星座運勢｜12月山羊/水瓶/雙魚運勢：雙魚處於轉變期有貴人相助、水瓶待人處事應當虛心｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2025年12月星座運勢，分析山羊座、水瓶座、雙魚座12月星座運勢。

12月星座運勢：

十二月初段，人際關係會因水象大三角而變得積極及溝通順暢，而變得更和諧。但到了月中，可能會出現躁動與困惑。然而，可能帶來更清晰的認識。

冬至前後幾天張力加劇，需要大家專注於切實可行的目標。聖誕節期間將呈現喜慶氛圍，並帶有明顯的身心靈色彩，這個月如坐過山車般嚴峻又豐盛，這能夠促使我們澄清很多事情，為更為專注、更有覺知的新的一年鋪路。

12月2日：人馬金星與水瓶冥王呈六分相，為熾熱的親密關系創造了空間。令感情關系變得更深刻，通過深刻的對話可以促成新的坦誠。

12月4日至5日：雙子座滿月，強化了敞開交流的意願，這是處理棘手話題的好時機。與此同時，人馬火星與白羊凱龍呈三分相，令我們可以直面創傷，積極投入療癒過程。

12月6日至7日：天蠍水星、巨蟹木星與雙魚土星組成一個水象大三角，可以令我們輕鬆地成就大事，應利用這段時間為事情架構做好延伸或收尾。在家人關係、情能表達上現在也能妥善解決，能好好化解衝突並促詮成長。

12月9日：火星四分土星，令人急躁及過度自信，或引起期待過高，可能引發大量摩擦，必要時請調整策略，並接受他人建議你所設的界限。

12月10日至11日：天蠍水星與莉莉絲相合，並同時對衝金牛天王、三分雙魚海王。海王星在雙魚座最後一度恢覆順行。隨後，水星進入人馬座，會出現躁動、意外事件與突然改變方向。資訊洪流可能會讓人困惑和不知所措，確保劃清自己界限，仔細審視哪些念頭值得在心裡生根。

12月14日：火星抵達人馬座最後一度，在15日過渡到山羊座之前，與海王星呈四分相，這預示著短暫的迷惘與缺乏能量，請讓自己喘息一下。

12月15日：火星進入山羊座，決心與紀律會回歸現實。

12月17日：太陽四分土星，呼喚我們承擔責任，專注於現實目標就好。

12月20日：人馬座新月，激勵我們尋找意義並進更新內在。

12月21日：冬至前後幾天較為緊張；太陽四分海王星、金星四分土星、木星四分凱龍。未滿足的期待與不切實際的理想，最後可能導致深深失望，這段時間請檢視自己的夢想，為自己的幸福負責。

同一天，太陽也進入山羊座，焦點變得更清晰，更強調組織的行動和落實具體方案；不過在情感上變得較為挑剔，做人要更加謙遜。

12月24日：金星進入山羊座，同時四分海王星。對於救贖這個題目有更深切渴望，特別用力在關系穩定上。也要小心墜入浪漫關係的幻象，小心騙子及過於理想化的受愛情幻想。

12月28日：水星三分凱龍，有助展開療愈對話，醫好傷口。

12月30日：水星四分土星，提醒我們仔細斟酌說出的措辭，為自己的言語負責。

以下預測12星座12月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張易經塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。

山羊座12月星座運勢

山羊座12月星座運勢

事業：職場中正經歷一場劇烈的、不可避免的變革，這場變革會迫使你放下過時的、僵化的權威或領導模式。工作環境中，領導層的決策可能出現問題，導致項目停滯或團隊士氣低落。工作上將發生一次徹底的震盪或危機，令長期累積的問題爆發﹐這是痛苦但必要的清算時刻。

感情：感情生活正經歷一個劇烈的轉變期，舊有的關係正在崩塌，但這場混亂是為了達成更真誠、更深層的情感連結與和諧。然而，這種轉變的過程可能會因為缺乏成熟的領導力或溝通而變得不穩定。接受關係中必須發生的改變，讓舊模式徹底結束。其後以真誠、平等、相互尊重的態度重新與伴侶連結。

