Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
星座運勢｜2月天秤/天蠍/人馬運勢：天秤腳踏實地勇敢接下工作邀約、天蠍珍惜幸福多陪伴家人｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2026年2月星座運勢，分析天秤座、天蠍座、人馬座2月星座運勢。
2026年2月星座運勢
2026年2月整體星相分析
2月份天象特別強烈、緊張亦難以預測，這個月出現幾個重要的占星現象：土星進入白羊座，水瓶座出現一次日食（2月17日大年初一），土星與海王星在白羊座準確合相。預計會出現許多躁動、混亂的狀況和突然的轉折點，在日常層面上會接受不同考驗。
這月最引人矚目的是2月21日土星與海王星合相在白羊座，開啟了長達36年的新周期，核心主題是深藏於集體無意識中的人類理想。新的篇章由此開啟，其特徵是開創精神、意志力與勇氣，並伴隨著一種回歸自我力量的強烈衝動。在占星學中，土星象征著設定界限的力量，海王星則象征著消除界限的力量。這兩種相反力量的結合，預示著一段動蕩不安、發展混亂的時期。
2月初冥王星、火星、太陽、金星和水星在水瓶座構成了星群，將湧現出許多影響社群生活和自由觀念的新思潮出現。
2026年2月重點星相走勢
2月1日：獅子座滿月前後，集體意識更為強烈，可以展現你所熱衷的事物。這是在生活的各個領域進行創造性活動的絕佳時機，請相信當下的力量。
2月4日：天王星在金牛座回復順行。
2月5日：水星四分天王星，準備好迎接會意外信息，或靈感乍現的喜悅，但同時也可能感到精神超出負荷。不過這種神經緊張只是短暫的，因為2月6日水星將進入雙魚座，屆時那種清晰而興奮的感覺會轉為一種更直覺、更夢幻的狀態。
2月8日：金星四分天王星呈，激發了好奇心和對新刺激的喜悅，但同時會讓過於僵化的關系出現問題，釐清你需要哪些自由。
2月10日：金星進入雙魚座，這個階段非常適合深度和解，並轉化為浪漫體驗和溫柔互動。
2月14日：土星進入白羊座，並將停留至2028年4月。白羊座是像徵著初始與衝動，就像春天種子發芽的力量，而土星的限制力量會阻擋這些成長的衝動，變相要求我們有意識地引導自己自律﹐準備好捍衛自己的立場。
2月17日：水瓶座新月，同時伴隨著日食。
2月18日：太陽進入雙魚座。這些日子要準備好迎接意外，不再適合的人事物現在可能會突然消失，而焦點放在網絡、技術發展和社群連結。現在播下的種子將產生長遠的影響，要有勇氣訂立自己的個人意向。
2月21日：白羊座土星與海王星精準合相，能實現個人願景的意志和力量將變得更為清晰。完全缺乏意志力事物會迅速失衡，甚至以共同努力為基礎的社會結構也可能突然崩塌。無論哪種情況，都在召喚你守住中心，並清晰覺察這一步的集體跨越。
2月22日：雙魚金星三分巨蟹木星，和諧相位帶來愛與友好，這種氛圍在新的開始階段特別可貴。
2月26日：水星開始逆行，此時簽訂協議和合同需要格外謹慎，確保溝通清晰明解。
2月27日：水瓶火星四分金牛天王，帶來顯著的焦躁情緒。2月最後幾天，事件可能接踵而至，技術故障可能不斷出現。總體而言，風險增加更需要靈活規劃，避免衝動行事。
2月28日：雙魚水星合相金星，冥想、傾聽內心的聲音，或與志同道合的人深入交流，走進靈性的內心世界。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
以下預測12星座2月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。
天秤座2月星座運勢
事業：事情在即將成功的最後一哩路卡住了，或者你感到自己陷入了某種原地打轉的循環。這月遲遲無法開啟新計畫，可能你忽視了職場上的大局，過於糾結細節而忘了最初的目標。或者面對工作量分配不均，或是職場人際關係的溝通不良，令你缺乏耐心，急於求成，導致事倍功半。儘管外界混亂，但你仍是穩固的，因為你的專業能力與管理潛力，令你穩中求勝。
感情：感情進入了一個「不上不下」的尷尬階段，本該進入下一個階段如結婚、同居或徹底放下，卻因為某些未竟之志或遺憾而卡住了，令兩人的關係陷入了無止盡的循環，難以突破現狀。但在現實基礎例如金錢、社會地位、物質生活是非常穩定的，令雙方擁有物質保障，但也因為過於實際而忽略了情緒價值。
健康：身體正在發出抗議，主因源於生活失衡與過度消耗。你擁有強大的意志力或厚實的體質基礎，但也正處於一種「外強中乾」的狀態，極端的生活方式導致體內環境混亂。請檢視你的飲食清單，嘗試規律的作息，即便只是早睡半小時，對你目前的體質修復都至關重要。
天秤座2月整體建議
