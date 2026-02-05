星座運勢｜2月山羊/水瓶/雙魚運勢：水瓶認同自己大方展示價值、雙魚允許自己悲傷誠實面對情緒｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2026年2月星座運勢，分析山羊座、水瓶座、雙魚座2月星座運勢。

2026年2月星座運勢

2026年2月整體星相分析

2月份天象特別強烈、緊張亦難以預測，這個月出現幾個重要的占星現象：土星進入白羊座，水瓶座出現一次日食（2月17日大年初一），土星與海王星在白羊座準確合相。預計會出現許多躁動、混亂的狀況和突然的轉折點，在日常層面上會接受不同考驗。

這月最引人矚目的是2月21日土星與海王星合相在白羊座，開啟了長達36年的新周期，核心主題是深藏於集體無意識中的人類理想。新的篇章由此開啟，其特徵是開創精神、意志力與勇氣，並伴隨著一種回歸自我力量的強烈衝動。在占星學中，土星象征著設定界限的力量，海王星則象征著消除界限的力量。這兩種相反力量的結合，預示著一段動蕩不安、發展混亂的時期。

2月初冥王星、火星、太陽、金星和水星在水瓶座構成了星群，將湧現出許多影響社群生活和自由觀念的新思潮出現。

2026年2月重點星相走勢

2月1日：獅子座滿月前後，集體意識更為強烈，可以展現你所熱衷的事物。這是在生活的各個領域進行創造性活動的絕佳時機，請相信當下的力量。

2月4日：天王星在金牛座回復順行。

2月5日：水星四分天王星，準備好迎接會意外信息，或靈感乍現的喜悅，但同時也可能感到精神超出負荷。不過這種神經緊張只是短暫的，因為2月6日水星將進入雙魚座，屆時那種清晰而興奮的感覺會轉為一種更直覺、更夢幻的狀態。

2月8日：金星四分天王星呈，激發了好奇心和對新刺激的喜悅，但同時會讓過於僵化的關系出現問題，釐清你需要哪些自由。

2月10日：金星進入雙魚座，這個階段非常適合深度和解，並轉化為浪漫體驗和溫柔互動。

2月14日：土星進入白羊座，並將停留至2028年4月。白羊座是像徵著初始與衝動，就像春天種子發芽的力量，而土星的限制力量會阻擋這些成長的衝動，變相要求我們有意識地引導自己自律﹐準備好捍衛自己的立場。

2月17日：水瓶座新月，同時伴隨著日食。

2月18日：太陽進入雙魚座。這些日子要準備好迎接意外，不再適合的人事物現在可能會突然消失，而焦點放在網絡、技術發展和社群連結。現在播下的種子將產生長遠的影響，要有勇氣訂立自己的個人意向。

2月21日：白羊座土星與海王星精準合相，能實現個人願景的意志和力量將變得更為清晰。完全缺乏意志力事物會迅速失衡，甚至以共同努力為基礎的社會結構也可能突然崩塌。無論哪種情況，都在召喚你守住中心，並清晰覺察這一步的集體跨越。

2月22日：雙魚金星三分巨蟹木星，和諧相位帶來愛與友好，這種氛圍在新的開始階段特別可貴。

2月26日：水星開始逆行，此時簽訂協議和合同需要格外謹慎，確保溝通清晰明解。

2月27日：水瓶火星四分金牛天王，帶來顯著的焦躁情緒。2月最後幾天，事件可能接踵而至，技術故障可能不斷出現。總體而言，風險增加更需要靈活規劃，避免衝動行事。

2月28日：雙魚水星合相金星，冥想、傾聽內心的聲音，或與志同道合的人深入交流，走進靈性的內心世界。

以下預測12星座2月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。

山羊座2月星座運勢

事業：事業正處於一個微妙的轉捩點，過去埋頭苦幹卻進度緩慢的悶局即將打破，取而代之的是更公平的環境與學習機會。職場環境趨向透明化，如果你正經歷合約糾紛、升遷或轉職抉擇，規則會站在公理的一方。一個全新的機會正在萌芽，雖然規模不大，但極具發展潛力。

