星座運勢｜9月天秤/天蠍/人馬運勢：天秤檢視財務踏實經營生活、天蠍多表達創意滋養別人｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

同志群體的「非主流」 待被看見的多元面貌
9月星座運勢：
9月份踏入日月食季節，又是在混亂與秩序之間尋找平衡的日子，可能需要面臨放手、保持謹慎與深思熟慮的時期。伴隨秋分而來的日蝕新月，令我們要特別專注，及時擺脫不必要的包袱。
9月1日：土星回到雙魚座，並將停留至2026年2月中，留在安靜而敏感的星座。換座所帶來的顯著能量轉變，可能引起不確定感，特別是對那些已經積極投入新開始的人來說，這或許是檢視目標與方法的時機。
9月2日：水星進入處女座，溝通、表達、分析、學習上完全如魚得水，推動有條理、分析性的思維。
9月3日：水星與雙子天王星形成四分相，並同時與冥王星和土星／海王星形成「上帝之指」格局。這一天思緒旋轉得比平常更快，難以保持全局觀。務必腳踏實地，避免衝動下做出關鍵決定。
9月5日：火星在天秤座與巨蟹座的木星成四分相，型成創造性的能量，有助於實現心願，也有利於藝術創作。這段充滿魔力的時間，非常適合舉行各種儀式。
9月6日：天王星開始逆行，直到2026年2月初結束，並將於今年11月9日重返金牛座。這段時期需要重新檢視過去兩個月的成長，是否能切合實際，並調整自己發展的步伐。
雙魚座月蝕
9月7日：雙魚座滿月＋月蝕（亦是沙羅週期），水象細膩及滲透能量，容易觸發懷疑或恐懼，更要小心翼翼。這一天避免壓力或爭執，給自己寧靜渡過。
9月13日：太陽與水星在處女座合相，這是整理空間，無論是居住環境、身體或心靈的好時機。這段時間帶有強烈的主觀性，嘗試允許他人持有不同觀點，即使你並不認同。
9月16日：金星在獅子座六分天秤座火星，並與白羊凱龍星成三分相；同時火星對分凱龍星，這是釐清關係問題的好時機，也可以討論敏感的話題。
9月17日：水星準確對分土星，水星也於18日進入天秤座。
9月19日：水星對分海王星，同時與雙子天王星及水瓶冥王星分別呈三分相，形成風箏格局。這股和諧能量有利於各種溝通，展開嚴肅談判、社交行動或推出新方案的好時機。但要注意過度誇大的言辭仍需謹慎。在這段期間，仔細考慮自己投入的對象或計畫，也要提防不誠實。
同一天，金星進入處女座，並於隔天與天王星形成四分相，激發探索精神，也更容易接受新點子。人際關係中可能出現干擾，但也可能帶來新的活力，但有些人會比平常更為敏感。
處女座日蝕
9月21日：處女座的新月伴隨日蝕（亦是沙羅週期），新月對沖土星與海王星，並與天王星、冥王星構成大三角。幾天前水星參與的風箏格局再度重現。
9月22日：太陽進入天秤座（是日秋分），並對分海王星。同一天，剛進入天蠍座的火星與冥王星成四分相。
這個新月的一連串碰撞，可能帶來挑戰，儘管風箏格局顯示和諧實現的潛力，但為了讓新事物誕生，舊有與過時的必須讓路。若缺乏未來願景，這過程可能令人焦慮。
太陽／月亮與土星／海王星的對分，顯示出混亂與困惑，而且原因未必明顯。無論在日常生活或商業事務中，重新調整系統與流程都需要耐心與專注。
火星與冥王星的張力，則指出需要放下多餘的事物，無論是自願還是被迫。務必給自己充足的時間做決定，不要因壓力或恐懼而被迫行事。這是檢視你是否在人際、事業或其他層面投入了不必要能量的好時機。若你察覺到投放力量錯誤，需要放手並為新事物的成長創造空間。
以下預測12星座9月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張易經塔羅卡有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。
