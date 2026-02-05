星座運勢｜2月天秤/天蠍/人馬運勢：天秤腳踏實地勇敢接下工作邀約、天蠍珍惜幸福多陪伴家人｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2026年2月星座運勢，分析天秤座、天蠍座、人馬座2月星座運勢。

2026年2月星座運勢

2026年2月整體星相分析

2月份天象特別強烈、緊張亦難以預測，這個月出現幾個重要的占星現象：土星進入白羊座，水瓶座出現一次日食（2月17日大年初一），土星與海王星在白羊座準確合相。預計會出現許多躁動、混亂的狀況和突然的轉折點，在日常層面上會接受不同考驗。

這月最引人矚目的是2月21日土星與海王星合相在白羊座，開啟了長達36年的新周期，核心主題是深藏於集體無意識中的人類理想。新的篇章由此開啟，其特徵是開創精神、意志力與勇氣，並伴隨著一種回歸自我力量的強烈衝動。在占星學中，土星象征著設定界限的力量，海王星則象征著消除界限的力量。這兩種相反力量的結合，預示著一段動蕩不安、發展混亂的時期。

2月初冥王星、火星、太陽、金星和水星在水瓶座構成了星群，將湧現出許多影響社群生活和自由觀念的新思潮出現。

2026年2月重點星相走勢

2月1日：獅子座滿月前後，集體意識更為強烈，可以展現你所熱衷的事物。這是在生活的各個領域進行創造性活動的絕佳時機，請相信當下的力量。

2月4日：天王星在金牛座回復順行。

2月5日：水星四分天王星，準備好迎接會意外信息，或靈感乍現的喜悅，但同時也可能感到精神超出負荷。不過這種神經緊張只是短暫的，因為2月6日水星將進入雙魚座，屆時那種清晰而興奮的感覺會轉為一種更直覺、更夢幻的狀態。

2月8日：金星四分天王星呈，激發了好奇心和對新刺激的喜悅，但同時會讓過於僵化的關系出現問題，釐清你需要哪些自由。

2月10日：金星進入雙魚座，這個階段非常適合深度和解，並轉化為浪漫體驗和溫柔互動。

2月14日：土星進入白羊座，並將停留至2028年4月。白羊座是像徵著初始與衝動，就像春天種子發芽的力量，而土星的限制力量會阻擋這些成長的衝動，變相要求我們有意識地引導自己自律﹐準備好捍衛自己的立場。

2月17日：水瓶座新月，同時伴隨著日食。

2月18日：太陽進入雙魚座。這些日子要準備好迎接意外，不再適合的人事物現在可能會突然消失，而焦點放在網絡、技術發展和社群連結。現在播下的種子將產生長遠的影響，要有勇氣訂立自己的個人意向。

2月21日：白羊座土星與海王星精準合相，能實現個人願景的意志和力量將變得更為清晰。完全缺乏意志力事物會迅速失衡，甚至以共同努力為基礎的社會結構也可能突然崩塌。無論哪種情況，都在召喚你守住中心，並清晰覺察這一步的集體跨越。

2月22日：雙魚金星三分巨蟹木星，和諧相位帶來愛與友好，這種氛圍在新的開始階段特別可貴。

2月26日：水星開始逆行，此時簽訂協議和合同需要格外謹慎，確保溝通清晰明解。

2月27日：水瓶火星四分金牛天王，帶來顯著的焦躁情緒。2月最後幾天，事件可能接踵而至，技術故障可能不斷出現。總體而言，風險增加更需要靈活規劃，避免衝動行事。

2月28日：雙魚水星合相金星，冥想、傾聽內心的聲音，或與志同道合的人深入交流，走進靈性的內心世界。

以下預測12星座2月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。

天秤座2月星座運勢

天秤座2月星座運勢

事業：事情在即將成功的最後一哩路卡住了，或者你感到自己陷入了某種原地打轉的循環。這月遲遲無法開啟新計畫，可能你忽視了職場上的大局，過於糾結細節而忘了最初的目標。或者面對工作量分配不均，或是職場人際關係的溝通不良，令你缺乏耐心，急於求成，導致事倍功半。儘管外界混亂，但你仍是穩固的，因為你的專業能力與管理潛力，令你穩中求勝。

感情：感情進入了一個「不上不下」的尷尬階段，本該進入下一個階段如結婚、同居或徹底放下，卻因為某些未竟之志或遺憾而卡住了，令兩人的關係陷入了無止盡的循環，難以突破現狀。但在現實基礎例如金錢、社會地位、物質生活是非常穩定的，令雙方擁有物質保障，但也因為過於實際而忽略了情緒價值。

健康：身體正在發出抗議，主因源於生活失衡與過度消耗。你擁有強大的意志力或厚實的體質基礎，但也正處於一種「外強中乾」的狀態，極端的生活方式導致體內環境混亂。請檢視你的飲食清單，嘗試規律的作息，即便只是早睡半小時，對你目前的體質修復都至關重要。

天秤座2月整體建議

腳踏實地，把握當下那個看得見、摸得著的機會。建議你現在不要只停留在空想或規劃階段，而是要採取實際行動。如果最近有新的工作邀約、投資計畫或合作項目，這通常是一個正面的信號，建議你勇敢接下。專注於那些能帶來長期回報的事情，而不是短暫的激情。建議你開始一項新的健身計畫、改善飲食，或是單純地多與大自然接觸。

天秤座2月整體建議

天蠍座2月星座運勢

天蠍座2月星座運勢

事業：拒絕斷捨離，可能在已經沒有發展潛力的職位或專案中苦撐，因為你對這份工作有感情，或是害怕改變帶來的未知。在職場中扮演了拯救者或受害者的角色，過度承擔他人的情緒，導致自己精疲力竭。你越是想維持現狀，事業上的阻力反而會越大。

感情：與伴侶可能還在懷念當初剛認識的美好，但現實中兩人的相處已經變得充滿壓力和負擔。現時與對方也溝通失效，彼此可能都在用情緒說話，而不是用理性解決問題，導致不安全感像黑洞一樣吞噬大家。死神逆位是最關鍵的，你們可能都意識到這段關係需要斷捨離，但因為害怕痛苦、害怕孤獨，寧願守著枯萎的關係，也不願迎接新生。

健康：容易被陳年舊疾困擾，或因過度執著於過去的傷痛而忽略現狀。情緒起伏大，容易有身心症，即心理壓力轉化為生理疼痛。身體某個部位的代謝或修復功能緩慢，舊有的壞習慣改不掉，導致健康無法「重生」。需要檢視生活中有哪些習慣、關係或負面念頭已經壞死，只有結束它們，健康的能量才能進來。

天蠍座2月整體建議

珍惜眼前的幸福，建議將焦點從追逐目標轉向感受當下，多陪伴家人，這是加強家庭聯繫的最佳時機，安排家庭聚餐或深入的對談。多做感恩練習，例如每天列出三件讓你感到溫暖的小事，令自己獲得快樂所需的基礎。在處理人際關係或工作糾紛時，採取包容而非競爭，不要只考慮個人利益，試著找出能讓每個人都滿意的方案。

天蠍座2月整體建議

人馬座2月星座運勢

人馬座2月星座運勢

事業：你可能已經努力了一段時間，但現在對目前的進度感到焦慮、不耐煩，甚至懷疑自己的投資時間或金錢是否值得。如果你想突破，現在不是標新立異的時候，而是回歸基本面，或是向有經驗的前輩學習。你可能剛經歷過一段極度痛苦、被裁員、計畫徹底失敗或精神崩潰的時期，但你正從這個深淵中爬出來。

感情：關係中感到沮喪與焦慮，令你覺得過去投入了大量時間與情感，卻沒有得到預期的回報，雙方需要討論長遠的承諾，或者需要遵循社會規範，令關係有穩定的價值觀，而非短暫的激情。最糟的情況已經過去，你正在從之前的爭吵、背叛或心碎中慢慢復原，現在是收搭殘局、重新站起來的時刻。

健康：你可能長期忽略了身體發出的微小警訊，或是過往的運動計畫半途而廢，令你現時體力透支，努力保持健康卻看不到效果，感到精疲力竭，想放棄掙扎的消極感。不要嘗試偏方或偏激手段，而是應該尋求專業醫療建議，保持身體的規律性定時定量飲食、正常作息最重要。

人馬座2月整體建議

徹底放下停止掙扎，如果你在一段關係、一個項目或一種情緒中反覆受挫，局面已無可挽回，與其試圖修補破裂的瓷器，不如接受它已經碎了的事實，停止無謂的努力。認清現實，接受失敗並不丟臉，只有當你承認這條路行不通時，你才會停止內耗，轉向尋找新的路徑。既然最壞的情況已經發生，再也沒有什麼好失去的了。現在是時侯放下重擔、輕裝上陣的最好時機。

人馬座2月整體建議