感情：原本穩定的關係可能變得無趣、懶散，或者進度完全卡死。雙方對於現狀感到厭倦，甚至開始逃避責任。雙方開始用客觀的角度檢視這段關係：是否公平？付出與收獲是否對等？它帶來了清晰的判斷力，不再被情緒左右。重新學習如何經營感情的謙卑態度，帶來新的機會、相處模式，有了更踏實的未來。

健康：缺乏規律、懶散、或極端的生活方式，令你出現過度疲勞或長期拖延健康問題的傾向。身體正在尋求恢復平衡，也暗示「種什麼因，得什麼果」，適合進行體檢。開始學習照顧身體，或是某種治療方案初見成效。

山羊座2月整體建議

如果你正試圖用傳統、正面的方式解決問題卻行不通，這張牌建議你運用智慧而非蠻力。保持靈活變通，換個角度思考，尋找其他方法或捷徑。也要保持低調行事，沒必要在大庭廣眾下宣布計畫，保持神祕感，先默默地把事情做完。保護你的個人利益，你無法帶走所有東西，學會取捨，拿走對你最重要的，其餘的果斷放棄。

水瓶座2月星座運勢

事業：過去的挫折、裁員或方案被否決的壓力正在減輕，你開始從情緒低谷走出來，準備面對現實。但職場環境仍非常嘈雜，可能是同事間意見不合、資源爭奪，或是面臨激烈的競爭，付你容易感到疲憊。慶幸過去你的鴕鳥心態或猶豫不決已被打破，你被迫要看清真相，或是原本停滯不前的僵局已經衝開。

感情：最心碎、背叛或痛苦已經過去，從傷痛中走出來，或是決定放下過去的執著，情緒開始緩解，但心靈依然脆弱。有伴侶的話，雙方溝通不良導致的口角，也可能關係面臨外界的干擾如家人反對、情敵、或生活瑣事的磨合，雙方都在堅持己見，誰也不讓誰。你不再掩耳盜鈴，真相或矛盾已經攤開，你被迫要睜開眼睛去看清事實，並做出一個最終的抉擇。

健康：長期的心理壓力或悲傷正在緩解，雖然痛楚還在，但最糟的階段已經過去，身體開始進入排毒與修復階段。生活節奏太亂，身體在跟你抗議，但你不再逃避健康問題，你會終於去看醫生或決定改變飲食，之前模糊不清的病因終於水落石出。

水瓶座2月整體建議

建立自信並展現你的成就，不用要過於謙虛。可大方展示你取得的成績，勇敢地表現出來，讓別人看見你的能力，也要相信自己， 認同自己的價值。對外關係上也要建立盟友，獲得周圍人的支持與認可，能讓你的計劃推行得更順利。聽取他人的讚美之餘，也將這些正能量轉化為前進的動力。

雙魚座2月星座運勢

事業：這月你的專業能力極佳及經濟獨立，在職場上能獨當一面。事業正處於擴張期或極有生產力的階段，背後資源也豐厚。但要留意，在團體合作或下屬的溝通並不順暢，大家各唱各的調，缺乏有效的流程管理，請善用資源，學會放權。

感情：目前的感情狀態，在物質上極有安全感。你有自信及品味，且不需要依附他人也能活得很漂亮，令伴侶或新對象深受吸引，不過單身式的自在，有時會讓另一半覺得難以親近或介入你的生活。兩個人雖然都很好，但對於未來發展沒共識，缺乏磨合意願，不想互相配合。或者在現實生活的瑣事上，兩人的協作極低，甚至常為小事爭執。

健康：你目前可能覺得狀態不錯，讓你感到健康理所當然的錯覺。你可能忽視了身體發出的微小信號，或者在尋求醫療、健身建議時，沒有遇到合適的專家，或是你根本沒有認真看待問題。此外也許有人生活過於安逸，缺乏必要的鍛鍊，導致身體機能雖然看起來不錯，但耐受力或免疫基礎其實在下降。

雙魚座2月整體建議

允許自己悲傷，但別在那裡定居，如果你正經歷挫折、失戀或損失，這張牌建議你誠實面對自己的情緒，不需要強顏歡笑或假裝沒事。盤點你目前擁有的資源，可能是支持你的朋友、你的才華，或是從這次失敗中學到的教訓，不要因為失去了想要的，而忽視了「擁有的」。解決方案其實就在附近，只要你願意抬起頭來尋找，就能找到通往安全地帶的路。

