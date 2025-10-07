中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
星座運勢｜10月山羊/水瓶/雙魚運勢：水瓶需斷捨離來迎接新機會，雙魚保持好奇學習開鎖新技能｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年10月星座運勢，分析山羊座、水瓶座、雙魚座10月星座運勢。
10月星座運勢：
10月的焦點在於溝通和情感；10月初需保持敏感和耐心，由其在白羊座滿月，需平衝自己的內在情緒與衝動，對自我實現的渴望越來越強烈。隨後的天秤座新月強調美麗與和諧的協調，然而最激烈的階段卻在月底，出現強大的水象大三角會引發強大的動力，帶來更有行動力及衝勁的效果。
冥王星在月中再次轉為順行，海王星在月底退回雙魚座，土星和天王星仍然在逆行。因此在這幾周，必須對周糟事情進行再次的審查與整合。
10月3日：水星、凱龍星和木星形成了一個寬鬆的T三角。
10月6日：是日中秋節，水星進入天蠍座。
10月7日：水星對分冥王星，滿月照亮白羊座。
水星代表我們理性的、智力的和溝通的一面，它在所有交流中都很活躍。它與木星、凱龍星和冥王星的緊張相位，表示在媒體、貿易和溝通領域都更加活躍，但溝通上比平時更加情緒化及敏感，也可能會阻礙對話。
10月11日：金星對分土星。
10月13日：金星進入天秤座。
10月14日：金星對分海王星，金星同時與天王星和冥王星呈風象大三角，所有緩慢移動的行星都參與其中，形成風箏相位，提供了許多實現的可能性。與此同時，冥王星在水瓶座1°22'轉為順行。
這個日子強調「渴望」，你還需要什麽才能快樂？你在生活中等待實現的是什麽？試想想你的願景、夢想和精神需求，以及如何更充分地實現它們，在日常生治中實現。金星與海王星有相位，警告人不要迷失在不切實際的理想和粉紅泡泡，注意不要把幻想和現實混淆。
10月17日：太陽與木星呈四分相。
10月18日：太陽對分凱龍星，更同時與木星呈寬鬆四分相，造成T相位。你的成長與內心需求布關鏈，面對生活上的種種打擊可能令你感到受傷與失去自信，但成長就是要面對傷痛而後重生，這是越大打擊，越大成長的機遇。
10月21日：天秤座新月，呈上述太陽、木星和凱龍星呈T字形的情況，讓自己沈浸在生活中美好的一面：參加音樂會、逛博物館、去美容、閱讀一本精彩的書，把美麗與和諧帶入你的生活，好好過活好對抗當前混亂形勢。
10月22日：逆行的海王星重新進入雙魚座，在這里一直停留到2026年1月26日。如同今年3月一樣，這期間可能會有一種奇怪的「解體」感，如果你的能量很低，允許自己安靜地休息。
10月23日：太陽進入天蠍座，並與天王星和海王星形成上帝之指。
10月24日：太陽四分冥王，木星四分凱龍，此時大部分行星都位於水象星座。
10月28日：天蠍水星、火星；雙魚土星、海王星；巨蟹木星，呈水象大三角。
10月29日：水星三分海王星，同日水星進入人馬並與天王星對分；火星三分土星。
10月最後一個星期能量異常密集，強烈的水象星座行星加上大三角結構，事物事物開始啟動，就很難停止。感情和情緒扮演著重要角色，情緒在哪里受到壓制，就會在哪里強而有力地沖破。這不僅適用於個人生活，也適用於集體環境。
木星會帶來積極的發展，雖然土星和海王星在雙魚座引起混亂，再次出現設置個人邊界上的困難。火星和水星在天蠍更顯現衝突，出現挑釁和爭端，可能會造成嚴重的後果，因力量十分強大。如果突然覺得自己被水象潮流捲走，要學懂允許它把你帶走一段時間，直到平靜下來才是明智之舉。