天秤座9月星座運勢
事業：你的工作正處於一個重要的轉折期，出現改變現狀的契機。這可能是被動的，例如公司組織變動、計劃臨時調整，也可能是主動的，例如得到一個新職位或一個能讓你發揮的任務。此外，你同時覺得能力沒有被認可，或工作環境讓你喘不過氣，多半源於你內心的恐懼、擔憂或不自信，而非客觀上真的沒有出路。
感情：在關係上即將為你帶來機會，但你可能沒有順利地把握住，反而因為寶劍八所代表的自我設限和恐懼，導致了失敗與挫折。 找出並面對寶劍八所代表的那些束縛你的思想。是害怕受傷？害怕承擔責任？還是害怕失敗？只有當你正視這些恐懼，才能找到解脫的方法。
健康：如目前有健康問題，可能很快會迎來好轉的機會，例如遇到好的醫生或找到適合的療法。這月也是一個改變生活習慣的好時機，例如開始規律運動、調整飲食或戒除不良習慣。另外，焦慮、恐懼或自我設限會令你感到身心疲憊，導致失眠、頭痛或消化系統問題。
天秤座9月整體建議
專注於現實世界中的事務，以充滿耐心的態度去經營你的生活。錢幣女王的建議是腳踏實地，將你的夢想和想法付諸行動。豐盛不是憑空而來，而是需要你努力耕耘、耐心經營。檢視你的財務狀況，制定實際可行的預算或理財計劃。在做重大決定時，務必考量實際的資源與能力，避免不切實際的幻想。
天蠍座9月星座運勢
事業：正處於疲憊和掙扎中走出來的階段，並且已經準備好用專注和勤奮去迎接一個全新的開始。先處理好你內心的疲憊，給自己一些空間和時間來恢復。當你重新找回動力後，努力提升自己的專業技能。腳踏實地會為你帶來一個全新的、非常有潛力的機會。
感情：因為過去的傷害而令關係停滯或防備心重，但你們都有為這段關係付出和努力的決心，而這份努力將會帶來一個新的、穩固的開始。請誠實地面對自己或對方心中那道因舊傷而築起的心牆，透過坦誠對話，讓關係更加深刻。愛情不只是甜言蜜語，更重要的是實際的付出。單身朋友預示著一個嶄新的機會正在過來。
健康：可能正處於一個身心俱疲、舊疾可能復發的低谷期；但另一方面，你具備足夠的自覺與行動力，令你能朝向一個全新的、更好的健康狀態。是時候放下過去的負擔或心結，精神上的壓力可能已經對你的身體產生了實質影響。
天蠍座9月整體建議
多表達你的創造能量，不限於藝術創作，也可能是在你的生活中創造新的事物，例如一個新計畫、一個新的家庭生活，或是發展新的興趣。是時候去孕育、培養並將想法付諸實行，將願景開花結果。要多花時間關愛自己，同時去滋養身邊的人，當你給予愛與關懷時，你也會感到豐盛。
人馬座9月星座運勢
事業：可能你內心充滿雄心壯志，渴望在事業上大展拳腳。然而現實狀況要求你放慢腳步，甚至做出妥協。這種內在的拉扯會讓你感到焦慮和挫敗。溝通會遇到困難，令你的想法無法被正確傳達，或是你因為情緒衝動而說錯話，影響你的專業形象與工作進度。
感情：感情上正處於關鍵的轉捩點，雖然能讓關係前進，但必須先處理好溝通和認知上的問題，並且學會暫停、以不同的角度看待一切，才能真正讓這段關係變得順利。你雖然渴望讓關係快速發展，但內心卻感到受阻或感到卡住。要把自己的真實想法表達清楚，不要令對方誤解。
健康：身體可能充滿了前進的動力，但身體卻要求你停下來重新思考，而你的思緒又因為焦慮和錯誤的資訊，而無法清晰地做出正確的判斷。必須尊重身體的信號，不要一味追求高強度的運動，試著將其與靜態的活動結合，例如瑜伽、太極、冥想或伸展運動。
人馬座9月整體建議
展現你的情感智慧，成為一個既有力量又充滿慈悲的人。聖杯國王最大的特質是其穩定的情感，他不會被突如其來的情緒波動所左右。無論遇到多大的壓力或困難，都要保持內心的平靜，不要讓情緒衝動影響你的判斷。以更寬廣的視角看待事物，試著從他人的角度思考，展現出你的同理心和理解力。
