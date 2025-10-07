星座運勢｜10月白羊/金牛/雙子運勢：雙子貴人機會多別一個人硬撐、金牛魅力強請勇敢地發光｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2025年10月星座運勢，分析白羊座、金牛座、雙子座10月星座運勢。

10月星座運勢：

10月的焦點在於溝通和情感；10月初需保持敏感和耐心，由其在白羊座滿月，需平衝自己的內在情緒與衝動，對自我實現的渴望越來越強烈。隨後的天秤座新月強調美麗與和諧的協調，然而最激烈的階段卻在月底，出現強大的水象大三角會引發強大的動力，帶來更有行動力及衝勁的效果。

廣告 廣告

冥王星在月中再次轉為順行，海王星在月底退回雙魚座，土星和天王星仍然在逆行。因此在這幾周，必須對周糟事情進行再次的審查與整合。

10月3日：水星、凱龍星和木星形成了一個寬鬆的T三角。

10月6日：是日中秋節，水星進入天蠍座。

10月7日：水星對分冥王星，滿月照亮白羊座。

水星代表我們理性的、智力的和溝通的一面，它在所有交流中都很活躍。它與木星、凱龍星和冥王星的緊張相位，表示在媒體、貿易和溝通領域都更加活躍，但溝通上比平時更加情緒化及敏感，也可能會阻礙對話。

10月11日：金星對分土星。

10月13日：金星進入天秤座。

10月14日：金星對分海王星，金星同時與天王星和冥王星呈風象大三角，所有緩慢移動的行星都參與其中，形成風箏相位，提供了許多實現的可能性。與此同時，冥王星在水瓶座1°22'轉為順行。

這個日子強調「渴望」，你還需要什麽才能快樂？你在生活中等待實現的是什麽？試想想你的願景、夢想和精神需求，以及如何更充分地實現它們，在日常生治中實現。金星與海王星有相位，警告人不要迷失在不切實際的理想和粉紅泡泡，注意不要把幻想和現實混淆。

10月17日：太陽與木星呈四分相。

10月18日：太陽對分凱龍星，更同時與木星呈寬鬆四分相，造成T相位。你的成長與內心需求布關鏈，面對生活上的種種打擊可能令你感到受傷與失去自信，但成長就是要面對傷痛而後重生，這是越大打擊，越大成長的機遇。

10月21日：天秤座新月，呈上述太陽、木星和凱龍星呈T字形的情況，讓自己沈浸在生活中美好的一面：參加音樂會、逛博物館、去美容、閱讀一本精彩的書，把美麗與和諧帶入你的生活，好好過活好對抗當前混亂形勢。

10月22日：逆行的海王星重新進入雙魚座，在這里一直停留到2026年1月26日。如同今年3月一樣，這期間可能會有一種奇怪的「解體」感，如果你的能量很低，允許自己安靜地休息。

10月23日：太陽進入天蠍座，並與天王星和海王星形成上帝之指。

10月24日：太陽四分冥王，木星四分凱龍，此時大部分行星都位於水象星座。

10月28日：天蠍水星、火星；雙魚土星、海王星；巨蟹木星，呈水象大三角。

10月29日：水星三分海王星，同日水星進入人馬並與天王星對分；火星三分土星。

10月最後一個星期能量異常密集，強烈的水象星座行星加上大三角結構，事物事物開始啟動，就很難停止。感情和情緒扮演著重要角色，情緒在哪里受到壓制，就會在哪里強而有力地沖破。這不僅適用於個人生活，也適用於集體環境。

木星會帶來積極的發展，雖然土星和海王星在雙魚座引起混亂，再次出現設置個人邊界上的困難。火星和水星在天蠍更顯現衝突，出現挑釁和爭端，可能會造成嚴重的後果，因力量十分強大。如果突然覺得自己被水象潮流捲走，要學懂允許它把你帶走一段時間，直到平靜下來才是明智之舉。

以下預測12星座10月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅卡有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。

