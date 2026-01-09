星座運勢｜1月巨蟹/獅子/處女運勢：巨蟹健康面對慢性疲勞宜規律睡眠、獅子感情破誤解發展升級｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2026年1月星座運勢，分析巨蟹座、獅子座、處女座1月星座運勢。

2026年1月星座運勢

2026年1月整體星相分析

先祝大家新年快樂，事事順利！2026年1月預示著鞏固與新開端，1月尾一群水瓶星座能量推展創造性的衝激。1月18日的山羊座新月，令我們在「創新與經得起考驗」之間保持平衡。1月20日起，面向未來的項目、社交結盟與改革則成為焦點。1月27日海王星進入白羊座，開啟了一個更長的篇章：追逐夢想需要行動，成為可觸及的現實。這個月要保持果斷、動機透明以及願意放下舊模式，為未來定立基礎。

廣告 廣告

1月底，海王星進入白羊座；2月中，土星隨之抵達；2月底，土海在白羊座1度相合，這很可能是全年最重要的星象。4月，天王星也將轉換星座，最終進入雙子座。至此，2026年所有外行星都完成了星座轉換，把新的主題帶入我們的生活，令我們必須面對。

2026年1月重點星相走勢

1月1日：水星進入山羊，並四分海王星。盡管水星在山羊座象征著清晰思維，但這一天的想法與感知仍可能明顯變得模糊而主觀，流言與誤解也很可能出現。但幸好只維持幾天，如果難以集中思想，就把重要決定推遲到另外日子。

1月3日：巨蟹座出現滿月。在這個敏感的時期，為自己提供一個安全的環境，傾聽那些細微的暗示：有哪些需求在呼喚關注？不要壓抑內在的不安，要給予它空間。創造性的表達、保持靜默以及儀式，此刻都能帶來穩定。

1月6日：山羊金星與太陽合相

1月8日：山羊金星與火星合相

1月9日：山羊太陽與火星合相

1月10日：山羊金星、太陽和火星對分巨蟹木星。這組充滿能量的星象為關係注入活力，也是進行創造性或藝術性工作的絕佳時機。無論在工作項目、花費還是期待上，都受太多誘惑，導致開支過大，所以良好規劃、清晰規舉與現實預算，會比較有利。

1月14日：山羊水星對分巨蟹木星，談話與協商容易誇大言辭，要仔細權衡自己的論點與言辭，別讓一時的熱情導致你做出日後被批評過於承諾。

1月17日：金星進入水瓶座，幫助我們能輕鬆地將傳統與創新互相結合，在人際關系、合作與創意項目投入與承諾而令我們互惠互利。

1月18日：山羊座新月，山羊水星合相火星，水瓶金星合相冥王星，令保守與進步力量拉址，盡量對新奇的事物和行之有效的經驗同時好好利用，將願景與可行性相結合，並以務實的方法規劃下一步。

1月21日：水瓶太陽與水星合相

1月22日：水瓶水星與冥王星合相

1月23日：水瓶太陽與冥王星合相；同一天，火星進入水瓶座。

這些水瓶座星群的重要軌道，開啟新的航道。關系與價值觀會加深連繫，或要求做出誠實的抉擇。權力結構也變得更加明顯，請盡能力明確自己的意圖，不要拐彎抹角。清晰與真實此刻會建立信任，提防隱蔽的權力遊戲。現在正是推行明智改革的時機，它們能增強面向未來的韌性。社會上集體與網絡議題會成為主要的共同目標。

今年第一個重大占星事件，1月26日：海王星最終進入白羊座，並將停留到2038年才離開。這個轉變帶來時間特性的改變，並將在未來數年持續顯現。我們的理想正在重塑，不再只想被夢到，而是需要被檢驗與實踐，需要我們以開創精神、勇氣，以及願意為人生挺身而出，將變得更重要，也非常鼓舞人心。

1月28日：水瓶火星與冥王星合相，如果能夠有意識地引導這股密集而強勁的力量，可以帶來突破。不必要的較量或強行控制的企圖，都有高度升級的風險。

1月29日：水瓶水星與金星合相，語氣再次變得友善而調和，溝通更容易被接納。此刻適合進行協議，或在曾經的不和溝通中搭建橋梁。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

以下預測12星座1月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。

巨蟹座1月星座運勢

巨蟹座1月星座運勢

事業：對可能對目前職場的體制失去信心，原本的職場準則正在崩塌，你可能覺得自己像個局外人，不想再遵守那些毫無意義的潛規則。雖然現時職場上沒有立即性的毀滅，但環境極度不穩定，這種不穩定讓你感到焦慮，覺得隨時都有可能發生變故。但請記得你在工作上的表現是你目前唯一的護身符，即使職場環境再亂，只要你手頭的工作產出穩定，別人就動不了你。

