星座運勢｜12月天秤/天蠍/人馬運勢：天秤感情幸福美滿別拖延、人馬職場獲得回報擺脫低迷｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年12月星座運勢，分析天秤座、天蠍座、人馬座12月星座運勢。
12月星座運勢：
十二月初段，人際關係會因水象大三角而變得積極及溝通順暢，而變得更和諧。但到了月中，可能會出現躁動與困惑。然而，可能帶來更清晰的認識。
冬至前後幾天張力加劇，需要大家專注於切實可行的目標。聖誕節期間將呈現喜慶氛圍，並帶有明顯的身心靈色彩，這個月如坐過山車般嚴峻又豐盛，這能夠促使我們澄清很多事情，為更為專注、更有覺知的新的一年鋪路。
12月2日：人馬金星與水瓶冥王呈六分相，為熾熱的親密關系創造了空間。令感情關系變得更深刻，通過深刻的對話可以促成新的坦誠。
12月4日至5日：雙子座滿月，強化了敞開交流的意願，這是處理棘手話題的好時機。與此同時，人馬火星與白羊凱龍呈三分相，令我們可以直面創傷，積極投入療癒過程。
12月6日至7日：天蠍水星、巨蟹木星與雙魚土星組成一個水象大三角，可以令我們輕鬆地成就大事，應利用這段時間為事情架構做好延伸或收尾。在家人關係、情能表達上現在也能妥善解決，能好好化解衝突並促詮成長。
12月9日：火星四分土星，令人急躁及過度自信，或引起期待過高，可能引發大量摩擦，必要時請調整策略，並接受他人建議你所設的界限。
12月10日至11日：天蠍水星與莉莉絲相合，並同時對衝金牛天王、三分雙魚海王。海王星在雙魚座最後一度恢覆順行。隨後，水星進入人馬座，會出現躁動、意外事件與突然改變方向。資訊洪流可能會讓人困惑和不知所措，確保劃清自己界限，仔細審視哪些念頭值得在心裡生根。
12月14日：火星抵達人馬座最後一度，在15日過渡到山羊座之前，與海王星呈四分相，這預示著短暫的迷惘與缺乏能量，請讓自己喘息一下。
12月15日：火星進入山羊座，決心與紀律會回歸現實。
12月17日：太陽四分土星，呼喚我們承擔責任，專注於現實目標就好。
12月20日：人馬座新月，激勵我們尋找意義並進更新內在。
12月21日：冬至前後幾天較為緊張；太陽四分海王星、金星四分土星、木星四分凱龍。未滿足的期待與不切實際的理想，最後可能導致深深失望，這段時間請檢視自己的夢想，為自己的幸福負責。
同一天，太陽也進入山羊座，焦點變得更清晰，更強調組織的行動和落實具體方案；不過在情感上變得較為挑剔，做人要更加謙遜。
12月24日：金星進入山羊座，同時四分海王星。對於救贖這個題目有更深切渴望，特別用力在關系穩定上。也要小心墜入浪漫關係的幻象，小心騙子及過於理想化的受愛情幻想。
12月28日：水星三分凱龍，有助展開療愈對話，醫好傷口。
12月30日：水星四分土星，提醒我們仔細斟酌說出的措辭，為自己的言語負責。
以下預測12星座12月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張易經塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。
天秤座12月星座運勢
事業：你對目前的工作狀態或已經取得一定成就，而感到非常滿意和自豪。這個月工作環境可能是令你舒適的，物質或精神上能帶來極大的安全感和滿足感，這代表你的付出已經得到回報，是時候享受成果了。
感情：這個月你感到幸福滿滿，也有心滿意足的感覺，但實現這些美好的關鍵在於你如何採取行動。想令關係更加升溫，請擺脫猶豫、拖延或不成熟，以有計畫、有熱情的方式去維護和發展這段充滿愛的關係。部份朋友會有新戀情，但切忌因過於興奮而做出不成熟、不切實際的承諾或行動。
健康：宜每日制定微小、可量化的日常習慣，而不是宏大的目標，這有助你克服執行上的拖延和懶惰。從小地方開始建立習慣，例如每天散步 15 分鐘等等。尋找新的運動或健康興趣，激發身體的新活力。
天秤座12月整體建議
做事要果斷決策不能拖延， 面對遲疑的事情，必須當機立斷，不能再拖延，否則可能轉為凶險。當然決斷時，內心要有剛健果斷的決心，但外表應保持和悅和圓融的手腕。需要隨時保持警覺，謹言慎行，防止口舌是非或小人從中破壞。
天蠍座12月星座運勢
事業：這個月請將舊的包袱放在身後，以強大的姿態邁向新機會，重新出發。成功的關鍵在於自信地發揮你的專業技能，並接受這個捨棄的過渡期。同時請意識到工作可能無法滿足你所有的情感需求，學會將成功感分散到整體生活，並非單獨放在你的職業上。
感情：你的感情正處於積極求變的過渡期，你有能力去創造你想要的關係，但創造的基礎必須是誠實地面對現時的和諧和缺失。關係中你正在努力擺脫過去的陰影和問題，也積極運用智慧來改善關係。然而，你們必須正視長遠關係上仍存在不穩定因素，可能只是表面和諧。
健康：你的健康正在改善，但情感和人際關係的失衡是目前最大的健康阻礙。如正在康復過渡期，請給予身體足夠的耐心，不要期望在短時間內立即痊癒。
天蠍座12月整體建議
要意識到自身的不足，承認自己在目前狀況中可能知識、經驗不足，處於「蒙昧」的階段，但這是成長的第一步。請主動尋求指導，不要閉門造車，並謙虛地向有智慧、經驗的長者或專業人士請教，而且求教時要誠心誠意及專注。這是打基礎、長知識的時期，勤於學習與自我充實是關鍵。
人馬座12月星座運勢
事業：正在或即將擺脫工作或財務上的低迷狀態，過去的資源匱乏感、被排擠感或不安全感將會消散，令你開始意識到可以獲得幫助或資源。這月也是專心提升專業能力的日子，你的努力將會獲得回報，並成為你領域中的專家，工作需要專注耐心和細節。這月你也頭腦清晰，反應敏捷，非常適合進行研究或提出創新方案。
感情：關係正從低谷中走出，進入一個需要雙方共同努力和長期投入的階段，而成功的關鍵將在於清晰、誠實且理性的溝通。如果過去感情曾面臨經濟困境、冷漠或被忽略，或是自憐中，這個月你已決定不再受其束縛。關係將會建立在堅實、實際的基礎上，而不是空洞的幻想，可能與共同儲蓄、規劃未來、或實際解決生活問題有關。
健康：這月你認識到不再是孤單一人，停止自我封閉，將精力從擔憂轉移到實際生活上，能夠好好吃飯、睡覺。這種腳踏實地，令你養成健康習慣，也因為更關心健康的知識，令你學懂如何自療。
人馬座12月整體建議
慢工出細活，不可急躁，凡事切忌急功近利，你所追求的目標需要時間來醞釀和發展，欲速則不達。先制定清晰的計劃，腳踏實地，一步一個腳印地前進。每個階段的成果都必須穩固，才能為下一個階段做好準備。