白羊座10月星座運勢

白羊座10月星座運勢

事業：不要再讓恐懼或不確定感拖慢你的腳步，你已經意識到自己擁有力量和選擇，現在請大膽地將這份清晰的認知應用到工作決策中。工作環境或職位將會發生變化，應主動適應這些變化，而不是被動等待。

感情：保持開放的心態去迎接關係即將發生的變化，主動抓住這個有利的時機，無論是推進關係、解決舊有問題，或者開始一段新的感情。但也要提醒，好好分配目前在感情、生活、工作中的時間和精力，設定優先順序。勇敢地說出真實感受和需求，結束有害的循環。

健康：釋放過去的心理壓力，同時巧妙地平衡當前壓力與面向，這樣才能迎接健康好轉的機會。要學懂制定有彈性的生活與工作時間表，不要追求完美，而是追求持續平衡。

白羊座10月整體建議

已經取得了一些初步成果，現在是時候站得更高、看得更遠，制定更長遠的策略和目標，不要只看眼前的小成就。勇敢拓展，接受新機會，也要勇於探索新領域，同時保持耐心和信心。也鼓勵你為了長遠的好處去進修或探索新事物。

白羊座10月整體建議

金牛座10月星座運勢

金牛座10月星座運勢

事業：需要清楚地劃定工作和生活的界線，令自己的時間和精力不被額外消耗。也要提防工作中的小人或不懷好意的競爭者；現在也是時候擺脫所有金錢、權力或物質上的執著。在推動新計畫或改變時請放慢腳步，避免衝動行事，在行動前確保有足夠的資源和清晰的計畫，而不是單憑一腔熱血。

感情：要徹底處理關係中的有毒關係，例如過度依賴、控制欲或物質考量。請不要走回頭路，利用這股清醒的力量，明確界定你期望的健康關係。現在關係中最需要的是積極行動和清晰溝通，讓關係穩定發展。

健康：要爭取徹底休息與療癒，如果真的累了必須停下來好好休息，休息是為了走更長遠的路，給予舊傷或積累的疲勞有足夠的時間復原。也應該建立新習慣，過更規律的生活模式，改善健康需要時間和耐心，切忌操之過急。

金牛座10月整體建議

擁抱您的個人魅力、價值和能力，不要害怕成為眾人注目的焦點，大膽地發光發熱。也要勇敢、坦誠地表達您的想法和感受，不要壓抑自己，真誠的面對問題。如果可以，發揮你領導力並主動爭取領導角色，你的熱情和果斷能激勵身邊的人，使你成為一個有力的引導者。

金牛座10月整體建議

雙子座10月星座運勢

雙子座10月星座運勢

事業：正視工作上的失衡，果斷割捨過去的依賴與羈絆，並保持沉著與紀律，確立公平的秩序做事。請重新審視回報與付出是否成正比，不要讓過去的經驗成為當前的包袱，要果斷地放下那些不再適用、過時的習慣或人際關係，另外也要懂得承擔責任。

感情：需要認真調整與另一半的關係，當中可能存在不公平的付出或索取，以及對過去的太過依戀，造成現狀的厭倦，但同時也擁有建立成熟穩固關係的潛力。嘗試擺脫沉悶，設計新的約會方式、共同的興趣或目標，為關係注入活力。

健康：可能因為過度犧牲自己的時間、精力、金錢等等，導致你身心透支；也可能是過度依賴其他人的幫助，導致你在健康上缺乏自主性和自我管理。此外，財務壓力也能影響健康，例如令你失眠、出現消化問題等等。

雙子座10月整體建議

留意身邊人的幫助，你可能因為自尊心、羞恥感或過於沉浸在痛苦中，而忽略了身邊唾手可得的幫助、資源或機會。也不要一個人硬撐，是時候放下無謂的尊嚴，向家人、朋友、社工或專業人士尋求實際或情感上的支持。即使感到孤單，也要試著與人連結，多做義工、加入團體，與信任的人建立關係，幫助你重建安全感和歸屬感。

雙子座10月整體建議

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping