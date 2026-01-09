跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
星座運勢｜1月山羊/水瓶/雙魚運勢：雙魚關係要有適量的「斷捨離」、山羊職場有「爛攤子」要處理｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年1月星座運勢，分析山羊座、水瓶座、雙魚座1月星座運勢。
2026年1月星座運勢
2026年1月整體星相分析
先祝大家新年快樂，事事順利！2026年1月預示著鞏固與新開端，1月尾一群水瓶星座能量推展創造性的衝激。1月18日的山羊座新月，令我們在「創新與經得起考驗」之間保持平衡。1月20日起，面向未來的項目、社交結盟與改革則成為焦點。1月27日海王星進入白羊座，開啟了一個更長的篇章：追逐夢想需要行動，成為可觸及的現實。這個月要保持果斷、動機透明以及願意放下舊模式，為未來定立基礎。
1月底，海王星進入白羊座；2月中，土星隨之抵達；2月底，土海在白羊座1度相合，這很可能是全年最重要的星象。4月，天王星也將轉換星座，最終進入雙子座。至此，2026年所有外行星都完成了星座轉換，把新的主題帶入我們的生活，令我們必須面對。
2026年1月重點星相走勢
1月1日：水星進入山羊，並四分海王星。盡管水星在山羊座象征著清晰思維，但這一天的想法與感知仍可能明顯變得模糊而主觀，流言與誤解也很可能出現。但幸好只維持幾天，如果難以集中思想，就把重要決定推遲到另外日子。
1月3日：巨蟹座出現滿月。在這個敏感的時期，為自己提供一個安全的環境，傾聽那些細微的暗示：有哪些需求在呼喚關注？不要壓抑內在的不安，要給予它空間。創造性的表達、保持靜默以及儀式，此刻都能帶來穩定。
1月6日：山羊金星與太陽合相
1月8日：山羊金星與火星合相
1月9日：山羊太陽與火星合相
1月10日：山羊金星、太陽和火星對分巨蟹木星。這組充滿能量的星象為關係注入活力，也是進行創造性或藝術性工作的絕佳時機。無論在工作項目、花費還是期待上，都受太多誘惑，導致開支過大，所以良好規劃、清晰規舉與現實預算，會比較有利。
1月14日：山羊水星對分巨蟹木星，談話與協商容易誇大言辭，要仔細權衡自己的論點與言辭，別讓一時的熱情導致你做出日後被批評過於承諾。
1月17日：金星進入水瓶座，幫助我們能輕鬆地將傳統與創新互相結合，在人際關系、合作與創意項目投入與承諾而令我們互惠互利。
1月18日：山羊座新月，山羊水星合相火星，水瓶金星合相冥王星，令保守與進步力量拉址，盡量對新奇的事物和行之有效的經驗同時好好利用，將願景與可行性相結合，並以務實的方法規劃下一步。
1月21日：水瓶太陽與水星合相
1月22日：水瓶水星與冥王星合相
1月23日：水瓶太陽與冥王星合相；同一天，火星進入水瓶座。
這些水瓶座星群的重要軌道，開啟新的航道。關系與價值觀會加深連繫，或要求做出誠實的抉擇。權力結構也變得更加明顯，請盡能力明確自己的意圖，不要拐彎抹角。清晰與真實此刻會建立信任，提防隱蔽的權力遊戲。現在正是推行明智改革的時機，它們能增強面向未來的韌性。社會上集體與網絡議題會成為主要的共同目標。
今年第一個重大占星事件，1月26日：海王星最終進入白羊座，並將停留到2038年才離開。這個轉變帶來時間特性的改變，並將在未來數年持續顯現。我們的理想正在重塑，不再只想被夢到，而是需要被檢驗與實踐，需要我們以開創精神、勇氣，以及願意為人生挺身而出，將變得更重要，也非常鼓舞人心。
1月28日：水瓶火星與冥王星合相，如果能夠有意識地引導這股密集而強勁的力量，可以帶來突破。不必要的較量或強行控制的企圖，都有高度升級的風險。
1月29日：水瓶水星與金星合相，語氣再次變得友善而調和，溝通更容易被接納。此刻適合進行協議，或在曾經的不和溝通中搭建橋梁。
以下預測12星座1月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。
山羊座1月星座運勢