感情：你與伴侶可能正遭遇長輩反對，或價值觀嚴重分歧，雙方不再信任某種既定的「相處模式」，令你們溝通受阻，導致兩個人雖然在對話，卻各說各話。感情中原本存在的問題，其實早就該爆發，但你們曾試圖「粉飾太平」，令你們覺得累了，但又還沒完全放手。為了逃避情感上的劇烈震盪，其中一方或雙方可能選擇鑽進工作中，逃避現實。

健康：不要聽信未經證實的醫療建議，如果你最近嘗試了某種極端的飲食法或新興療法，身體可能正在抗議。可能剛剛經歷一段極大的精神壓力或身體不適，雖然「最壞的情況」看似避開了，但身體仍未康復，導致慢性疲勞或免疫力下降，回歸最基礎的健康習慣如準時吃飯、規律睡眠、每日飲水，令你的健康有所改善。

巨蟹座1月整體建議

請勇往直前，「愚者」建議你現在是踏出第一步的最佳時機。不要被恐懼綁架，如果你一直在猶豫不決，這張牌告訴你不要過度分析，就像愚者只帶著簡單的行囊就出發一樣，即使旁人覺得你的想法有點「瘋狂」，忘掉過去的失敗或成功的包袱，以一個「初學者」的心態去面對現狀。也保持態度開放， 接受那些看似不切實際的點子，因為最有創意的點子往往誕生於自由的靈魂中。

巨蟹座1月整體建議

獅子座1月星座運勢

獅子座1月星座運勢

事業：職場正處於平穩的轉機，如果你之前在工作中感到壓力巨大或人際關係複雜，你已經或即將脫離那個混亂的環境，可能是一次調職、換工作，或者是心態上的釋懷，讓工作環境變得平靜。如果你過去一段時間十分努力，即將迎來一個成功時刻，可能令你感到莫大認同，或是達到了一定的職位高度，你感到視野變得開闊。

感情：關係會升級與變得穩定，如果你與另一半之前有誤會，現在是徹底和解、進入穩定期的最佳時機，這段感情具有長期發展的潛力，並非短暫的激情。你們不再追求戲劇性的起伏，而是渴望一種平靜、踏實且有未來的相處模式，也意味著你們成功轉化了過去的阻礙，現在的圓滿是建立在克服困難之後的成熟之上。

健康：如果本身有不適，這月你正在遠離疾病、壓力或不適的環境，正處於過渡期，情況正趨於穩定，朝著康復發展。維繫健康需要長期良好的生活習慣，因為健康是一場馬拉松，雖慢但要保持耐心，不要急功近利。

獅子座1月整體建議

享受當下的成就，要為自己曾經努力而感到自豪。如果你最近達成了一個目標，或者事情進展順利，現在不是急著衝向下一個目標的時候，而是應該好好慶祝。也要好好學習「知足」與「自愛」，學懂情感的自給自足，尋找內在的快樂，而不是依賴他人來讓你開心。專注於你已經擁有的東西，當你感到內心富足時，你會發現周遭的環境也會隨之變得更好，可以試寫感恩筆記。

獅子座1月整體建議

處女座1月星座運勢

處女座1月星座運勢

事業：職場上出現溝通與決策的阻礙，存在資訊不透明或目標不明確的問題，會覺得有力無處使出，或者目前的計劃、新任務在溝通上出現了斷層，導致進度卡關。目前這份工作非常考驗你的EQ，但這不是硬碰硬就能解決的時期，你需要用極大的耐心去應對麻煩的客戶或繁瑣的流程。雖然開頭混亂，但透過你不斷地嘗試與修正，工作節奏會逐漸變得和諧。

感情：近期與伴侶可能會有言不由衷、或因一時衝動說錯話的情況。如果你們正在爭吵，現在不是講道理的時候，因為道理講不通。不過這段關係並不脆弱，即便有誤會，雙方擁有極大的耐心去包容對方的脾氣或缺點，這是一種深刻的理解，而非單純的忍讓，最終的結果是和諧的。

健康：要減少腦內噪音，不要過度鑽牛角尖或自行過度診斷，建議練習冥想、深呼吸，或是睡前遠離電子產品，解決神經緊張帶來的疲勞。採取溫和的運動，目前不適合高強度的極限運動，瑜珈、太極、快走或游泳等強調呼吸與平衡的運動最能幫助你能量流動。

處女座1月整體建議

信任你的直覺並聽從內心的聲音，有時侯不要過度依賴邏輯分析，如果你對某件事感到「不對勁」，即便表面看起來很完美，也請相信你的預感，給自己一點安靜的時間例如冥想或散步，讓內心的答案浮現。在處理人際關係或衝突時，採取溫和與包容的態度，強硬手段可能無濟於事。也要適時展現同理心，試著站在對方的角度思考，溫暖的關懷往往比冷冰冰的道理更能解決問題。

處女座1月整體建議

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping