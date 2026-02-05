星座運勢｜2月巨蟹/獅子/處女運勢：巨蟹有危自有機職場才華崛起、獅子別猶豫有機會就衝｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2026年2月星座運勢，分析巨蟹座、獅子座、處女座2月星座運勢。

2026年2月星座運勢

2026年2月整體星相分析

2月份天象特別強烈、緊張亦難以預測，這個月出現幾個重要的占星現象：土星進入白羊座，水瓶座出現一次日食（2月17日大年初一），土星與海王星在白羊座準確合相。預計會出現許多躁動、混亂的狀況和突然的轉折點，在日常層面上會接受不同考驗。

這月最引人矚目的是2月21日土星與海王星合相在白羊座，開啟了長達36年的新周期，核心主題是深藏於集體無意識中的人類理想。新的篇章由此開啟，其特徵是開創精神、意志力與勇氣，並伴隨著一種回歸自我力量的強烈衝動。在占星學中，土星象征著設定界限的力量，海王星則象征著消除界限的力量。這兩種相反力量的結合，預示著一段動蕩不安、發展混亂的時期。

2月初冥王星、火星、太陽、金星和水星在水瓶座構成了星群，將湧現出許多影響社群生活和自由觀念的新思潮出現。

2026年2月重點星相走勢

2月1日：獅子座滿月前後，集體意識更為強烈，可以展現你所熱衷的事物。這是在生活的各個領域進行創造性活動的絕佳時機，請相信當下的力量。

2月4日：天王星在金牛座回復順行。

2月5日：水星四分天王星，準備好迎接會意外信息，或靈感乍現的喜悅，但同時也可能感到精神超出負荷。不過這種神經緊張只是短暫的，因為2月6日水星將進入雙魚座，屆時那種清晰而興奮的感覺會轉為一種更直覺、更夢幻的狀態。

2月8日：金星四分天王星呈，激發了好奇心和對新刺激的喜悅，但同時會讓過於僵化的關系出現問題，釐清你需要哪些自由。

2月10日：金星進入雙魚座，這個階段非常適合深度和解，並轉化為浪漫體驗和溫柔互動。

2月14日：土星進入白羊座，並將停留至2028年4月。白羊座是像徵著初始與衝動，就像春天種子發芽的力量，而土星的限制力量會阻擋這些成長的衝動，變相要求我們有意識地引導自己自律﹐準備好捍衛自己的立場。

2月17日：水瓶座新月，同時伴隨著日食。

2月18日：太陽進入雙魚座。這些日子要準備好迎接意外，不再適合的人事物現在可能會突然消失，而焦點放在網絡、技術發展和社群連結。現在播下的種子將產生長遠的影響，要有勇氣訂立自己的個人意向。

2月21日：白羊座土星與海王星精準合相，能實現個人願景的意志和力量將變得更為清晰。完全缺乏意志力事物會迅速失衡，甚至以共同努力為基礎的社會結構也可能突然崩塌。無論哪種情況，都在召喚你守住中心，並清晰覺察這一步的集體跨越。

2月22日：雙魚金星三分巨蟹木星，和諧相位帶來愛與友好，這種氛圍在新的開始階段特別可貴。

2月26日：水星開始逆行，此時簽訂協議和合同需要格外謹慎，確保溝通清晰明解。

2月27日：水瓶火星四分金牛天王，帶來顯著的焦躁情緒。2月最後幾天，事件可能接踵而至，技術故障可能不斷出現。總體而言，風險增加更需要靈活規劃，避免衝動行事。

2月28日：雙魚水星合相金星，冥想、傾聽內心的聲音，或與志同道合的人深入交流，走進靈性的內心世界。

以下預測12星座2月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。

巨蟹座2月星座運勢

巨蟹座2月星座運勢

事業：目前的事業環境可能讓你感到不安，原本以為穩如泰山的結構正在崩潰，甚至可能面臨財務上的損失或資源匱乏。然而這並不是失敗的預兆，相反地，這意味著好時機到了。如你相信自己是有能力、有行動力的人，反而能憑藉著個人的才華在廢墟中崛起，贏得最終的勝利。