事業：誠實面對過去遺留的問題，如果你之前在工作中有些「小聰明」或未處理好的爛攤子，現在無法再隱瞞了。死神的出現會強行將這些問題帶到終點，意味著舊有的溝通模式或不透明的作業流程即將失效。職場中可能出現裁員、轉部門、或徹底放棄原有的計畫，雖然過程可能感到不安或痛苦，但這是排毒的過程。經歷了糾結後，將進入一個極度穩定、且有長遠發展空間的環境。
感情：關係中的透明度會逐漸曝光，可能是你或對方不再試圖掩飾問題，或者某個隱瞞已久的秘密被攤在陽光下。另外，關係中亦可能面對徹底的改變，這並不一定代表分手，但代表目前的狀態必須讓它過去，如果是一段不健康的關係，預示著徹底切斷，也可能代表必須告別過去的溝通習慣，進行關係重組。經歷了變動後，留下來的是非常穩固、有經濟基礎、甚至涉及談婚論嫁的穩定關係。
健康：有些逃避心理，或者用治標不治本的方法，要尋求專業醫療建議，不再自欺欺人。如果等待康復，過程可能伴隨著陣痛，手術、嚴格的飲食轉型、或是生活作息的徹底改變，需要改變過去不健康的生活模式。
山羊座1月整體建議
誠實地面對自己，有時侯需要停下腳步，進行深度的自我反省，檢視你過去的行為和選擇，但不需陷入自責，接受已發生的事實，從中汲取教訓就足夠。也聽從內心的呼喚：你心中是否一直有聲音在指引你？現在是行動的時候，不要再忽視那個讓你感到「這就是我該做的」的直覺。如果你一直在猶豫是否要轉職或創業，審判建議你做出最終決定。如果你正在陷於不健康的關係，審判是最後通牒，建議你清醒地評估這段感情是否還符合你的靈魂需求。
水瓶座1月星座運勢
事業：資訊爆炸導致焦慮，工作上許多消息同時湧入，令你像是在救火，哪裡急就往哪裡衝，卻沒有一件事情真正做完善。也因為會倉促做出的決定，現在可能發現執行起來困難重重，或是發現當初想得太簡單。可能因為太急於求成功，令你忽略了細節，導致工作表現下滑或與同事發生摩擦。
感情：關係中的冷戰期已經結束了，你不再想蒙住眼睛，反而像一陣狂風般把原本停滯的能量全部推動起來。對雙方關係的速度感缺乏適度的調整，這就像是一輛煞車失靈的賽車，正全速前進，雖然速度快，但非常容易因為說話太衝、控制欲太強或缺乏耐心而導致雙方翻車。如果是曖昧中， 關係會突然升溫，可能會有突如其來的告白。
健康：注意突發性的身體反應，特別注意突如其來的發炎、過敏或感冒。神經系統與睡眠不足，也可能令大腦無法關機，導致思緒混亂、睡眠障礙、偏頭痛或神經衰弱。請試著關掉手機通知，減少社交媒體使用，強迫自己從混亂的資訊中抽離。也要校正生活作息，重新檢視飲食與飲水，不要耗盡你的體力。
水瓶座1月整體建議
有時候，真正的智慧不是擊敗所有人，而是知道何時該放下爭執，轉身離開。如果你現在正感到挫折，這張牌是在告訴你認輸或離開並不丟臉，保全你的精神能量才是當務之急。選擇你的戰場並非每一場衝突都值得投入精力。能量是有限的。如果眼下的爭議對你的目標沒有幫助，或者對方根本無法溝通，那麼繼續爭執只是在浪費能量，及時止損，不要糾結過去的損失。
雙魚座1月星座運勢
事業： 你對工作很有想法，但周遭的人並不認同，令你覺得失去共鳴，讓你覺得即便自己做得再好，也得不到應有的回饋或情感支持。你身處的環境不穩，可能是公司經營不善、獎金縮水，或者你的專業價值被低估。如果你想要求升職加薪，目前的時機對你不利。小心因為過於強勢或急於表現而與他人發生衝突。
感情：關係中你付出能量去愛，甚至願意主導關係，但你的熱情得不到對方的回應，雙方像是在不同頻率上對話，令你感到挫折。另外你也在一段缺乏穩定未來的關係，可能對方在現實生活如金錢、工作、家庭責任中失職，或者對方是一個只說不做、缺乏擔當的人，這讓你對這段關係的長遠發展感到不安。
健康：找回生活規律的節奏，你最需要的是「重新建立常規」，要設定固定的入睡與起床時間，並記錄每日飲食。也建議你找信任的朋友傾訴，如果健康問題源於不健康的關係，適量的「斷捨離」對你的康復至關重要。適度「靜下來」，現在的你需要把火能量轉化為溫和的運動如瑜珈、散步，而非高強度運動。
雙魚座1月整體建議
保持耐心等待時機成熟，你可能已經付出了一段時間的努力，現在正處於「青黃不接」或「看不見進度」的階段。就像農夫種植作物，灌溉與施肥後需要時間讓植物生長。現在不是催促結果的時候，過度的焦慮反而可能破壞現有的成果。這是一個很好的時機去檢視目前的策略，必要時微調你的計畫。在做下一個大決策前，給自己一點留白的時間，要因為「是否有價值」而繼續投入。
