星座運勢｜10月天秤/天蠍/人馬運勢：天秤馬上行動破舊立新機會來了、天蠍表達內心但別太急進｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2025年10月星座運勢，分析天秤座、天蠍座、人馬座10月星座運勢。

10月星座運勢：

10月的焦點在於溝通和情感；10月初需保持敏感和耐心，由其在白羊座滿月，需平衝自己的內在情緒與衝動，對自我實現的渴望越來越強烈。隨後的天秤座新月強調美麗與和諧的協調，然而最激烈的階段卻在月底，出現強大的水象大三角會引發強大的動力，帶來更有行動力及衝勁的效果。

廣告 廣告

冥王星在月中再次轉為順行，海王星在月底退回雙魚座，土星和天王星仍然在逆行。因此在這幾周，必須對周糟事情進行再次的審查與整合。

10月3日：水星、凱龍星和木星形成了一個寬鬆的T三角。

10月6日：是日中秋節，水星進入天蠍座。

10月7日：水星對分冥王星，滿月照亮白羊座。

水星代表我們理性的、智力的和溝通的一面，它在所有交流中都很活躍。它與木星、凱龍星和冥王星的緊張相位，表示在媒體、貿易和溝通領域都更加活躍，但溝通上比平時更加情緒化及敏感，也可能會阻礙對話。

10月11日：金星對分土星。

10月13日：金星進入天秤座。

10月14日：金星對分海王星，金星同時與天王星和冥王星呈風象大三角，所有緩慢移動的行星都參與其中，形成風箏相位，提供了許多實現的可能性。與此同時，冥王星在水瓶座1°22'轉為順行。

這個日子強調「渴望」，你還需要什麽才能快樂？你在生活中等待實現的是什麽？試想想你的願景、夢想和精神需求，以及如何更充分地實現它們，在日常生治中實現。金星與海王星有相位，警告人不要迷失在不切實際的理想和粉紅泡泡，注意不要把幻想和現實混淆。

10月17日：太陽與木星呈四分相。

10月18日：太陽對分凱龍星，更同時與木星呈寬鬆四分相，造成T相位。你的成長與內心需求布關鏈，面對生活上的種種打擊可能令你感到受傷與失去自信，但成長就是要面對傷痛而後重生，這是越大打擊，越大成長的機遇。

10月21日：天秤座新月，呈上述太陽、木星和凱龍星呈T字形的情況，讓自己沈浸在生活中美好的一面：參加音樂會、逛博物館、去美容、閱讀一本精彩的書，把美麗與和諧帶入你的生活，好好過活好對抗當前混亂形勢。

10月22日：逆行的海王星重新進入雙魚座，在這里一直停留到2026年1月26日。如同今年3月一樣，這期間可能會有一種奇怪的「解體」感，如果你的能量很低，允許自己安靜地休息。

10月23日：太陽進入天蠍座，並與天王星和海王星形成上帝之指。

10月24日：太陽四分冥王，木星四分凱龍，此時大部分行星都位於水象星座。

10月28日：天蠍水星、火星；雙魚土星、海王星；巨蟹木星，呈水象大三角。

10月29日：水星三分海王星，同日水星進入人馬並與天王星對分；火星三分土星。

10月最後一個星期能量異常密集，強烈的水象星座行星加上大三角結構，事物事物開始啟動，就很難停止。感情和情緒扮演著重要角色，情緒在哪里受到壓制，就會在哪里強而有力地沖破。這不僅適用於個人生活，也適用於集體環境。

木星會帶來積極的發展，雖然土星和海王星在雙魚座引起混亂，再次出現設置個人邊界上的困難。火星和水星在天蠍更顯現衝突，出現挑釁和爭端，可能會造成嚴重的後果，因力量十分強大。如果突然覺得自己被水象潮流捲走，要學懂允許它把你帶走一段時間，直到平靜下來才是明智之舉。

以下預測12星座10月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅卡有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。

