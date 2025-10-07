星座運勢｜10月巨蟹/獅子/處女運勢：巨蟹資源充足將計劃付諸實行、獅子宜沉思獨處整理思緒｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2025年10月星座運勢，分析巨蟹座、獅子座、處女座10月星座運勢。

10月星座運勢：

10月的焦點在於溝通和情感；10月初需保持敏感和耐心，由其在白羊座滿月，需平衝自己的內在情緒與衝動，對自我實現的渴望越來越強烈。隨後的天秤座新月強調美麗與和諧的協調，然而最激烈的階段卻在月底，出現強大的水象大三角會引發強大的動力，帶來更有行動力及衝勁的效果。

冥王星在月中再次轉為順行，海王星在月底退回雙魚座，土星和天王星仍然在逆行。因此在這幾周，必須對周糟事情進行再次的審查與整合。

10月3日：水星、凱龍星和木星形成了一個寬鬆的T三角。

10月6日：是日中秋節，水星進入天蠍座。

10月7日：水星對分冥王星，滿月照亮白羊座。

水星代表我們理性的、智力的和溝通的一面，它在所有交流中都很活躍。它與木星、凱龍星和冥王星的緊張相位，表示在媒體、貿易和溝通領域都更加活躍，但溝通上比平時更加情緒化及敏感，也可能會阻礙對話。

10月11日：金星對分土星。

10月13日：金星進入天秤座。

10月14日：金星對分海王星，金星同時與天王星和冥王星呈風象大三角，所有緩慢移動的行星都參與其中，形成風箏相位，提供了許多實現的可能性。與此同時，冥王星在水瓶座1°22'轉為順行。

這個日子強調「渴望」，你還需要什麽才能快樂？你在生活中等待實現的是什麽？試想想你的願景、夢想和精神需求，以及如何更充分地實現它們，在日常生治中實現。金星與海王星有相位，警告人不要迷失在不切實際的理想和粉紅泡泡，注意不要把幻想和現實混淆。

10月17日：太陽與木星呈四分相。

10月18日：太陽對分凱龍星，更同時與木星呈寬鬆四分相，造成T相位。你的成長與內心需求布關鏈，面對生活上的種種打擊可能令你感到受傷與失去自信，但成長就是要面對傷痛而後重生，這是越大打擊，越大成長的機遇。

10月21日：天秤座新月，呈上述太陽、木星和凱龍星呈T字形的情況，讓自己沈浸在生活中美好的一面：參加音樂會、逛博物館、去美容、閱讀一本精彩的書，把美麗與和諧帶入你的生活，好好過活好對抗當前混亂形勢。

10月22日：逆行的海王星重新進入雙魚座，在這里一直停留到2026年1月26日。如同今年3月一樣，這期間可能會有一種奇怪的「解體」感，如果你的能量很低，允許自己安靜地休息。

10月23日：太陽進入天蠍座，並與天王星和海王星形成上帝之指。

10月24日：太陽四分冥王，木星四分凱龍，此時大部分行星都位於水象星座。

10月28日：天蠍水星、火星；雙魚土星、海王星；巨蟹木星，呈水象大三角。

10月29日：水星三分海王星，同日水星進入人馬並與天王星對分；火星三分土星。

10月最後一個星期能量異常密集，強烈的水象星座行星加上大三角結構，事物事物開始啟動，就很難停止。感情和情緒扮演著重要角色，情緒在哪里受到壓制，就會在哪里強而有力地沖破。這不僅適用於個人生活，也適用於集體環境。

木星會帶來積極的發展，雖然土星和海王星在雙魚座引起混亂，再次出現設置個人邊界上的困難。火星和水星在天蠍更顯現衝突，出現挑釁和爭端，可能會造成嚴重的後果，因力量十分強大。如果突然覺得自己被水象潮流捲走，要學懂允許它把你帶走一段時間，直到平靜下來才是明智之舉。

以下預測12星座10月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅卡有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。

