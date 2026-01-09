星座運勢｜1月白羊/金牛/雙子運勢：白羊工作遇突變宜換位思考、金牛宜樂觀別自我懷疑｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2026年1月星座運勢，分析白羊座、金牛座、雙子座1月星座運勢。

2026年1月星座運勢

2026年1月整體星相分析

先祝大家新年快樂，事事順利！2026年1月預示著鞏固與新開端，1月尾一群水瓶星座能量推展創造性的衝激。1月18日的山羊座新月，令我們在「創新與經得起考驗」之間保持平衡。1月20日起，面向未來的項目、社交結盟與改革則成為焦點。1月27日海王星進入白羊座，開啟了一個更長的篇章：追逐夢想需要行動，成為可觸及的現實。這個月要保持果斷、動機透明以及願意放下舊模式，為未來定立基礎。

廣告 廣告

1月底，海王星進入白羊座；2月中，土星隨之抵達；2月底，土海在白羊座1度相合，這很可能是全年最重要的星象。4月，天王星也將轉換星座，最終進入雙子座。至此，2026年所有外行星都完成了星座轉換，把新的主題帶入我們的生活，令我們必須面對。

2026年1月重點星相走勢

1月1日：水星進入山羊，並四分海王星。盡管水星在山羊座象征著清晰思維，但這一天的想法與感知仍可能明顯變得模糊而主觀，流言與誤解也很可能出現。但幸好只維持幾天，如果難以集中思想，就把重要決定推遲到另外日子。

1月3日：巨蟹座出現滿月。在這個敏感的時期，為自己提供一個安全的環境，傾聽那些細微的暗示：有哪些需求在呼喚關注？不要壓抑內在的不安，要給予它空間。創造性的表達、保持靜默以及儀式，此刻都能帶來穩定。

1月6日：山羊金星與太陽合相

1月8日：山羊金星與火星合相

1月9日：山羊太陽與火星合相

1月10日：山羊金星、太陽和火星對分巨蟹木星。這組充滿能量的星象為關係注入活力，也是進行創造性或藝術性工作的絕佳時機。無論在工作項目、花費還是期待上，都受太多誘惑，導致開支過大，所以良好規劃、清晰規舉與現實預算，會比較有利。

1月14日：山羊水星對分巨蟹木星，談話與協商容易誇大言辭，要仔細權衡自己的論點與言辭，別讓一時的熱情導致你做出日後被批評過於承諾。

1月17日：金星進入水瓶座，幫助我們能輕鬆地將傳統與創新互相結合，在人際關系、合作與創意項目投入與承諾而令我們互惠互利。

1月18日：山羊座新月，山羊水星合相火星，水瓶金星合相冥王星，令保守與進步力量拉址，盡量對新奇的事物和行之有效的經驗同時好好利用，將願景與可行性相結合，並以務實的方法規劃下一步。

1月21日：水瓶太陽與水星合相

1月22日：水瓶水星與冥王星合相

1月23日：水瓶太陽與冥王星合相；同一天，火星進入水瓶座。

這些水瓶座星群的重要軌道，開啟新的航道。關系與價值觀會加深連繫，或要求做出誠實的抉擇。權力結構也變得更加明顯，請盡能力明確自己的意圖，不要拐彎抹角。清晰與真實此刻會建立信任，提防隱蔽的權力遊戲。現在正是推行明智改革的時機，它們能增強面向未來的韌性。社會上集體與網絡議題會成為主要的共同目標。

今年第一個重大占星事件，1月26日：海王星最終進入白羊座，並將停留到2038年才離開。這個轉變帶來時間特性的改變，並將在未來數年持續顯現。我們的理想正在重塑，不再只想被夢到，而是需要被檢驗與實踐，需要我們以開創精神、勇氣，以及願意為人生挺身而出，將變得更重要，也非常鼓舞人心。

1月28日：水瓶火星與冥王星合相，如果能夠有意識地引導這股密集而強勁的力量，可以帶來突破。不必要的較量或強行控制的企圖，都有高度升級的風險。

1月29日：水瓶水星與金星合相，語氣再次變得友善而調和，溝通更容易被接納。此刻適合進行協議，或在曾經的不和溝通中搭建橋梁。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

以下預測12星座1月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。

白羊座1月星座運勢

白羊座1月星座運勢

事業：工作上可能突然接到緊急任務，或是一個你尚未規劃好的機會突然降臨及衝擊，你幾乎沒有時間慢慢考慮，職場上可能感覺到環境不再像以前那樣溫馨或單純，被迫要面對激烈競爭。如果你繼續猶豫不決，這股快速的能量可能會變成「混亂」，讓你被事情追著跑，而不是你在主導事情。

