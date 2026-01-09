龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
星座運勢｜1月天秤/天蠍/人馬運勢：天蠍職場欲速則不達的焦慮、人馬健康管理成功活力正在回升｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年1月星座運勢，分析天秤座、天蠍座、人馬座1月星座運勢。
2026年1月星座運勢
2026年1月整體星相分析
先祝大家新年快樂，事事順利！2026年1月預示著鞏固與新開端，1月尾一群水瓶星座能量推展創造性的衝激。1月18日的山羊座新月，令我們在「創新與經得起考驗」之間保持平衡。1月20日起，面向未來的項目、社交結盟與改革則成為焦點。1月27日海王星進入白羊座，開啟了一個更長的篇章：追逐夢想需要行動，成為可觸及的現實。這個月要保持果斷、動機透明以及願意放下舊模式，為未來定立基礎。
1月底，海王星進入白羊座；2月中，土星隨之抵達；2月底，土海在白羊座1度相合，這很可能是全年最重要的星象。4月，天王星也將轉換星座，最終進入雙子座。至此，2026年所有外行星都完成了星座轉換，把新的主題帶入我們的生活，令我們必須面對。
2026年1月重點星相走勢
1月1日：水星進入山羊，並四分海王星。盡管水星在山羊座象征著清晰思維，但這一天的想法與感知仍可能明顯變得模糊而主觀，流言與誤解也很可能出現。但幸好只維持幾天，如果難以集中思想，就把重要決定推遲到另外日子。
1月3日：巨蟹座出現滿月。在這個敏感的時期，為自己提供一個安全的環境，傾聽那些細微的暗示：有哪些需求在呼喚關注？不要壓抑內在的不安，要給予它空間。創造性的表達、保持靜默以及儀式，此刻都能帶來穩定。
1月6日：山羊金星與太陽合相
1月8日：山羊金星與火星合相
1月9日：山羊太陽與火星合相
1月10日：山羊金星、太陽和火星對分巨蟹木星。這組充滿能量的星象為關係注入活力，也是進行創造性或藝術性工作的絕佳時機。無論在工作項目、花費還是期待上，都受太多誘惑，導致開支過大，所以良好規劃、清晰規舉與現實預算，會比較有利。
1月14日：山羊水星對分巨蟹木星，談話與協商容易誇大言辭，要仔細權衡自己的論點與言辭，別讓一時的熱情導致你做出日後被批評過於承諾。
1月17日：金星進入水瓶座，幫助我們能輕鬆地將傳統與創新互相結合，在人際關系、合作與創意項目投入與承諾而令我們互惠互利。
1月18日：山羊座新月，山羊水星合相火星，水瓶金星合相冥王星，令保守與進步力量拉址，盡量對新奇的事物和行之有效的經驗同時好好利用，將願景與可行性相結合，並以務實的方法規劃下一步。
1月21日：水瓶太陽與水星合相
1月22日：水瓶水星與冥王星合相
1月23日：水瓶太陽與冥王星合相；同一天，火星進入水瓶座。
這些水瓶座星群的重要軌道，開啟新的航道。關系與價值觀會加深連繫，或要求做出誠實的抉擇。權力結構也變得更加明顯，請盡能力明確自己的意圖，不要拐彎抹角。清晰與真實此刻會建立信任，提防隱蔽的權力遊戲。現在正是推行明智改革的時機，它們能增強面向未來的韌性。社會上集體與網絡議題會成為主要的共同目標。
今年第一個重大占星事件，1月26日：海王星最終進入白羊座，並將停留到2038年才離開。這個轉變帶來時間特性的改變，並將在未來數年持續顯現。我們的理想正在重塑，不再只想被夢到，而是需要被檢驗與實踐，需要我們以開創精神、勇氣，以及願意為人生挺身而出，將變得更重要，也非常鼓舞人心。
1月28日：水瓶火星與冥王星合相，如果能夠有意識地引導這股密集而強勁的力量，可以帶來突破。不必要的較量或強行控制的企圖，都有高度升級的風險。
1月29日：水瓶水星與金星合相，語氣再次變得友善而調和，溝通更容易被接納。此刻適合進行協議，或在曾經的不和溝通中搭建橋梁。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
以下預測12星座1月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。
天秤座1月星座運勢
事業：職場上你好像被困住，但其實心理壓力大於實質困難，其實你隱約知道該怎麼做，只是「不敢」或「不想」去面對那個改變的痛苦。或者你感到孤軍奮戰的挫折感，也被切斷了外援，讓你覺得同事不可信或溝通無效，這加劇了寶劍八的孤獨感，讓你覺得自己在職場上是一座孤島。留意可能錯失轉機，原本一個可以讓你「重生」或「升遷」的機會，可能因為你的消極或資訊落後而暫時停滯。
感情：關係上你現時看不清真相，也令你以為目前沒有選擇，你可能聽信了旁人的負面意見或八卦，讓你更不敢輕舉妄動。與另一半溝通失靈，聖杯三逆位讓原本應有的歡愉與支持消失了，取而代之的是誤解或冷戰。部份朋友正面對一段該結束或該轉化關係，其實是時侯到了分手點，但你卻因為害怕改變而拒絕聽從內心的召喚，導致關係卡在最難受的點。
