨行之ARTable」由Tatler呈獻，屬本行「星展饗樂隨行DBS Culinary Delights」旗下的年度旗艦活動之一，專為追求品味與格調的財富客戶而設。星展香港將繼續秉持初心，將專業的理財建議與個人化服務完美結合，為客戶打造無可比擬的尊尚體驗。

Hashtag: #DBS



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

星展銀行簡介

星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，業務遍及19個市場。總部設於新加坡並於當地上市，星展業務覆蓋亞洲三大增長主軸，即大中華、東南亞和南亞地區。星展資本充裕，所取得的AA-和Aa1級信貸評級位列全球最高級別之一。



星展集團分別獲

《環球金融》

、

《歐洲貨幣》

及

《銀行家》

選為「全球最佳銀行」，引證集團的全球領導地位。集團亦帶領業界以數碼科技重塑銀行業未來，獲《歐洲貨幣》選為「

全球最佳數碼銀行

」及獲《銀行家》選為「

全球最佳創新數碼銀行

」。此外，星展於2009至2025年更連續17年榮獲《環球金融雜誌》評選為「

亞洲最安全銀行

」。



星展集團在亞洲提供包括零售銀行、中小企業銀行及大型企業銀行的全面金融服務。生於亞洲、長於亞洲，星展洞悉在亞洲這個充滿活力的市場經營業務的秘訣。



星展致力與客戶建立長久的夥伴關係，秉持亞洲銀行的理念。透過星展基金會，本行致力提升有需要人士的生活與生計，創造超越銀行業務的影響力，為弱勢社群提供基本所需，並通過提供金融和數碼技能促進社會包容。此外，星展銀行也積極扶持創新社會企業，為社會帶來正面影響。



星展於亞洲擁有廣泛的業務網絡，並著重員工溝通與賦權，提供員工廣闊的發展機會。如欲了解更多詳情，請瀏覽

www.dbs.com

。





新聞稿由客戶提供