感情：感情上的遲疑卻遇上急速變化，你會感到壓力巨大。可能對方正快速推進關係，例如想同居、結婚或確認關係，而你還在糾結，這讓你感到措手不及。也會遇到現實感的重擊，去除了溫情的偽裝，你開始意識到一直守著過去的相處模式或美好回憶已經行不通了。這個月會有大量訊息交換，你與伴侶會有很多對話，雖然節奏很快，但這也是打破僵局的關鍵。

健康：可能遇到突發性不適，要小心因為疏忽而引發突發意外或急性發炎。可能因為生活節奏太快，導致你沒時間好好規劃飲食與作息，進而引發一些與過去病史相關的不適，也導致你能量耗損，因為你能量分散在太多地方，這會導致免疫力下降或神經系統過於緊張。

白羊座1月整體建議

請換個角度看世界，吊人倒掛的姿態象徵著「換位思考」。如果你目前的僵局無法突破，試著用完全相反的邏輯去思考。如果你一直習慣掌控，試著放手；如果你一直習慣輸出，試著傾聽，目前的困境往往只需要換個視角就能找到出口。也請接受「停滯」的必要性，在快節奏的社會中，暫停常被視為退步，但現在不宜採取重大行動或做出急躁的決定。

白羊座1月整體建議

金牛座1月星座運勢

金牛座1月星座運勢

事業：出現溝通與信任危機，你可能覺得同事或主管有所隱瞞，或者你自己也因為對現狀不滿，開始產生「想偷偷找後路」或「不想全心投入」的念頭。在一個不需要深思熟慮、甚至有些損耗專業能力的環境中，令你不再鑽研技術，而是被瑣事或職場政治牽著走，這讓你感到發展停滯，你也對現有的待遇或職位感到食之無味。

感情：與伴侶之間缺乏真誠，可能你們存在著不能說的秘密，為了維持關係而撒謊，也可能是更嚴重的隱瞞。也因為害怕面對孤獨或關係破裂，你們選擇沉溺在表面的享樂或假象中，試圖說服自己這就是幸福。當前的互動模式建立在不穩固的基礎上，如果繼續維持現狀，這種表面上的平靜可能會瓦解。

健康：消化系統與代謝問題出現，可能因為飲食失控，不要受情緒性進食帶來負擔。這個月情緒低落可能源於長期的自我封閉，孤獨感會加劇壓力累積，不要試圖忽略某些明顯的病徵，以為「避開不看」問題就會消失。

金牛座1月整體建議

展現自信與魅力並相信自己的光芒，現在不是退縮或自我懷疑的時候，請昂首闊步展現你的才華和獨特的個性。也用你的熱情去感染身邊的人，當你保持樂觀和積極時，你會發現事情會進行得異常順利，且吸引到貴人相助。採取積極且有效率的行動並親力親為，投入到你的計畫中。

金牛座1月整體建議

雙子座1月星座運勢

雙子座1月星座運勢

事業：你可能非常討厭現有的工作環境，但因為財務壓力或是對物質享受的依賴，讓你不敢輕易辭職，讓你感覺自己像是在為了薪水出賣靈魂。你曾經想過要尋找更有意義的事，但現在的動力全失，甚至開始自我懷疑，覺得「換一份工作可能也一樣糟」，這種消極情緒讓你失去了離不開的勇氣。

感情：關係中想走卻走不掉，但你的理智告訴你這不是你要的未來。這段關係目前沒有實質的成長空間，甚至可能讓你損失慘重。你被對方強烈的吸引力或某種依賴感，可能是經濟、性、或情感寄託緊緊束縛，無法理智斷捨離。目前正處於一種「損耗大於獲得」的狀態，要特別注意是否存在欺騙、利用或是純粹為了填補空虛而在一起的情況。

健康：你的身體基礎代謝可能正在變差，出現水腫、體重突然增減，或是不論睡多久都覺得很累。也可能依賴某種東西來支撐精神，比如過量的咖啡因、甜食或是報復性熬夜，這些行為雖然短暫緩解壓力，卻在侵蝕你的健康。也可能出現長期壓抑的情緒，轉化為胃痛、偏頭痛或胸悶。

雙子座1月整體建議

學懂無為而治，有時候「不做任何決定」就是最好的決定，現在不是採取行動的時機，外在環境可能還未是時侯。要學懂沉澱與觀察，利用這段看似「沒進度」的時間進行內省或學習，要明白這不是浪費時間，是在為未來的飛躍做準備。學懂捨與得，問問自己為了獲得長遠的成功，你現在願意暫時放棄什麼？

雙子座1月整體建議

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping