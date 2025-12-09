精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
星座運勢｜12月白羊/金牛/雙子運勢：雙子工作宜放慢確認細節、金牛不宜炫耀財富易招麻煩｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年12月星座運勢，分析白羊座、金牛座、雙子座12月星座運勢。
12月星座運勢：
十二月初段，人際關係會因水象大三角而變得積極及溝通順暢，而變得更和諧。但到了月中，可能會出現躁動與困惑。然而，可能帶來更清晰的認識。
冬至前後幾天張力加劇，需要大家專注於切實可行的目標。聖誕節期間將呈現喜慶氛圍，並帶有明顯的身心靈色彩，這個月如坐過山車般嚴峻又豐盛，這能夠促使我們澄清很多事情，為更為專注、更有覺知的新的一年鋪路。
12月2日：人馬金星與水瓶冥王呈六分相，為熾熱的親密關系創造了空間。令感情關系變得更深刻，通過深刻的對話可以促成新的坦誠。
12月4日至5日：雙子座滿月，強化了敞開交流的意願，這是處理棘手話題的好時機。與此同時，人馬火星與白羊凱龍呈三分相，令我們可以直面創傷，積極投入療癒過程。
12月6日至7日：天蠍水星、巨蟹木星與雙魚土星組成一個水象大三角，可以令我們輕鬆地成就大事，應利用這段時間為事情架構做好延伸或收尾。在家人關係、情能表達上現在也能妥善解決，能好好化解衝突並促詮成長。
12月9日：火星四分土星，令人急躁及過度自信，或引起期待過高，可能引發大量摩擦，必要時請調整策略，並接受他人建議你所設的界限。
12月10日至11日：天蠍水星與莉莉絲相合，並同時對衝金牛天王、三分雙魚海王。海王星在雙魚座最後一度恢覆順行。隨後，水星進入人馬座，會出現躁動、意外事件與突然改變方向。資訊洪流可能會讓人困惑和不知所措，確保劃清自己界限，仔細審視哪些念頭值得在心裡生根。
12月14日：火星抵達人馬座最後一度，在15日過渡到山羊座之前，與海王星呈四分相，這預示著短暫的迷惘與缺乏能量，請讓自己喘息一下。
12月15日：火星進入山羊座，決心與紀律會回歸現實。
12月17日：太陽四分土星，呼喚我們承擔責任，專注於現實目標就好。
12月20日：人馬座新月，激勵我們尋找意義並進更新內在。
12月21日：冬至前後幾天較為緊張；太陽四分海王星、金星四分土星、木星四分凱龍。未滿足的期待與不切實際的理想，最後可能導致深深失望，這段時間請檢視自己的夢想，為自己的幸福負責。
同一天，太陽也進入山羊座，焦點變得更清晰，更強調組織的行動和落實具體方案；不過在情感上變得較為挑剔，做人要更加謙遜。
12月24日：金星進入山羊座，同時四分海王星。對於救贖這個題目有更深切渴望，特別用力在關系穩定上。也要小心墜入浪漫關係的幻象，小心騙子及過於理想化的受愛情幻想。
12月28日：水星三分凱龍，有助展開療愈對話，醫好傷口。
12月30日：水星四分土星，提醒我們仔細斟酌說出的措辭，為自己的言語負責。
以下預測12星座12月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張易經塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。
白羊座12月星座運勢