巨蟹座10月星座運勢

事業：一個重大的機會正在來臨，但你的內心可能因為財務不穩而感到焦慮，你需要依靠直覺和內在的聲音來引導你做出最好的工作選擇。密切留意工作環境中出現的新機會、新專案或人事變動。不要害怕改變，主動適應並抓住這股運氣。重新審視你的工作收入、支出預算，找出失衡或浪費的原因。

感情：要坦誠地檢視關係中雙方是否過份執著於物質或金錢，而缺乏情感支持。感情不是空談，需要雙方在現實生活中為這段關係提供穩定的基礎，例如共同規劃未來、處理財務、給予實際的關懷與支持。不要被表面現象或焦慮情緒所迷惑，利用你的直覺，去感受關係中真正需要改變的隱藏因素。

健康：反思是否有飲食失調問題，或沉溺於舒適令生活失去紀律，重新建立自律生活，實踐可行的健康習慣。多做接地氣活動，接觸大自然如郊外野餐、園藝、散步），有助紓緩你的焦慮感，讓身心重新「腳踏實地」。

巨蟹座10月整體建議

是時侯展開新發展與事物的最佳時機，不要只是空想，要將你的創意、想法和計劃付諸實行。將現時擁有足夠的知識、技能和天賦來達成目標，展現你的實力。也要妥善運用身邊的資源，掌握行動、情感、思考和物質上的所有資源，好好整合和運用它們。

獅子座10月星座運勢

事業：不要讓焦慮阻礙你，要將腦袋中的新點子或項目立刻付諸實行，這個新的開始是你擺脫不滿足感的最好方法。需要將熱情轉化為具體的、有時間表的、可衡量的步驟，讓新機會打好紮實的基礎。也要誠實地問自己，你留下的真正價值是什麼？釐清後才能心甘情願地投入工作。

感情：勇敢面對及放下在關係中的不滿足，不要再欺騙自己對現狀感的不滿，誠實地檢視您在感情中不願放手的恐懼是什麼。要利用權杖一的行動力，切斷不再適合的舊人與舊事物，去追尋更遠的幸福。單身朋友，要主動拓展社交圈或嘗試新的活動，不要只是空想，要實際執行。

健康：調整作息確保有足夠的休息時間，尤其是面臨工作時間過長，必須確保有充分的精神恢復。飲食要保持平衡、均衡飲食，不要暴飲暴食或不健康的食物，滋養身心。你也需要發洩精力的出口，例如規律的體能活動，以確保長遠的健康，而非只是一時的衝動。

獅子座10月整體建議

花時間獨處，從日常生活的喧囂和社交活動中抽離出來，你需要一段安靜的時間來沉澱思緒、整理情緒。靜坐或寫日記等方式，能幫助你聆聽內心的聲音和直覺。釐清你真正的需求與目標，思考你的人生道路是否與你的真實自我保持一致。

處女座10月星座運勢

事業：釐清自己思路並確立目標，在採取任何重大行動之前，必須沉澱思緒，並將那些不切實際或混亂的想法排除。化思考為行動及從小處著手，不要因為害怕或計畫不完美而遲遲不動，先開始執行最小的一部分，用行動來打破優柔寡斷的僵局。重新發掘您的興趣和動力，嘗試用更有創意或不同的方法來處理工作。

感情：如關係遇有阻礙，要理清自己對這段感情的真實渴望，主動與伴侶進行清晰、誠實的對話，直接表達需求和想法以打破溝通的障礙。停止在態度上優柔寡斷，如做出承諾要付諸實踐。如果關係變得平淡，主動製造新的體驗或小小的驚喜，重燃你們之間的火花和好奇心。

健康：先理清思緒停止為健康問題過度空想和擔憂，將健康目標簡化並逐點實踐，例如準時每晚11點前睡覺、每天做運動30分鐘等等。一旦有了清晰的目標，立即開始微小的、可重複的行動。不要等待最佳時機或完美狀態，這樣子永遠開始不了。

處女座10月整體建議

肯定與享受你的成功，過去的辛勤耕耘、自律和明智的決定，無論是在時間、金錢還是精力，已經帶來了豐盛的回報，允許自己停下來，好好享受這份物質和心靈上的富足。相信自己的能力，有足夠的資源和智慧去掌控自己的生活和命運，無需過度依賴他人。