感情：維繫感情的安全感及外在條件，例如為了結婚而結婚、為了長輩期待、或是依賴對方的經濟等等狀況，正在發生劇烈動搖。高塔牌告訴你，有些事情留不住是因為它本就不屬於你，這是一個強迫你面對現實的過程，雖然當下像地震一樣可怕，但卻是為了阻止更大的崩塌。慶幸的是，經歷了家庭混亂與情感地震，你最終能以一個勝利者的姿態重新出現。

健康：健康上可能意味著急性症狀，如感冒、發炎、意外挫傷，或是某個隱藏已久的問題突然爆發。另外，可能因為太過操勞於工作或家庭責任，而疏忽了基本的作息如久坐、飲食不均，但最終你能夠透過正確的治療或調整，重新掌握健康的主導權。

巨蟹座2月整體建議

當前的目標是一場持久戰，不要試圖尋找捷徑或投機取巧，制定一個長期的計劃，成功的關鍵在於規律與紀律。這張牌非常看重工匠精神，現在不是空談夢想的時候，而是要實際去落實細節的時候，確保每一個微小的環節都經得起推敲，這份嚴謹將成為你最強大的防禦。也要保持誠信與可靠，做一個說到做到、值得信賴的人，在人際關係或職場中，保持你的專業度與信譽。

巨蟹座2月整體建議

獅子座2月星座運勢

獅子座2月星座運勢

事業：最近可能經歷了挫折，例如沒升職、或期待落空導致心情低落，忽略了身後其實還有機會。雖然心情低落，但可能會有一個新的學習機會、一項有趣的提議，或是一個需要感性與創意的職位出現。目前的低潮只是暫時的，你的事業正往正確的方向發展，且前途光明。

感情：你可能正陷在過去某段失敗感情的陰影中，雖然身邊已經出現了新的情感機會或溫柔的關懷，但受限於情緒的低落，令你還無法完全投入。星星牌出現，代表環境中其實充滿了復原的能量，正在曖昧的朋友，這暗示著一段關係可能正處於「友誼以上、戀人未滿」的階段，或者是兩個人都在彼此身上尋找慰藉。

健康：在健康層面上憂鬱或悲傷會導致胸悶、胃部不適或失眠，也因過度關注失去的事物或挫折，讓身體也跟著陷入「關機」模式。身體近期可能較為敏感，容易對特定食物或環境產生反應，採取「溫和」的養生方式，進行低強度的鍛鍊或斷食，更適合瑜珈、散步或冥想。

獅子座2月整體建議

現在不是猶豫不決的時候，如果你一直在等待「完美的時機」，那現在就是了，當機會出現時，請立刻抓住它。也請專注目標，雖然節奏很快，但必須保持專注，不要讓雜念分散了你的衝勁。也記得順勢而為，重要阻礙已經消失，現在是順風期，只要你踏出第一步，接下來的進度會比你預期的快得多。

獅子座2月整體建議

處女座2月星座運勢

處女座2月星座運勢

事業：正面臨事業危機，因為過度內耗令你還沒想清楚方向的情況下，就強迫自己振作，結果只是在原地打轉。你可能覺得公司不給資源，或者身邊沒有人能幫你，令你感到孤立無援及挫折更打擊士氣。戰車逆位代表一種「亂衝」的能量，容易在焦躁下做出錯誤決策，導致財務或名譽進一步受損。

感情：關係可能經歷了一段冷戰或沈默期，本來還可以修補，但並沒有得到真正的平靜，你與伴侶被迫要面對現實，內心充滿焦慮，思緒也亂糟糟的，沒辦法冷靜思考。也因為無法協調雙方矛盾，雙方各執一詞、互不相讓，導致關係完全失去了前進的動力。可能伴隨著經濟壓力、遠距離，不被外界祝福，令你充滿孤立感。

健康：可能你身體尚未康復，這通常與失眠、焦慮、神經衰弱或病後未完全康復就急著活動有關。也因失去了對生活節奏的控制力，可能致肌肉拉傷，或是因為情緒失控、壓力過大導致的生理機能紊亂。請確保每天有質量的睡眠，調整你的行程表，推掉非必要的社交與工作，減少身體負擔。

處女座2月整體建議

面對選擇時，要聽從內心的直覺，「戀人」牌對應的是占星學中的雙子座，暗示你正處於人生的十字路口。當你面臨兩個同樣吸引的選項時，不要只用邏輯分析，要問問你的核心價值觀。選擇那個能讓你感到「完整」且與你真實自我相符的道路，而不是「看起來最正確」的那條。

處女座2月整體建議