腳踏實地，把握當下那個看得見、摸得著的機會。建議你現在不要只停留在空想或規劃階段，而是要採取實際行動。如果最近有新的工作邀約、投資計畫或合作項目，這通常是一個正面的信號，建議你勇敢接下。專注於那些能帶來長期回報的事情，而不是短暫的激情。建議你開始一項新的健身計畫、改善飲食，或是單純地多與大自然接觸。
天蠍座2月星座運勢
事業：拒絕斷捨離，可能在已經沒有發展潛力的職位或專案中苦撐，因為你對這份工作有感情，或是害怕改變帶來的未知。在職場中扮演了拯救者或受害者的角色，過度承擔他人的情緒，導致自己精疲力竭。你越是想維持現狀，事業上的阻力反而會越大。
感情：與伴侶可能還在懷念當初剛認識的美好，但現實中兩人的相處已經變得充滿壓力和負擔。現時與對方也溝通失效，彼此可能都在用情緒說話，而不是用理性解決問題，導致不安全感像黑洞一樣吞噬大家。死神逆位是最關鍵的，你們可能都意識到這段關係需要斷捨離，但因為害怕痛苦、害怕孤獨，寧願守著枯萎的關係，也不願迎接新生。
健康：容易被陳年舊疾困擾，或因過度執著於過去的傷痛而忽略現狀。情緒起伏大，容易有身心症，即心理壓力轉化為生理疼痛。身體某個部位的代謝或修復功能緩慢，舊有的壞習慣改不掉，導致健康無法「重生」。需要檢視生活中有哪些習慣、關係或負面念頭已經壞死，只有結束它們，健康的能量才能進來。
天蠍座2月整體建議
珍惜眼前的幸福，建議將焦點從追逐目標轉向感受當下，多陪伴家人，這是加強家庭聯繫的最佳時機，安排家庭聚餐或深入的對談。多做感恩練習，例如每天列出三件讓你感到溫暖的小事，令自己獲得快樂所需的基礎。在處理人際關係或工作糾紛時，採取包容而非競爭，不要只考慮個人利益，試著找出能讓每個人都滿意的方案。
人馬座2月星座運勢
事業：你可能已經努力了一段時間，但現在對目前的進度感到焦慮、不耐煩，甚至懷疑自己的投資時間或金錢是否值得。如果你想突破，現在不是標新立異的時候，而是回歸基本面，或是向有經驗的前輩學習。你可能剛經歷過一段極度痛苦、被裁員、計畫徹底失敗或精神崩潰的時期，但你正從這個深淵中爬出來。
感情：關係中感到沮喪與焦慮，令你覺得過去投入了大量時間與情感，卻沒有得到預期的回報，雙方需要討論長遠的承諾，或者需要遵循社會規範，令關係有穩定的價值觀，而非短暫的激情。最糟的情況已經過去，你正在從之前的爭吵、背叛或心碎中慢慢復原，現在是收搭殘局、重新站起來的時刻。
健康：你可能長期忽略了身體發出的微小警訊，或是過往的運動計畫半途而廢，令你現時體力透支，努力保持健康卻看不到效果，感到精疲力竭，想放棄掙扎的消極感。不要嘗試偏方或偏激手段，而是應該尋求專業醫療建議，保持身體的規律性定時定量飲食、正常作息最重要。
人馬座2月整體建議
徹底放下停止掙扎，如果你在一段關係、一個項目或一種情緒中反覆受挫，局面已無可挽回，與其試圖修補破裂的瓷器，不如接受它已經碎了的事實，停止無謂的努力。認清現實，接受失敗並不丟臉，只有當你承認這條路行不通時，你才會停止內耗，轉向尋找新的路徑。既然最壞的情況已經發生，再也沒有什麼好失去的了。現在是時侯放下重擔、輕裝上陣的最好時機。
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
其他人也在看
星座運勢｜2月山羊/水瓶/雙魚運勢：水瓶認同自己大方展示價值、雙魚允許自己悲傷誠實面對情緒｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2026年2月星座運勢，分析山羊座、水瓶座、雙魚座2月星座運勢。
星座運勢｜2月白羊/金牛/雙子運勢：金牛職場不要太心急要「看清楚」、白羊別謙虛要展現自信與魅力｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2026年2月星座運勢，分析白羊座、金牛座、雙子座2月星座運勢。
小米(01810.HK)：營口SU7起火非車輛自身原因產生 「煙花」情況與電池等無關
小米(01810.HK)發言人指出，2月1日遼寧省營口市一輛小米SU7車輛的主駕駛座椅處冒煙並起火，經消防救援部門到場處置後迅速撲滅，現場無人員受傷。 發言人續稱，經向車主了解昨日(4日)已收到認定書，該起事故為車內遺留火源引燃周邊可燃物所致，非車輛自身原因產生。網傳視頻中所謂的「煙花」情況，是車輛安全氣囊因燃燒引爆導致，與電池等無關。集團將協助客戶妥善處理後續事宜。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
「人生就像一把鑰匙，沒有刻痕的鑰匙沒法開門」從《沒有人等過我》感受孩子對愛與關切的渴望｜誠品書店《閱見自己》
