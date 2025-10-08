星展香港啟動「區域投資走廊」計劃 開拓亞洲跨境增長新橋樑

首場互聯互通活動 探索「日本投資展望：境內外投資新機遇」 促進港日私人資本交流

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月8日 - 星展銀行（香港）有限公司（簡稱「星展香港」）欣然宣布推出「區域投資走廊」（Regional Investment Corridors）活動系列，進一步鞏固星展銀行在推動客戶業務增長和捕捉投資機遇的領導地位。亞洲的投資版圖瞬息萬變，星展銀行一直站在最前沿，持續開拓新的投資途徑，橋接資本與亞洲多元化的投資機遇，成為尋求跨境發展的新興及中型資產管理公司的首選合作夥伴銀行，助力客戶把握亞洲高潛力的投資項目。





是次活動為合作夥伴提供寶貴見解和交流機會，並深入探討日本市場的投資前景。 （從左起）：Apex Group日本業務發展主管Manabu Nagano；Anderson Mori & Tomotsune合夥人Kunihiko Morishita；星展香港董事總經理兼中小企業銀行業務主管王玥；Ogier合夥人Kate Hodson。



首場專屬午餐交流會在香港舉行，成功促進香港與日本之間的私人資本交流和聯繫。業內不同界別的領袖和合作夥伴積極響應及支持，包括Anderson Mori & Tomotsune、Apex Group、DealStreetAsia、FinCity.Tokyo、KPMG及Ogier。



日本作為重要的環球金融中心之一，其金融市場發展蓬勃，吸引力亦尤其顯著。日本於2023年的外國直接投資（FDI）存量已創下逾50萬億日圓的歷史新高，而當地政府亦訂立前瞻目標，期望在2030年前將此投資數字翻倍[1]。FinCity.Tokyo（日本首個公私合營金融推廣組織）在交流會的線上主題演講中強調，日本推動擴大少額投資非課稅制度（NISA）稅務豁免計劃和東京證券交易所改革等新舉措，已成功推動將當地資金從儲蓄轉向投資。



星展香港「區域投資走廊」活動系列將在未來數個月內針對上海、新加坡和韓國等市場舉辦活動，以提供平台，為私人資本與各市場建立更緊密的資本交流，提升市場影響力。星展香港將繼續致力建立協作夥伴關係，提供整合解決方案應對瞬息萬變的亞洲投資格局，從而支持資產管理公司和企業的長遠發展。



星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監陳智勇表示：「星展銀行作為『超級聯繫人』，透過連接企業、市場及策略夥伴，積極塑造亞洲投資生態圈。我們推出『區域投資走廊』活動系列， 以展示本行對於要成為區內外投資流動的推動者和策略夥伴的決心。星展銀行連續17年獲《環球金融雜誌》評選為『亞洲最安全銀行』，這份榮譽彰顯本行將一如既往地支持客戶的策略性投資，促進亞洲區內的經濟發展。」



此計劃旨在延續星展銀行過往在區域內連接客戶與決策者的成功經驗，包括於今年2月在新加坡舉辦的「投資透視：開啟大中華及亞洲機遇」等活動，深入剖析資產管理動態趨勢、募資策略及新興投資機遇，並獲得廣泛認可。









[1] 資料來源：日本貿易振興機構 (JETRO)《對日投資報告2024》







