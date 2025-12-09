星座運勢｜12月巨蟹/獅子/處女運勢：獅子職場走出焦慮、處女宜低調避免捲入是非｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2025年12月星座運勢，分析巨蟹座、獅子座、處女座12月星座運勢。

12月星座運勢：

十二月初段，人際關係會因水象大三角而變得積極及溝通順暢，而變得更和諧。但到了月中，可能會出現躁動與困惑。然而，可能帶來更清晰的認識。

冬至前後幾天張力加劇，需要大家專注於切實可行的目標。聖誕節期間將呈現喜慶氛圍，並帶有明顯的身心靈色彩，這個月如坐過山車般嚴峻又豐盛，這能夠促使我們澄清很多事情，為更為專注、更有覺知的新的一年鋪路。

12月2日：人馬金星與水瓶冥王呈六分相，為熾熱的親密關系創造了空間。令感情關系變得更深刻，通過深刻的對話可以促成新的坦誠。

12月4日至5日：雙子座滿月，強化了敞開交流的意願，這是處理棘手話題的好時機。與此同時，人馬火星與白羊凱龍呈三分相，令我們可以直面創傷，積極投入療癒過程。

12月6日至7日：天蠍水星、巨蟹木星與雙魚土星組成一個水象大三角，可以令我們輕鬆地成就大事，應利用這段時間為事情架構做好延伸或收尾。在家人關係、情能表達上現在也能妥善解決，能好好化解衝突並促詮成長。

12月9日：火星四分土星，令人急躁及過度自信，或引起期待過高，可能引發大量摩擦，必要時請調整策略，並接受他人建議你所設的界限。

12月10日至11日：天蠍水星與莉莉絲相合，並同時對衝金牛天王、三分雙魚海王。海王星在雙魚座最後一度恢覆順行。隨後，水星進入人馬座，會出現躁動、意外事件與突然改變方向。資訊洪流可能會讓人困惑和不知所措，確保劃清自己界限，仔細審視哪些念頭值得在心裡生根。

12月14日：火星抵達人馬座最後一度，在15日過渡到山羊座之前，與海王星呈四分相，這預示著短暫的迷惘與缺乏能量，請讓自己喘息一下。

12月15日：火星進入山羊座，決心與紀律會回歸現實。

12月17日：太陽四分土星，呼喚我們承擔責任，專注於現實目標就好。

12月20日：人馬座新月，激勵我們尋找意義並進更新內在。

12月21日：冬至前後幾天較為緊張；太陽四分海王星、金星四分土星、木星四分凱龍。未滿足的期待與不切實際的理想，最後可能導致深深失望，這段時間請檢視自己的夢想，為自己的幸福負責。

同一天，太陽也進入山羊座，焦點變得更清晰，更強調組織的行動和落實具體方案；不過在情感上變得較為挑剔，做人要更加謙遜。

12月24日：金星進入山羊座，同時四分海王星。對於救贖這個題目有更深切渴望，特別用力在關系穩定上。也要小心墜入浪漫關係的幻象，小心騙子及過於理想化的受愛情幻想。

12月28日：水星三分凱龍，有助展開療愈對話，醫好傷口。

12月30日：水星四分土星，提醒我們仔細斟酌說出的措辭，為自己的言語負責。

以下預測12星座12月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張易經塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。

巨蟹座12月星座運勢

巨蟹座12月星座運勢

事業：在經歷了一場職場上的衝突後，令你能選定目後，你必須放慢腳步，制定穩健的策略，而不是魯莽行動。在一個充滿衝突的環境中，你需要將清醒的頭腦與穩健的步伐結合起來，令目標能夠實際、有效地推進，而不是因為魯莽或關係不和而失敗。在開始重大行動前，仔細檢查所有細節和潛在的障礙，能提升你的工作熱情。

