Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
星座運勢｜2月巨蟹/獅子/處女運勢：巨蟹有危自有機職場才華崛起、獅子別猶豫有機會就衝｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2026年2月星座運勢，分析巨蟹座、獅子座、處女座2月星座運勢。
2026年2月星座運勢
2026年2月整體星相分析
2月份天象特別強烈、緊張亦難以預測，這個月出現幾個重要的占星現象：土星進入白羊座，水瓶座出現一次日食（2月17日大年初一），土星與海王星在白羊座準確合相。預計會出現許多躁動、混亂的狀況和突然的轉折點，在日常層面上會接受不同考驗。
這月最引人矚目的是2月21日土星與海王星合相在白羊座，開啟了長達36年的新周期，核心主題是深藏於集體無意識中的人類理想。新的篇章由此開啟，其特徵是開創精神、意志力與勇氣，並伴隨著一種回歸自我力量的強烈衝動。在占星學中，土星象征著設定界限的力量，海王星則象征著消除界限的力量。這兩種相反力量的結合，預示著一段動蕩不安、發展混亂的時期。
2月初冥王星、火星、太陽、金星和水星在水瓶座構成了星群，將湧現出許多影響社群生活和自由觀念的新思潮出現。
2026年2月重點星相走勢
2月1日：獅子座滿月前後，集體意識更為強烈，可以展現你所熱衷的事物。這是在生活的各個領域進行創造性活動的絕佳時機，請相信當下的力量。
2月4日：天王星在金牛座回復順行。
2月5日：水星四分天王星，準備好迎接會意外信息，或靈感乍現的喜悅，但同時也可能感到精神超出負荷。不過這種神經緊張只是短暫的，因為2月6日水星將進入雙魚座，屆時那種清晰而興奮的感覺會轉為一種更直覺、更夢幻的狀態。
2月8日：金星四分天王星呈，激發了好奇心和對新刺激的喜悅，但同時會讓過於僵化的關系出現問題，釐清你需要哪些自由。
2月10日：金星進入雙魚座，這個階段非常適合深度和解，並轉化為浪漫體驗和溫柔互動。
2月14日：土星進入白羊座，並將停留至2028年4月。白羊座是像徵著初始與衝動，就像春天種子發芽的力量，而土星的限制力量會阻擋這些成長的衝動，變相要求我們有意識地引導自己自律﹐準備好捍衛自己的立場。
2月17日：水瓶座新月，同時伴隨著日食。
2月18日：太陽進入雙魚座。這些日子要準備好迎接意外，不再適合的人事物現在可能會突然消失，而焦點放在網絡、技術發展和社群連結。現在播下的種子將產生長遠的影響，要有勇氣訂立自己的個人意向。
2月21日：白羊座土星與海王星精準合相，能實現個人願景的意志和力量將變得更為清晰。完全缺乏意志力事物會迅速失衡，甚至以共同努力為基礎的社會結構也可能突然崩塌。無論哪種情況，都在召喚你守住中心，並清晰覺察這一步的集體跨越。
2月22日：雙魚金星三分巨蟹木星，和諧相位帶來愛與友好，這種氛圍在新的開始階段特別可貴。
2月26日：水星開始逆行，此時簽訂協議和合同需要格外謹慎，確保溝通清晰明解。
2月27日：水瓶火星四分金牛天王，帶來顯著的焦躁情緒。2月最後幾天，事件可能接踵而至，技術故障可能不斷出現。總體而言，風險增加更需要靈活規劃，避免衝動行事。
2月28日：雙魚水星合相金星，冥想、傾聽內心的聲音，或與志同道合的人深入交流，走進靈性的內心世界。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
以下預測12星座2月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。
巨蟹座2月星座運勢
事業：目前的事業環境可能讓你感到不安，原本以為穩如泰山的結構正在崩潰，甚至可能面臨財務上的損失或資源匱乏。然而這並不是失敗的預兆，相反地，這意味著好時機到了。如你相信自己是有能力、有行動力的人，反而能憑藉著個人的才華在廢墟中崛起，贏得最終的勝利。
感情：維繫感情的安全感及外在條件，例如為了結婚而結婚、為了長輩期待、或是依賴對方的經濟等等狀況，正在發生劇烈動搖。高塔牌告訴你，有些事情留不住是因為它本就不屬於你，這是一個強迫你面對現實的過程，雖然當下像地震一樣可怕，但卻是為了阻止更大的崩塌。慶幸的是，經歷了家庭混亂與情感地震，你最終能以一個勝利者的姿態重新出現。
