星座運勢｜2月白羊/金牛/雙子運勢：金牛職場不要太心急要「看清楚」、白羊別謙虛要展現自信與魅力｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2026年2月星座運勢，分析白羊座、金牛座、雙子座2月星座運勢。

2026年2月星座運勢

2026年2月整體星相分析

2月份天象特別強烈、緊張亦難以預測，這個月出現幾個重要的占星現象：土星進入白羊座，水瓶座出現一次日食（2月17日大年初一），土星與海王星在白羊座準確合相。預計會出現許多躁動、混亂的狀況和突然的轉折點，在日常層面上會接受不同考驗。

這月最引人矚目的是2月21日土星與海王星合相在白羊座，開啟了長達36年的新周期，核心主題是深藏於集體無意識中的人類理想。新的篇章由此開啟，其特徵是開創精神、意志力與勇氣，並伴隨著一種回歸自我力量的強烈衝動。在占星學中，土星象征著設定界限的力量，海王星則象征著消除界限的力量。這兩種相反力量的結合，預示著一段動蕩不安、發展混亂的時期。

2月初冥王星、火星、太陽、金星和水星在水瓶座構成了星群，將湧現出許多影響社群生活和自由觀念的新思潮出現。

2026年2月重點星相走勢

2月1日：獅子座滿月前後，集體意識更為強烈，可以展現你所熱衷的事物。這是在生活的各個領域進行創造性活動的絕佳時機，請相信當下的力量。

2月4日：天王星在金牛座回復順行。

2月5日：水星四分天王星，準備好迎接會意外信息，或靈感乍現的喜悅，但同時也可能感到精神超出負荷。不過這種神經緊張只是短暫的，因為2月6日水星將進入雙魚座，屆時那種清晰而興奮的感覺會轉為一種更直覺、更夢幻的狀態。

2月8日：金星四分天王星呈，激發了好奇心和對新刺激的喜悅，但同時會讓過於僵化的關系出現問題，釐清你需要哪些自由。

2月10日：金星進入雙魚座，這個階段非常適合深度和解，並轉化為浪漫體驗和溫柔互動。

2月14日：土星進入白羊座，並將停留至2028年4月。白羊座是像徵著初始與衝動，就像春天種子發芽的力量，而土星的限制力量會阻擋這些成長的衝動，變相要求我們有意識地引導自己自律﹐準備好捍衛自己的立場。

2月17日：水瓶座新月，同時伴隨著日食。

2月18日：太陽進入雙魚座。這些日子要準備好迎接意外，不再適合的人事物現在可能會突然消失，而焦點放在網絡、技術發展和社群連結。現在播下的種子將產生長遠的影響，要有勇氣訂立自己的個人意向。

2月21日：白羊座土星與海王星精準合相，能實現個人願景的意志和力量將變得更為清晰。完全缺乏意志力事物會迅速失衡，甚至以共同努力為基礎的社會結構也可能突然崩塌。無論哪種情況，都在召喚你守住中心，並清晰覺察這一步的集體跨越。

2月22日：雙魚金星三分巨蟹木星，和諧相位帶來愛與友好，這種氛圍在新的開始階段特別可貴。

2月26日：水星開始逆行，此時簽訂協議和合同需要格外謹慎，確保溝通清晰明解。

2月27日：水瓶火星四分金牛天王，帶來顯著的焦躁情緒。2月最後幾天，事件可能接踵而至，技術故障可能不斷出現。總體而言，風險增加更需要靈活規劃，避免衝動行事。

2月28日：雙魚水星合相金星，冥想、傾聽內心的聲音，或與志同道合的人深入交流，走進靈性的內心世界。

以下預測12星座2月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張塔羅牌有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。

白羊座2月星座運勢

事業：心有餘而力不足，因為你眼高手低或方向錯誤，可能在執行一個不切實際的計畫，或是你的技能與目前的職位不匹配。職場環境可能充滿了猜忌或流言蜚語，消磨了你在工作上的行動力。你雖然看出了問題所在，但你目前力量還不足以扭轉局面，只能暫時觀察情況再決定。