天秤座10月星座運勢

天秤座10月星座運勢

事業：儘管工作環境氣氛和諧，亦有貴人相助，但也有某些同事表現不誠實，小心暗裡藏刀。觀察同事間是否有人不夠坦誠或投機取巧，也有人堅持固執使用舊方法做事，宜以用真誠的態度處理信任危機。如想吸引貴人，也要以謙卑、開放的心態，向工作中的貴人尋求指導。

感情：無論你或伴侶過去是否有隱瞞或逃避，現在是時候徹底坦誠了。只有直面問題並懺悔，才能真正放下過去的陰影。停止使用任何小聰明或旁門左道的方法來維繫感情。光明正大、坦誠相待是關係持續的關鍵。不要害怕去愛和付出，你的感情中充滿了善意和保護欲。如果是復合或與舊人發展，這是一個值得把握的時機。

健康：要停止為你的不健康習慣找藉口，或者不要再隱瞞任何身體上的不適，要勇敢地面對問題。為自己創造一個情感上安全、平靜的環境，多與能讓你感到舒適、溫暖的人事物相處，有助你恢復健康。

天秤座10月整體建議

把握新開始與機會，這是啟動新計畫、新事業、新關係或新生活方式的最佳時機，不要猶豫，機會正在向你招手。心動不如行動是這張牌的核心精神，將你的想法、熱情和靈感轉化為實際的步驟。也要發揮創造力，突破舊有限制、開拓全新局面的時候。

天秤座10月整體建議

天蠍座10月星座運勢

天蠍座10月星座運勢

事業：職場上需要主動放下「對」與「錯」的判斷，願意從一個全新的、甚至感到不舒服的角度來看待你的工作，例如主動認錯或接受批評。在這個月工作重點應放在鞏固基礎、仔細檢查、承擔責任，而非開始新發展，先休養生息、蓄積實力。

感情：關係上需要慢下來，停止魯莽或逃避，並為自己的感情負責。在感情上你需要釐清自己真正的需求和對伴侶的期望，在做出任何承諾前，請先確保已經準備好承擔責任。另外，如果太自我中心，會阻礙關係發展，請嘗試進行真誠的、非批判性的對話，理解對方的感受，而不是為自己辯護。

健康：需要放下固執心態，接受眼前不順的現實，要保持有紀律和負責任的態度，重新建立你的健康旅程。靜下來思考過去對健康最不利的壞習慣是什麼，先選出最容易改的一個，下定決心去改變，例如固定運動、健康飲食、充足睡眠並嚴格執行。

天蠍座10月整體建議

勇敢地表達你的感受，不要壓抑內心的激情。運用你的創意和直覺，在生活上利用你的想像力和藝術天賦發揮自己，也相信你的直覺，引導你走向正確的情感或創意方向。而在採取行動時，注意展現你的風度和體貼，避免太急於激進。

天蠍座10月整體建議

人馬座10月星座運勢

人馬座10月星座運勢

事業：職場上同事間感情十分要好，大家相處滿足度很高，但暗藏一個問題：你的個人決策與風格和行動力正在破壞這份穩定。必須學習理性地分析問題，但要以充滿關懷的方式去溝通，注意用清晰、非情緒化的語言表達意見。

感情：切忌口是心非，你理性表達時過於得勢不饒人，會十分影響對方的情緒及造成混亂。與對象對話時，嘗試先感受對方的愛與期望，再表達你的觀點，用溫柔替代尖銳。在關係中與其不斷嘗試向前衝，不如退後一步，弄清方向及坦誠溝通，共同修正。

健康：將精力集中在那些能帶來長久滿足和穩定的健康習慣上，而不是魯莽或失控的壞習慣與行為。只要保有健康，才能維護家庭和諧和自己幸福，以穩定的紀律、清晰的思維來指導你保持健康。

人馬座10月整體建議

請注重休息，放下手上不必要的忙碌，暫停「戰鬥」或思維上的糾結，你的身心需要時間來修復和恢復精力。允許自己進入一個安靜的、不受打擾的環境，進行身體、情感和精神上的療癒。沉澱心靈，利用這段休息時間從混亂中抽離，才能看清問題的本質。

人馬座10月整體建議

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping