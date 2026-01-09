星座運勢｜1月天秤/天蠍/人馬運勢：天蠍職場欲速則不達的焦慮、人馬健康管理成功活力正在回升｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2025年1月星座運勢，分析天秤座、天蠍座、人馬座1月星座運勢。

2026年1月星座運勢

2026年1月整體星相分析

先祝大家新年快樂，事事順利！2026年1月預示著鞏固與新開端，1月尾一群水瓶星座能量推展創造性的衝激。1月18日的山羊座新月，令我們在「創新與經得起考驗」之間保持平衡。1月20日起，面向未來的項目、社交結盟與改革則成為焦點。1月27日海王星進入白羊座，開啟了一個更長的篇章：追逐夢想需要行動，成為可觸及的現實。這個月要保持果斷、動機透明以及願意放下舊模式，為未來定立基礎。

1月底，海王星進入白羊座；2月中，土星隨之抵達；2月底，土海在白羊座1度相合，這很可能是全年最重要的星象。4月，天王星也將轉換星座，最終進入雙子座。至此，2026年所有外行星都完成了星座轉換，把新的主題帶入我們的生活，令我們必須面對。

2026年1月重點星相走勢

1月1日：水星進入山羊，並四分海王星。盡管水星在山羊座象征著清晰思維，但這一天的想法與感知仍可能明顯變得模糊而主觀，流言與誤解也很可能出現。但幸好只維持幾天，如果難以集中思想，就把重要決定推遲到另外日子。

1月3日：巨蟹座出現滿月。在這個敏感的時期，為自己提供一個安全的環境，傾聽那些細微的暗示：有哪些需求在呼喚關注？不要壓抑內在的不安，要給予它空間。創造性的表達、保持靜默以及儀式，此刻都能帶來穩定。

1月6日：山羊金星與太陽合相

1月8日：山羊金星與火星合相

1月9日：山羊太陽與火星合相

1月10日：山羊金星、太陽和火星對分巨蟹木星。這組充滿能量的星象為關係注入活力，也是進行創造性或藝術性工作的絕佳時機。無論在工作項目、花費還是期待上，都受太多誘惑，導致開支過大，所以良好規劃、清晰規舉與現實預算，會比較有利。

1月14日：山羊水星對分巨蟹木星，談話與協商容易誇大言辭，要仔細權衡自己的論點與言辭，別讓一時的熱情導致你做出日後被批評過於承諾。

1月17日：金星進入水瓶座，幫助我們能輕鬆地將傳統與創新互相結合，在人際關系、合作與創意項目投入與承諾而令我們互惠互利。

1月18日：山羊座新月，山羊水星合相火星，水瓶金星合相冥王星，令保守與進步力量拉址，盡量對新奇的事物和行之有效的經驗同時好好利用，將願景與可行性相結合，並以務實的方法規劃下一步。

1月21日：水瓶太陽與水星合相

1月22日：水瓶水星與冥王星合相

1月23日：水瓶太陽與冥王星合相；同一天，火星進入水瓶座。

這些水瓶座星群的重要軌道，開啟新的航道。關系與價值觀會加深連繫，或要求做出誠實的抉擇。權力結構也變得更加明顯，請盡能力明確自己的意圖，不要拐彎抹角。清晰與真實此刻會建立信任，提防隱蔽的權力遊戲。現在正是推行明智改革的時機，它們能增強面向未來的韌性。社會上集體與網絡議題會成為主要的共同目標。

今年第一個重大占星事件，1月26日：海王星最終進入白羊座，並將停留到2038年才離開。這個轉變帶來時間特性的改變，並將在未來數年持續顯現。我們的理想正在重塑，不再只想被夢到，而是需要被檢驗與實踐，需要我們以開創精神、勇氣，以及願意為人生挺身而出，將變得更重要，也非常鼓舞人心。

1月28日：水瓶火星與冥王星合相，如果能夠有意識地引導這股密集而強勁的力量，可以帶來突破。不必要的較量或強行控制的企圖，都有高度升級的風險。

1月29日：水瓶水星與金星合相，語氣再次變得友善而調和，溝通更容易被接納。此刻適合進行協議，或在曾經的不和溝通中搭建橋梁。

以下預測12星座1月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。

天秤座1月星座運勢

事業：職場上你好像被困住，但其實心理壓力大於實質困難，其實你隱約知道該怎麼做，只是「不敢」或「不想」去面對那個改變的痛苦。或者你感到孤軍奮戰的挫折感，也被切斷了外援，讓你覺得同事不可信或溝通無效，這加劇了寶劍八的孤獨感，讓你覺得自己在職場上是一座孤島。留意可能錯失轉機，原本一個可以讓你「重生」或「升遷」的機會，可能因為你的消極或資訊落後而暫時停滯。