以下預測12星座10月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅卡有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。
山羊座10月星座運勢
事業：以心為引讓你的熱情和直覺引導你的工作方向，選擇你真心熱愛和覺得有意義的項目，才能做得成功！清楚地看見長期目標，並充滿信心地投入，樂觀是吸引成功的磁石。也要勇敢地迎接改變和挑戰，才能讓你的努力和才能備受肯定。
感情：目前的感情階段非常美滿，部份朋友更可能已開展一段新的關係。這個月你既擁有愛的能力與樂觀的信心，以及做出正確選擇的智慧。另外，如果有舊傷口，請誠實地面對並徹底放下所有舊的、讓您痛苦或限制你成長的愛情觀念、舊人、舊傷。
健康：你的健康狀況正處於療癒、希望與重生的階段，無論在情緒、心靈和精神層面都能夠充份復原與平衡。擁抱新習慣例如積極開始一直想嘗試的活動，例如新的運動、冥想、瑜伽、營養計畫。
山羊座10月整體建議
堅定你的信心與保持樂觀，即使身處困境，也要相信未來會更好。抬頭看看你最初的目標和願景，讓它成為你前進的指引。如果太疲累，給自己放個假或是安排一段放鬆、不受干擾的時光。透過冥想、藝術或與大自然接觸來淨化心靈。
水瓶座10月星座運勢
事業：工作環境或你自身正處於一個劇烈的轉捩點。你能保持理性與溝通能力，並且感受到同事或團隊中的情感和諧。但另一方面，也可能要面對不可避免及徹底的職場變革，請保持心理準備，避免將所有雞蛋放在同一個籃子裡，思考備用方案。
感情：感情生活經歷極端的不穩定狀態，在表面上追求或享受著一段理想中的幸福和諧，但內在卻有著極度清醒與理性，但也會被某個突如其來的衝擊徹底打碎，必須面對清算和重生。主動及誠實地找出關係中不夠真實、雙方正在逃避的問題。
健康：穩定情緒才能穩定健康，依靠家庭支持和內心平靜來穩固情緒，同時利用清晰邏輯來制定新的、更實際、更健康的健康計劃。
水瓶座10月整體建議
目前擁有的關係、工作或生活，已經不足以滿足你內心真正的渴望或精神需求，要採取行動，離開這個不再帶來成長或沒意義的環境。或者需要斷捨離，放下情感上的眷戀、失望，為更有價值的事物騰出空間。不要害怕未知和不確定性，即使前方的路看起來充滿波折和困難。
雙魚座10月星座運勢
事業： 勿因一時不滿而貿然做出巨大改變，例如裸辭，請先保持現有工作的穩定，並從微小的改變開始，例如學習與工作相關的新技能，主動提出改進流程的建議，或嘗試新的工作方式。審視工作中哪些部分是長期未完成、拖延或缺乏熱情的，給自己一個期限去清理這些殘餘的任務。
感情：為了追求安全感而導致關係停滯，令雙方失去了本該有的快樂時光，而這都是因為過度自我保護和缺乏開放溝通而引致。請放手與給予空間， 關係中過度的掌控和佔有慾只會讓對方更想逃離。 既然你擔心失去，反而更應該願意付出和表達你的愛與感受。想要讓這段感情重獲陽光，必須願意冒險敞開心扉，才能打破停滯的狀態。
健康：放鬆對物質和習慣的執著，找回生活的樂趣和能量，讓身心健康重新動起來，重整健康和諧的狀態。增加身體的靈活性，不一定要劇烈，但必須規律，例如伸展運動、肌力訓練和拉鬆關節，幫助能量和血液流通。
雙魚座10月整體建議
保持求知慾並積極尋找學習新技能或專業知識，帶著謙遜和專注的精神去學習，不論你是新人還是經驗者，都要像一個渴望知識的學徒一樣投入。制定具體計劃，將你的夢想或目標分解為實際、可執行的小步驟。一切從零開始，循序漸進，成果需要時間耕耘。