健康：保持健康上正陷入一個惡性循環，你可能覺得自己「沒有選擇」或被某種環境困住了，這讓你感到窒息與無助。在生活層面上，為了紓解這種壓力，你可能選擇了不健康的社交活動或飲食習慣，這反而進一步損害了體力。身體可能已在發出抗議，但你目前處於一種「拒絕覺醒」的狀態，寧願維持現狀也不願做出改變。
天秤座1月整體建議
建議你停下腳步，為自己已經取得的成就感到自豪。不要急著衝向下一个目標，單純地與親友分享喜悅，認可自己的努力是持續前進的動力。在行動之前，確保你的「地基」是穩固的，可能是財務穩定、家庭的支持，或是專業知識的累積，現在是「鞏固成果」而非「冒險擴張」的時機。
天蠍座1月星座運勢
事業：欲速則不達的焦慮，讓你急於想看到成果。然而，目前的時機尚未成熟。這種「想衝卻被拉住」的拉扯感，會讓你感到異常焦躁。這個月容易讓你說錯話，或是在還沒搞清楚狀況時就下定論。在職場中，這可能表現為與同事的爭執，或是因為求快而忽略了重要的細節，導致回頭重做。你可能在處理錯誤的優先事項，導致力氣花在刀口之外。
感情：有伴侶的朋友關係呈現出一種「你想衝，但環境不允許」的緊繃感，讓你急於解決現狀，但目前的困局並非靠「用力」就能突破的。當你感到挫折時，容易說出傷人的狠話或做出魯莽的決定，這會讓原本只是「停滯」的感情變成受損。單身朋友可能非常想讓對方知道你的心意，或是渴望趕快脫單，然而，現在的時機點要求你先觀察與等待。
健康：你近期可能給自己太大的壓力，或是生活節奏過快。這會導致神經衰弱、失眠或因壓力引起的偏頭痛。某些潛伏已久的健康問題如慢性發炎、過敏或免疫系統，現在正處於「必須面對」的階段，你無法再忽視它們。要特別注意因為分心或過度逞強而導致扭傷、摔傷。
天蠍座1月整體建議
現在不是猶豫的時候，而是要展現你的權威與意志力。採取大膽且積極的行動，不要被瑣碎的細節困住，而要關注大局。也展現你的領導力，即使你目前不是領導者，也要像領導者一樣思考，例如嘗試主動承擔責任，引領事情的方向。也要學懂身體力行，不要空談，如果你有想法，請立刻著手執行。保持獨立，即使在關係中，也要保有自己的目標和愛好，這種獨立的魅力正是你最吸引人的地方。
人馬座1月星座運勢
事業：雖然職場上大家都看到你的成就，但你可能發現升遷名額被搶走、獎金分配不公等等，或是你承擔了超出職責的風險。現在不是談感情或講人情的時候，溝通需保持絕對理性，在面對不公時，越冷靜、越講求邏輯的人越能勝出。另外，即使成績再好，如果執行過程中有違規或法律灰色地帶，也將對你不利。
感情：關係中現時理智凌駕於感性，因為感受到權力不對等。這段關係中可能有一方非常強勢主導，主導者很有能力、很有道理，但正義倒位提醒，這種主導可能建立在忽視對方感受的「不公」之上。也出現冷暴力的情況，意味著當衝突發生時，你們傾向於開誠布公地「論斷」對錯，而非擁抱安慰，讓感情像是一場辯論賽，贏了道理卻輸了溫度。
健康：目前狀況可能源於過去長期的不良習慣如作息不準、飲食不均、過勞等，或是身體內分泌、代謝系統的失調。如果你之前正處於某種療程或不適中，將會得到正面的回報，體力與活力正在回升。這也代表你的健康管理計畫將取得階段性的成功，用科學、客觀的態度來看待健康問題，而不是靠感覺或偏方。
人馬座1月整體建議
保持信心與希望，無論你之前經歷了多大的挫折或混亂，現在是黎明前的微光。即使目前看不見具體的成果，也要相信事情正朝著好的方向發展。現在也是修復自我的最佳時機，多關注內在的需求，做任何能讓你感到平靜的活動，讓過去的傷口癒合，重新找回平衡。將目光放遠，不要糾結於當前的細小得失，思考你的長期目標與夢想。
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
其他人也在看
自助餐優惠｜柏寧酒店PLAYT「煲仔小菜」自助餐買二送一！人均$259起食薑蔥三文魚頭煲/海鮮豆腐煲/古法雙冬羊肉煲
位於銅鑼灣核心地段的香港柏寧酒店PLAYT，一直是城中人氣自助餐之選，開放式廚房裡師傅即席炮製各國料理，無論是想慢慢歎新推出「煲仔小菜」自助餐，還是一家大小週末輕鬆吃週末下午茶，都可以享用買二送一優惠，最平人均只需$259起，即可食到一系列熱辣辣煲仔菜，必食起食薑蔥三文魚頭煲、海鮮豆腐煲、古法雙冬羊肉煲等，記得立即上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 1 小時前
1月桃花運勢出爐！這3星座「愛情磁場」大爆發，桃花自動靠過來
2026 年 1 月桃花運排行榜姊妹淘 ・ 1 天前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 48 分鐘前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
鍾麗緹細女Cayla遺傳優良基因 深邃五官被網民激讚：原地出道吧！