感情：關係上你現時看不清真相，也令你以為目前沒有選擇，你可能聽信了旁人的負面意見或八卦，讓你更不敢輕舉妄動。與另一半溝通失靈，聖杯三逆位讓原本應有的歡愉與支持消失了，取而代之的是誤解或冷戰。部份朋友正面對一段該結束或該轉化關係，其實是時侯到了分手點，但你卻因為害怕改變而拒絕聽從內心的召喚，導致關係卡在最難受的點。

健康：保持健康上正陷入一個惡性循環，你可能覺得自己「沒有選擇」或被某種環境困住了，這讓你感到窒息與無助。在生活層面上，為了紓解這種壓力，你可能選擇了不健康的社交活動或飲食習慣，這反而進一步損害了體力。身體可能已在發出抗議，但你目前處於一種「拒絕覺醒」的狀態，寧願維持現狀也不願做出改變。

天秤座1月整體建議

建議你停下腳步，為自己已經取得的成就感到自豪。不要急著衝向下一个目標，單純地與親友分享喜悅，認可自己的努力是持續前進的動力。在行動之前，確保你的「地基」是穩固的，可能是財務穩定、家庭的支持，或是專業知識的累積，現在是「鞏固成果」而非「冒險擴張」的時機。

天蠍座1月星座運勢

事業：欲速則不達的焦慮，讓你急於想看到成果。然而，目前的時機尚未成熟。這種「想衝卻被拉住」的拉扯感，會讓你感到異常焦躁。這個月容易讓你說錯話，或是在還沒搞清楚狀況時就下定論。在職場中，這可能表現為與同事的爭執，或是因為求快而忽略了重要的細節，導致回頭重做。你可能在處理錯誤的優先事項，導致力氣花在刀口之外。

感情：有伴侶的朋友關係呈現出一種「你想衝，但環境不允許」的緊繃感，讓你急於解決現狀，但目前的困局並非靠「用力」就能突破的。當你感到挫折時，容易說出傷人的狠話或做出魯莽的決定，這會讓原本只是「停滯」的感情變成受損。單身朋友可能非常想讓對方知道你的心意，或是渴望趕快脫單，然而，現在的時機點要求你先觀察與等待。

健康：你近期可能給自己太大的壓力，或是生活節奏過快。這會導致神經衰弱、失眠或因壓力引起的偏頭痛。某些潛伏已久的健康問題如慢性發炎、過敏或免疫系統，現在正處於「必須面對」的階段，你無法再忽視它們。要特別注意因為分心或過度逞強而導致扭傷、摔傷。

天蠍座1月整體建議

現在不是猶豫的時候，而是要展現你的權威與意志力。採取大膽且積極的行動，不要被瑣碎的細節困住，而要關注大局。也展現你的領導力，即使你目前不是領導者，也要像領導者一樣思考，例如嘗試主動承擔責任，引領事情的方向。也要學懂身體力行，不要空談，如果你有想法，請立刻著手執行。保持獨立，即使在關係中，也要保有自己的目標和愛好，這種獨立的魅力正是你最吸引人的地方。

人馬座1月星座運勢

人馬座1月星座運勢

事業：雖然職場上大家都看到你的成就，但你可能發現升遷名額被搶走、獎金分配不公等等，或是你承擔了超出職責的風險。現在不是談感情或講人情的時候，溝通需保持絕對理性，在面對不公時，越冷靜、越講求邏輯的人越能勝出。另外，即使成績再好，如果執行過程中有違規或法律灰色地帶，也將對你不利。

感情：關係中現時理智凌駕於感性，因為感受到權力不對等。這段關係中可能有一方非常強勢主導，主導者很有能力、很有道理，但正義倒位提醒，這種主導可能建立在忽視對方感受的「不公」之上。也出現冷暴力的情況，意味著當衝突發生時，你們傾向於開誠布公地「論斷」對錯，而非擁抱安慰，讓感情像是一場辯論賽，贏了道理卻輸了溫度。

健康：目前狀況可能源於過去長期的不良習慣如作息不準、飲食不均、過勞等，或是身體內分泌、代謝系統的失調。如果你之前正處於某種療程或不適中，將會得到正面的回報，體力與活力正在回升。這也代表你的健康管理計畫將取得階段性的成功，用科學、客觀的態度來看待健康問題，而不是靠感覺或偏方。

人馬座1月整體建議

保持信心與希望，無論你之前經歷了多大的挫折或混亂，現在是黎明前的微光。即使目前看不見具體的成果，也要相信事情正朝著好的方向發展。現在也是修復自我的最佳時機，多關注內在的需求，做任何能讓你感到平靜的活動，讓過去的傷口癒合，重新找回平衡。將目光放遠，不要糾結於當前的細小得失，思考你的長期目標與夢想。