健康：健康上可能意味著急性症狀，如感冒、發炎、意外挫傷，或是某個隱藏已久的問題突然爆發。另外，可能因為太過操勞於工作或家庭責任，而疏忽了基本的作息如久坐、飲食不均，但最終你能夠透過正確的治療或調整，重新掌握健康的主導權。
巨蟹座2月整體建議
當前的目標是一場持久戰，不要試圖尋找捷徑或投機取巧，制定一個長期的計劃，成功的關鍵在於規律與紀律。這張牌非常看重工匠精神，現在不是空談夢想的時候，而是要實際去落實細節的時候，確保每一個微小的環節都經得起推敲，這份嚴謹將成為你最強大的防禦。也要保持誠信與可靠，做一個說到做到、值得信賴的人，在人際關係或職場中，保持你的專業度與信譽。
獅子座2月星座運勢
事業：最近可能經歷了挫折，例如沒升職、或期待落空導致心情低落，忽略了身後其實還有機會。雖然心情低落，但可能會有一個新的學習機會、一項有趣的提議，或是一個需要感性與創意的職位出現。目前的低潮只是暫時的，你的事業正往正確的方向發展，且前途光明。
感情：你可能正陷在過去某段失敗感情的陰影中，雖然身邊已經出現了新的情感機會或溫柔的關懷，但受限於情緒的低落，令你還無法完全投入。星星牌出現，代表環境中其實充滿了復原的能量，正在曖昧的朋友，這暗示著一段關係可能正處於「友誼以上、戀人未滿」的階段，或者是兩個人都在彼此身上尋找慰藉。
健康：在健康層面上憂鬱或悲傷會導致胸悶、胃部不適或失眠，也因過度關注失去的事物或挫折，讓身體也跟著陷入「關機」模式。身體近期可能較為敏感，容易對特定食物或環境產生反應，採取「溫和」的養生方式，進行低強度的鍛鍊或斷食，更適合瑜珈、散步或冥想。
獅子座2月整體建議
現在不是猶豫不決的時候，如果你一直在等待「完美的時機」，那現在就是了，當機會出現時，請立刻抓住它。也請專注目標，雖然節奏很快，但必須保持專注，不要讓雜念分散了你的衝勁。也記得順勢而為，重要阻礙已經消失，現在是順風期，只要你踏出第一步，接下來的進度會比你預期的快得多。
處女座2月星座運勢
事業：正面臨事業危機，因為過度內耗令你還沒想清楚方向的情況下，就強迫自己振作，結果只是在原地打轉。你可能覺得公司不給資源，或者身邊沒有人能幫你，令你感到孤立無援及挫折更打擊士氣。戰車逆位代表一種「亂衝」的能量，容易在焦躁下做出錯誤決策，導致財務或名譽進一步受損。
感情：關係可能經歷了一段冷戰或沈默期，本來還可以修補，但並沒有得到真正的平靜，你與伴侶被迫要面對現實，內心充滿焦慮，思緒也亂糟糟的，沒辦法冷靜思考。也因為無法協調雙方矛盾，雙方各執一詞、互不相讓，導致關係完全失去了前進的動力。可能伴隨著經濟壓力、遠距離，不被外界祝福，令你充滿孤立感。
健康：可能你身體尚未康復，這通常與失眠、焦慮、神經衰弱或病後未完全康復就急著活動有關。也因失去了對生活節奏的控制力，可能致肌肉拉傷，或是因為情緒失控、壓力過大導致的生理機能紊亂。請確保每天有質量的睡眠，調整你的行程表，推掉非必要的社交與工作，減少身體負擔。
處女座2月整體建議
面對選擇時，要聽從內心的直覺，「戀人」牌對應的是占星學中的雙子座，暗示你正處於人生的十字路口。當你面臨兩個同樣吸引的選項時，不要只用邏輯分析，要問問你的核心價值觀。選擇那個能讓你感到「完整」且與你真實自我相符的道路，而不是「看起來最正確」的那條。
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
其他人也在看
星座運勢｜2月白羊/金牛/雙子運勢：金牛職場不要太心急要「看清楚」、白羊別謙虛要展現自信與魅力｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2026年2月星座運勢，分析白羊座、金牛座、雙子座2月星座運勢。
【Le Creuset】情人節限定甜蜜優惠 限時6折
Le Creuset推出情人節限定甜蜜優惠，精選心形及愛心圖案鑄鐵鍋、陶瓷餐具以及花形系列限時6折，為情人節的大餐增添浪漫氛圍！
Pret A Manger 二月限定「招福咖啡卡」$88/5杯手調飲品 一方法免費飲咖啡