90年代性感女神之一嘅鍾麗緹（Christy），曾經歷過兩段婚姻並育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張。三名女兒都遺傳媽媽嘅優良基因，其中15歲細女Cayla早前因機場被捕獲影片掀起熱議！Yahoo 娛樂圈 ・ 33 分鐘前
【惠康】買4支Darlie牙膏送總值$359禮品、$22換2包蟹黃小籠包（即日起至15/12）
買4支Darlie全亮白酵素牙膏，即送總值$359豐富禮品YAHOO著數 ・ 1 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
UNIQLO買什麼不踩雷？Threads網民瘋傳秋冬必收清單 最平75折買人氣單品：極暖茄士咩T恤、寬鬆衛衣
近日，網上掀起UNIQLO秋冬必買單品的討論潮，不少款式被網民形容為「每天都想穿」、「買完後絕對會選擇包色」、「穿過一次就回不去」，甚至還有前員工親自點名的實力之選。以下為大家整理出網民嚴選的Uniqlo秋冬必買清單，每一款都時尚又保暖，絕對值得入手！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅
樓市回穩，舊樓重建再受關注。仲量聯行獲委託公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號合共12分之11不可分割業權，佔約91.7%，由多名小業主聯合放售，出售業權已達強制拍賣門檻，餘下一份業權份數據稱因業主失蹤未能參與。物該處屬傳統豪宅地段，為區內近年少見放售的住宅地皮；有長線投資及重建潛力。市場估計其總市值約3.38億元，截標期定於2026年3月17日。28Hse.com ・ 20 小時前
長輩去日本玩被坑錢？揭內幕：招牌出現這個要小心
旅台日本作家「日本人的歐吉桑」在FB指出，有位網友來信詢問，一位長輩打算獨自在日本旅遊兩週。在台灣，他們先購買了國際網路卡，並且台灣的電信公司提供了非常好的服務，對於問題都能即時回答，並親自指導長輩如何更換SIM卡以及輸入序號等操作。然而，當長輩到達日本後，試圖請當地的電信公司幫忙使用針將SIM卡彈出，卻被收取了500日圓（約台幣110元）的費用，而且還要由長輩自己使用帶來的針來操作，甚至在請店員幫忙輸入序號時也被拒絕。這位網友對日本的電信公司態度不友善並且收取服務費感到困惑，並問道這是日本文化中沒有免費服務的一部分嗎？Japhub日本集合 ・ 18 小時前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
港漂退租遇「碰瓷式」驗樓 洗衣機外殼一點崩花遭索賠1萬！網民：業主靠退租發大財丨附退租攻略
近年多內地專才、高才人士來港工作並租樓生活，近日有港漂在社交平台大吐苦水，稱在退租一個馬鞍山2房單位時遭業主驗樓2小時，所有自然損耗均要賠償，索償金額高達2萬元以上，港漂對此感到震驚且無奈。28Hse.com ・ 18 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限09/01）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送威寶廚房EX清潔劑500毫升；精選口腔護理產品買第2件半價、精選染髮產品、精選頭髮護理產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選ON: THE BODY沐浴產品買2送1；買頭髮護理產品2件滿 $268送迪士尼室內香薰棒套裝；精選AHC醫美科研系列產品買滿$289送供應商$25現金優惠券2張；精選DERMACEPT膠原美肌產品、精選佳存UCII關節產品買2送1；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 小時前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 1 天前
網上熱話｜黃大仙地標直柱設計惹議 網民稱似直立拖板：大型偷電現場
社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。am730 ・ 1 天前
權相佑與仔女分隔兩地 靠睇孫泰英頻道解思念
【on.cc東網專訊】韓國男星權相佑昨晚（7日）亮相「國民MC」劉在石主持的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳本月14日上映的新年喜劇片《我們長大了》。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【中環解密】青年火鍋湯底小便 父母慘賠220萬
內地火鍋店海底撈，去年發生食客向湯底小便事件，法院判決兩名涉事的未成年人及其監護人，向海底撈公開賠禮道歉，監護人賠償海底撈經濟損失220萬元人民幣。信報財經新聞 ・ 9 小時前