感情：關係中正經歷惡性循環，與伴侶本身已存在誠信危機，單方或雙方都覺得對方不夠真誠，而引發大家過度猜忌；而為了驗證這種不信任，大家開始像偵探一樣偵查、挑骨頭，最終令情緒引爆，讓原本應該溫暖的愛變成了情緒勒索或權力鬥爭。簡單來說，你們現在比起愛對方，更像是在防著對方。

健康：這月失去對生活的掌控感，可能在照顧別人或處理工作時精疲力竭，卻忘了照顧自己身體。請建立固定的作息，尤其是固定的睡眠時間，這能幫助紊亂的能量回流，也注意水分與內分泌，記得多喝水。

白羊座2月整體建議

展現自信與魅力，現在不是退縮或謙虛的時候。昂首挺胸並相信自己的直覺。如果你正在處理某項任務，請展現出「我能搞定」的態度，你的能量會吸引他人的追隨。也要保持熱情與積極，找回讓你心跳加速的事情，無論是對工作還是業餘愛好，投入 100% 的熱情，嘗試與積極的人相處，讓那股火元素再次燃燒。

金牛座2月星座運勢

事業：工作上顯得混亂，可能你太心急而衝得太快或是亂衝，反而令你到不了目的地，這意味著你現在的努力方向可能是散亂的。另外你也有不切實際的承諾或情緒化的決定，在職場上可能讓你顯得不夠穩重，令上司或客戶覺得你言過其實。這月或者有項目延遲，感覺自己被困在沒有成長空間、卻又無法輕易離開的環境中。

感情：溝通頻率不對稱，令你和伴侶常為小事起爭執，或者雙方都在各說各話。溝通背後缺乏真誠的情感支撐，更多的是發洩情緒。在感情中也容易畫大餅，原本以為會有的美好結局，但因為缺乏實質的規劃與穩定的情感，最終導致期待落空。或者雙方在重複同樣的錯誤，明明知道問題在哪，卻因為懶散或害怕改變，導致關係原地踏步，無法修成正果。

健康：這月可能正處於極高的焦慮中，大腦不停運轉卻缺乏效率，導致體力嚴重透支。而這種焦慮讓你陷入情緒低潮或過度感性，容易被環境影響，產生嚴重的精神內耗。當身心都失衡時，你的整體代謝、循環系統受影響，導致你感到無論怎麼休息都補不回來的空洞感。

金牛座2月整體建議

如果有目標，應先審視進度及暫停行動，因目前的重點不是「做更多」，而是「看清楚」，停下手中的忙碌，給自己一點空間去評估目前的成果，反思你現在走的方向是否依然符合當初的目標？不要因為還沒看到最終成果就急於改變計畫或拔苗助長，有些事情需要時間去發酵與熟成，焦慮只會打亂節奏，請關注長期回報。

雙子座2月星座運勢

事業：出現溝通災難與信任危機，你可能因為說話太直接、太傷人，或是為了爭一時長短，而徹底破壞了團隊關係，目前的工作環境可能充滿了「冷戰」或背後的指指點點。另外，你可能急著想證明自己，但因為策略錯誤或忽視細節，導致最終的結果不如預期，甚至讓你的專業形象大打折扣。這不是一個適合單打獨鬥的時刻，但偏偏你目前的能量正把夥伴推開。

感情：信任崩解，與伴侶頻繁的言語衝突讓彼此的信任基礎變得脆弱，雙方都開始防衛彼此。也出現情緒內耗，因為在互相折磨，即便沒有在大吵，冷戰也會讓兩人精疲力竭，感覺這段關係看不到未來，甚至其中一方有退縮、想放棄的念頭。

健康：正處於極高的精神壓力下，令你思緒混亂，甚至有神經衰弱或失眠的傾向，你的身體正因為「衝太快」而發出抗議。你可能覺得付出了很多卻得不到認可，這種心累會直接轉化為生理的疲憊，練習正念或深呼吸，冷靜自己。

雙子座2月整體建議

勇敢地面對真相，誠實地面對自己，現在不是逃避的時候，而是清算與總結的時刻。這月也需要反省與評估， 回頭看看你走過的路，哪些決策是正確的？哪些地方可以改進？請聆聽內心的召喚，留意那些反覆出現在腦海中的直覺。這張牌代表一種「使命感」，暗示你正被引導向一個更高的目標。如果過去的錯誤讓你感到沉重，請學會原諒自己，並從中提取教訓，然後徹底放下負擔。