Pret A Manger 二月限定「招福咖啡卡」回歸！全線分店可以用優惠價$88買「招福咖啡卡」，飲到5杯手調飲品，手調飲品包括鮮奶咖啡、焦糖咖啡、美式咖啡、啖啖西柚綠茶、香橙朱古力、抹茶牛奶等，每杯低至$17.6，而且凍飲熱飲同一個價錢，使用期限至3月15日或之前。 同時，Pret Hong Kong官方將送出10張咖啡卡，官方Instagram留言即有機會免費飲5杯咖啡。即睇活動詳情！
星座運勢｜2月天秤/天蠍/人馬運勢：天秤腳踏實地勇敢接下工作邀約、天蠍珍惜幸福多陪伴家人｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2026年2月星座運勢，分析天秤座、天蠍座、人馬座2月星座運勢。
《巨洪》越罵越紅？6部「AI人工智慧」韓劇推薦：朴寶劍《夢境》感人，「這部」超驚悚
最近在Netflix播出的《巨洪》被罵翻了！由於播出前標榜著「罕見災難」、「好萊塢等級」而掀起大眾高度期待，但前半段卻讓不少觀眾看得霧煞煞，直到後面才發現是一部結合AI科幻、新人類、末世等多種元素的電影，評價十分兩極。除了《巨洪》之外，近幾年與AI、人工智慧相關的韓劇越來越多，去年上映的《夢境》也是其中之一！
馬年︱《哈利波特》跩哥馬份成農曆新年吉祥物 內地譯名「馬爾福」帶吉祥寓意︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國電影《哈利波特》系列角色跩哥馬份（Draco Malfoy），近日意外成為內地農曆新年的另類吉祥象徵。有內地網購平台推出多款以角色形象為主題的新年裝飾品，吸引不少市民購買，將角色「邪氣笑容」貼在家門或室內，祈求新一年好運到來。
巴士安全帶︱陳美寶、羅淑佩避答會否問責 陳茂波：繼續做好工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今日（4 日）舉行首場前廳交流會，財政司司長陳茂波帶領多名官員出席，與七十多位議員交流。出席交流會的官員包括運輸及物流局局長陳美寶，有傳媒追問有否官員就「安全帶之亂」需被問責，陳美寶未有回應。陳茂波交流會後見記者總結交流會內容，同樣未有直接回應有否官員需要負責，指其後會有新條例推出，回應廢除強制配戴安全帶的要求。
【萬寧】今日出位價（只限05/02）
萬寧今日出位價Jules Destrooper貝麗雅瑰麗雜錦花紙禮盒低至 $39.9/件，由比利時皇室御用品牌選作100%天然食材製作，無防腐劑、無人造香料及色素。
陳定幫2026馬年運程總覽！12生肖詳細分析、犯太歲注意事項、幸運顏色及數字貼士
2025年來了！12生肖蛇年運勢如何？犯太歲的話該如何部署？由陳定幫師傅為大家詳細分析12生肖整體、事業、財運、愛情、健康運勢，更有幸運顏色及吉祥數字貼士，讓各位好好迎接蛇年，心想事成，事事順利！
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
美斯同意 由國際邁阿密回歸母會
球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷
網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。
英超 ｜曼聯On Fire 4位球星輪流贏每周最佳
曼聯在卡域克帶隊之下，英超取得3連勝，更是連續四個星期，由4名不同紅魔成員，贏得英超每周最佳球員。
80、90後看起來比Gen Z更年輕有原因，專家揭4大成長環境成「凍齡」關鍵
近年愈來愈多人注意到，千禧世代（約1981年至1996年間出生的群體）在外貌與氣質上，往往比年紀更小的Z世代顯得更年輕。有研究指出，Z世代的「顯老感」或許與成長環境有很大關連，以下即揭開80、90後比Z世代更顯年輕的真正原因！
美國白人夫婦誕黑人女嬰 基因檢測證無血緣關係 夫婦控告診所植入錯誤胚胎︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州一對夫婦入稟控告當地一間生育診所，指在體外受孕過程中被植入錯誤胚胎，導致誕下的黑人女兒與夫婦二人並無任何血緣關係。夫婦表示深愛女兒，同時認為有道德責任尋找女兒的親生父母，並正公開尋求相關線索。