感情：關係中已經產生的傷害和破滅的幻想，你必須以成熟、誠實和負責任的態度，決定下一步是努力修復關係，還是勇敢地結束一段已經帶來痛苦的旅程。現在不是做夢或爭吵的時候，而是做出實際且清醒選擇的時候。腳踏實地，停止自我欺騙，清楚列出關係中所有的優點和缺點，以及伴侶的真實行為，而不是你希望對方是怎樣的人。

健康：先安撫你的心靈，然後你才能清晰地看到健康的真正需求，並找到持久的動力去執行。停止內耗，不要做無謂的「戰鬥」。在某些情況下承認失敗或放下執著才是真正的勝利，這能為你的身心帶來急需的休息。

巨蟹座12月整體建議

積極行動，把握時機，現在是採取行動的有利時機，尤其適合長遠的計畫和具有挑戰性的行動。不要遲疑，應積極進取。看到美好的事物、好的榜樣，要迅速學習，增長自己的優點和知識內涵。同時，對於自己的缺點和錯誤，要像風雷一樣果斷、迅速地改進。

巨蟹座12月整體建議

獅子座12月星座運勢

獅子座12月星座運勢

事業： 這個月你已走出了先前在工作上的極度焦慮、壓力過大或身心俱疲的狀態。你不再讓恐懼或擔憂困住自己，並且已經意識到不能再繼續逃避問題或停滯不前。在工作上的力量將會全面展現，帶來成功、極大清晰、認可及目標達成，與同事、上級之間關係也會有改善。

感情：無論目前關係處於哪個階段，都是催向正面而有潛力的發展，令感情邁向成功。這個月也能擺脫不必要的困擾，令雙方的心理障礙或過度擔憂消退，因為你們意識到焦慮的問題，大多是自己創造出來的恐懼，而非真正的威脅，但也必須付諸行動以維持關係成長。

健康：身心即將恢復，並走出焦慮，你的積極行動能改善健康。這月身體免疫力變強，重拾生命力。這月也能擺脫長期的失眠、憂慮或內疚感，心理陰影逐漸散去，情緒開始穩定。

獅子座12月整體建議

積極尋求教導與智慧，學習和成長的階段。面對困惑或不確定的情況，最好的策略是謙虛地向有經驗、有智慧的長者或導師請較。也記得充實自我，打好基礎，你的能力或對事物的了解可能尚不足以應付當前的挑戰。建議你踏實地學習、累積知識和經驗，為未來的發展做好準備。

獅子座12月整體建議

處女座12月星座運勢

處女座12月星座運勢

事業：工作上取得的實際成就，但伴隨著成就感不足或感到不被認可，還有感到被不公平對待。你可能為自己的努力或成就沒有得到認可，感覺自己缺乏支持。但是，這個月憑著你的專業技能和資源，能夠創造價值，令你成為可靠、成熟的工作伙伴，具備長遠的規劃能力。

感情：關係中有潛力走向長遠穩定，因為有穩定基礎做基石。但首先你們必須放下自負、面對關係中的不公平和責任問題。停止逃避關係中的不公平，要開誠布公地討論雙方的付出和期待是否對等。若雙方在過去犯了錯，現在是時候承認並糾正它，只有誠實地處理關係才能恢復穩定。

健康：你的健康問題來自於長期的高壓與透支，但又被物質安逸和缺乏節制的生活方式所影響情緒，也導致你目前正逃避面對或難以做出正確的調整與改變。建議你不要再逃避或拖延，如身體不適立即尋求醫療建議，也注意飲食習慣和運動量。

處女座12月整體建議

當環境不利、小人得勢或運勢低落時，應當選擇暫時隱退或退讓，避免捲入是非。也要學懂韜光養晦，以退為進，不要輕舉妄動，保持低調、收斂鋒芒，利用這段時間休養生息、精進自我。事業上應以保守、穩健為主，不宜進行大規模的投資或變動。感情上可能存在個性不合或了解不深的問題，建議多花時間了解彼此。

處女座12月整體建議