健康：不要延遲任何身體檢查，立即安排一次全面的體檢或諮詢專業醫護人員，特別是針對壓力相關疾病或慢性疲勞。反思生活中是否有任何危害健康的習慣，例如熬夜、過量飲酒、衝動駕駛等等，應立即停止這些對身體有害的模式。找出生活中讓你感到失控、暴躁的壓力源，立即進行斷捨離。

山羊座12月整體建議

保持決斷，面對遲疑不決的事情，不能再拖延，一定要果斷做出決定。但也要學懂剛柔並濟，軟硬兼施，否則容易招致災禍或反噬。也需要警惕身邊小人，需謹慎行事，提防小人反撲或破壞。也要明白盛極必反，雖然目前可能處於處處順利的階段，但已醞釀著困難或變動，因此要提高警覺，謹言慎行。

山羊座12月整體建議

水瓶座12月星座運勢

水瓶座12月星座運勢

事業：主動出擊及接受新機會， 如果你之前欠缺進修或調職機會，現在是重新審視並接受挑戰的時候，應主動與他人溝通，尋求新的合作。但也請評估現實，建立新的基礎，也不要把雞蛋放在一個籃子裡，你需要的是改變視角，而非盲目行動，給自己時間以完全不同的角度來看待工作問題。

感情：感情正處於一個「是去是留」的關鍵時刻，你已經有力量採取行動，但必須避免魯莽地進行，而要選擇有意識地修復或放手。關係正處於危機點，關係中缺乏活力且基礎動搖，現在正處於一個不得不改變的轉捩點 。儘管關係有變，但雙方中至少有一方終於不再沉溺於抱怨，而是渴望行動。

健康：尋找健康的方式釋放累積的負面情緒，例如規律運動、寫日記、藝術創作，或尋求專業的心理諮詢。停止拖延，果斷治療， 如果有明確的病症，就要立即就醫，不要再猶豫不決。為了健康，可能需要犧牲掉一些舊習慣如熬夜、過度飲酒、不良飲食或舒適區。

水瓶座12月整體建議

虛心感應，純潔真誠，待人處事應當虛心接納他人，以同理心去了解和感受別人的處境，才能獲得共鳴與和合。虛心傾聽，成功的關鍵在於虛心，願意放下身段去傾聽和理解，這能使事情自然成就。凡事也光明正大， 諸事皆須名正言順，光明磊落方為吉象。

水瓶座12月整體建議

雙魚座12月星座運勢

雙魚座12月星座運勢

事業：你正在或即將離開一個充滿困難、爭吵或停滯不前的環境，可能意味著轉換部門、職位，甚至換工作，你需要放下過去的包袱，走向一個更平靜、更有希望的未來。因為迎來轉變，你會變得更願意分享知識、投資於新的技能，這有利於團隊合作。你正在重獲對工作的掌控權，擺脫讓你感到沉重、不健康的職場環境。

感情：關係正處於一個關鍵的轉變期，關係中正轉變、移動、療癒和向前邁進，它表示雙方或其中一方正在放下過去的痛苦、爭執或不愉快的環境。雙方能放下控制慾， 願意付出更多情感、時間和資源，不再過度保護自己，打開心房並願意分享和討論，不再把情感藏起來。

健康：您正成功從不健康的階段脫離出來，擺脫那些束縛你身心健康或上癮的惡習，做出關鍵性的改變，趁著這股轉變的能量，勇敢地換個環境、換個習慣、甚至換個醫生或諮詢師。這也是戒除任何上癮物質或習慣（如高糖、熬夜、菸酒）的最佳時機。適度放鬆和自我療癒是當前最重要的功課。

雙魚座12月整體建議

廣結善緣，尋求合作，主動與他人建立或加強聯繫，尋求志同道合的夥伴或有能力的貴人相助，團結合作是成功的關鍵。開放心胸，保持開放和包容的態度，願意接納來自不同方面的人，廣泛結盟，如同大地接納河流。擇善而從，謹慎交友，來往的朋友必須是正派、有德、有能力的人。

雙魚座12月整體建議