事業：職場上你擁有解決問題的智慧，但妳的恐懼使妳裹足不前，需要透過暫停反思及猶豫來啟動妳的理性力量；如果感到焦慮或被困住，不要急於行動，先讓自己停下來，從一個全新的、甚至完全相反的角度去看待妳的工作難題。
感情：在關係中展現出理性和客觀性，不允許情感衝動主導一切，能夠清晰地分析問題、劃清界線。不過理性過頭可能顯得冷漠及苛刻，甚至因為過於強調個人空間和獨立而讓伴侶感到疏離。要記得在感情中被困住，而限制大多是自己內心所設下恐懼、負面想法或不安全感，而非完全由外界環境或伴侶造成。
健康：要學懂釋放精神束縛，限制來自於你的內心而非外界，你只是被恐懼、負面想法和過往的認知蒙蔽。嘗試冥想或正念訓練，學習放下無謂的焦慮和內心批判的聲音，或者需尋求心理諮詢的幫助。
白羊座12月整體建議
這月按部就班勿急功近利，因為事情的發展需要時間，就像山上的樹木慢慢成長一樣，必須腳踏實地，戒絕急進輕率。也要學懂把握時機，順勢而為，不宜急躁，應順應環境和時機，以柔順的態度前進，避免硬碰硬，過於剛強。先沉靜內心、站穩腳跟，然後再緩慢、柔和地前進，力量才能源源不絕。
金牛座12月星座運勢
事業：工作上須接受現實與放手，不要抗拒變化。如果試圖抓住舊有的職位、項目或工作模式只會帶來更多痛苦；主動結束已經耗盡能量或不再適合您的工作關係、職責或舊有目標。迎接新機遇，在混亂結束後，要保持開放的心態。這是一個重塑事業跑道的時機，儘管過程充滿挑戰。
感情：感情正處於轉捩點，或許讓你感到痛苦和震驚，但這是為了重生而必須經歷的淨化。如果理想與愛意，是建立在錯誤的基礎上，將會被無情地摧毀，但這種破壞是非常徹底的轉變。接受某些事情已經結束或必須改變，緊抓住崩壞了的關係只會讓你更加痛苦，請允許改變。
健康：當前的健康狀況無論是好是壞，即將徹底結束，進入一個新的階段。通常意味著需要進行重大、不可逆的改變，例如手術、嚴格的飲食調整、或長期治療。 必須改變導致你健康問題的舊習慣、舊模式或舊關係，可能是戒菸、戒酒、換工作、結束一段有毒的關係、或徹底改變你的飲食習慣。
金牛座12月整體建議
保持謙虛低調，不能驕縱，切記不可驕傲自滿、炫耀財富或權勢，以免招致不必要的麻煩或怨恨。記得保持謙恭，就算位處高位，亦應以謙卑柔和的態度待人接物，廣結善緣。心量要大，包容萬物。當成功和財富到來時，應貢獻一己之力幫助他人，與人分工合作，有福同享，才能長久維持富足。
雙子座12月星座運勢
事業：因為溝通不良與進度混亂，導致團隊出現了嫌隙或分化成小團體，而令你身處其中感到心累，選擇封閉自己、暫時不做任何決定，但這不是一個適合進攻的時刻，目前的能量非常分散且甚至帶有阻力。工作上宜放慢速度，確認細節，不要急著求快，只會導致更多錯誤。
感情：你或伴侶正在迴避一個關鍵的選擇，這種逃避使得關係的進展停滯 ，而這種停滯與逃避正在侵蝕關係中的喜悅與信任，甚至可能涉及第三方問題。記得打破僵局，主動溝通，不要再拖延。主動建立有效對話，明確討論彼此對關係的期望和計劃。
健康：要好好處理壓力與情緒，停止逃避，勇敢面對讓你焦慮或難以抉擇的問題。可以尋求專業諮詢，或寫日記來釐清思緒，打破僵局。也要規律運動，選擇能流汗、加速循環的運動，例如快走、慢跑、瑜伽等等。
雙子座12月整體建議
認真對待事情或自身內部弊端， 「蠱」字原意是器皿中的蟲，代表內部滋生腐敗。建議你必須誠實面對已經存在已久、卻沒有解決的問題、積習或混亂，不論是工作、情感還是家庭問題。也請大膽進行改革整頓， 不要因循苟且，要鼓起勇氣，採取果斷的措施來革除舊的、腐敗的部分，才能讓事物重新獲得生機。