「沒有人等過我」一句簡單而有力的句子，出自少年阿川的口，這句子被一位台灣社福工作者吳方芳拿了出來做書名。書本《沒有人等過我》，從一位受到家庭創傷而走了叛逆路的少年故事開始，透過紀錄少年的真實經歷，訴說孩子對愛與關切的渴望，並強調「生命影響生命」的理念。
情人節餐廳2026｜浪漫約會餐廳推介10間！最平買一送一 歎海景食奢華情人節大餐 頂級鐵板燒/香港後花園限定甜蜜餐/海鮮日式創意
情人節快到，想與另一半浪漫慶祝？香港各區餐廳都推出超甜蜜的限定套餐，更有獨家折扣，從鐵板燒到自助海鮮大餐，總有一款適合你和另一半浪漫一晚。最平有$410起，即可食到頂級鐵板燒、派對式半自助晚餐女北歐風味限定甜蜜、海鮮日式創意，絕對是2026 情人節甜蜜首選，立即book位，別錯過好時機！
港股今早挫428點喘定 阿里友邦重磅股挫3-4%、紫金跌6%
港股今早下挫，低開219點後，跌幅暫擴至最多428.34點至26418.98點，失26500點。恒指最新報26463點，挫379點，科指報5286點，跌1.51%。重磅股普遍回調，阿里巴巴(09988)跌3.32%，友邦保險(01299)跌4.08%，騰訊(00700)跌2.51%。匯豐控股(00005)跌1.22%。另外，金礦股(02899)挫6.15%報39.08元，中芯國際(00981)跌4.29%，中國人壽(02628)及中國平安(02318)則挫5.52%及2.7%。#恒指 #科指 (SY)
Galentine's Day重新定義情人節：當友誼與自愛拉高了幸福標準，談2026必修的自我價值課
情人節，既定印象會是與伴侶一起的甜蜜節目。但「情人」現在都不限於伴侶，好朋友也被視為「情人」，甚至比另一半更懂更愛，繼而得出 Galentine's Day（2 月 13 日的閨密情人節）這個新世代節日產品，將重心轉向「自愛（Self-love）」與「女性情誼」，更是一堂關於如何拉高幸福標準、重塑自我價值的必修課。
「瑪雅天賦」20種人格測試Threads大熱，看你的能力＋最適合的工作職業
市面上有很多測驗人格的方法，星座、生肖、MBTI、紫微、人類圖等等，現在Threads在熱傳一款「瑪雅天賦」，當中有20款天賦人格，用來看看你的能力所在以及適合做什麼樣的工作職業，一起來看看吧！
警察電單車淺水灣相撞 據悉涉護送隊訓練 32歲警員手腳擦損送院｜有片｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】淺水灣道今（4 日）早上約 11 時發生涉警察電單車交通意外。有片段顯示，至少兩名警員自電單車上倒地，其後有多架警察電單車駛至，加上多名熱心途人協助扶起失事的電單車，有警員查看同袍傷勢。
Marf邱彥筒專訪｜定位主流但思想非主流 享受做slasher：KOL搵嘅錢我都搵！
邱彥筒（Marf）將成為COLLAR第一人，舉行首個個人演唱會《Night like this》，也是麥花臣節的環節之一。為此，她親力親為到極致
陳定幫2026馬年運程總覽！12生肖詳細分析、犯太歲注意事項、幸運顏色及數字貼士
2025年來了！12生肖蛇年運勢如何？犯太歲的話該如何部署？由陳定幫師傅為大家詳細分析12生肖整體、事業、財運、愛情、健康運勢，更有幸運顏色及吉祥數字貼士，讓各位好好迎接蛇年，心想事成，事事順利！
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
美斯同意 由國際邁阿密回歸母會
球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
FI專欄｜告別陳茂波？｜渾水
大家心照，陳茂波由 2017 年接任到而家，做咗財政司司長已經接近 9 年。 以香港高官嘅任期嚟講，佢絕對係「老臣子」。 2026 財政預算案仲有三個禮拜就出爐，坊間好多人覺得，如果呢份預算案真係好似佢網誌所講咁，成功將赤字轉盈、幫庫房止血，咁對佢嚟講確實係一個最靚嘅華麗轉身時機，功成身退。 呢排啲風聲吹得好勁，我結合各路聽返來的風聲，幫大家盤點一下預算案的可能方向。 第一：大家最關心嘅「派糖」，目前風向係：大撒幣式嘅消費券基本上死心㗎啦，但既然庫房轉好，政界而家全力谷緊「精準扶貧」同「中產減壓」。坊間吹緊，退稅上限應該會加碼，仲有，為咗谷生仔，「子女免稅額」同「外傭扣稅」呢啲民間呼聲最高嘅項目，今年入圍機會真係幾大，中產朋友仔可以期待吓。 第二：雖然財政好轉，但政府繼續慳錢。聽講公務員編制可能會縮減 2% 左右。最值得留意係「兩蚊乘車優惠」，雖然唔會取消，但「優化版」可能真係會出台，例如加個「每月上限」，或者強制要先收兩折，目的都係想細水長流。至於嗰個講咗好耐嘅「邊境建設費」，宜家政界仲係拗緊，如果真係落實，大家以後自駕北上可能要多畀幾舊水。 第三：「低空經濟」。宜家風向係大力谷「低