星座運勢｜9月巨蟹/獅子/處女運勢：處女以開放心態迎接全新旅程、巨蟹專注當下欲速不達｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年9月星座運勢，分析巨蟹座、獅子座、處女座9月星座運勢。
9月星座運勢：
9月份踏入日月食季節，又是在混亂與秩序之間尋找平衡的日子，可能需要面臨放手、保持謹慎與深思熟慮的時期。伴隨秋分而來的日蝕新月，令我們要特別專注，及時擺脫不必要的包袱。
9月1日：土星回到雙魚座，並將停留至2026年2月中，留在安靜而敏感的星座。換座所帶來的顯著能量轉變，可能引起不確定感，特別是對那些已經積極投入新開始的人來說，這或許是檢視目標與方法的時機。
9月2日：水星進入處女座，溝通、表達、分析、學習上完全如魚得水，推動有條理、分析性的思維。
9月3日：水星與雙子天王星形成四分相，並同時與冥王星和土星／海王星形成「上帝之指」格局。這一天思緒旋轉得比平常更快，難以保持全局觀。務必腳踏實地，避免衝動下做出關鍵決定。
9月5日：火星在天秤座與巨蟹座的木星成四分相，型成創造性的能量，有助於實現心願，也有利於藝術創作。這段充滿魔力的時間，非常適合舉行各種儀式。
9月6日：天王星開始逆行，直到2026年2月初結束，並將於今年11月9日重返金牛座。這段時期需要重新檢視過去兩個月的成長，是否能切合實際，並調整自己發展的步伐。
雙魚座月蝕
9月7日：雙魚座滿月＋月蝕（亦是沙羅週期），水象細膩及滲透能量，容易觸發懷疑或恐懼，更要小心翼翼。這一天避免壓力或爭執，給自己寧靜渡過。
9月13日：太陽與水星在處女座合相，這是整理空間，無論是居住環境、身體或心靈的好時機。這段時間帶有強烈的主觀性，嘗試允許他人持有不同觀點，即使你並不認同。
9月16日：金星在獅子座六分天秤座火星，並與白羊凱龍星成三分相；同時火星對分凱龍星，這是釐清關係問題的好時機，也可以討論敏感的話題。
9月17日：水星準確對分土星，水星也於18日進入天秤座。
9月19日：水星對分海王星，同時與雙子天王星及水瓶冥王星分別呈三分相，形成風箏格局。這股和諧能量有利於各種溝通，展開嚴肅談判、社交行動或推出新方案的好時機。但要注意過度誇大的言辭仍需謹慎。在這段期間，仔細考慮自己投入的對象或計畫，也要提防不誠實。
同一天，金星進入處女座，並於隔天與天王星形成四分相，激發探索精神，也更容易接受新點子。人際關係中可能出現干擾，但也可能帶來新的活力，但有些人會比平常更為敏感。
處女座日蝕
9月21日：處女座的新月伴隨日蝕（亦是沙羅週期），新月對沖土星與海王星，並與天王星、冥王星構成大三角。幾天前水星參與的風箏格局再度重現。
9月22日：太陽進入天秤座（是日秋分），並對分海王星。同一天，剛進入天蠍座的火星與冥王星成四分相。
這個新月的一連串碰撞，可能帶來挑戰，儘管風箏格局顯示和諧實現的潛力，但為了讓新事物誕生，舊有與過時的必須讓路。若缺乏未來願景，這過程可能令人焦慮。
太陽／月亮與土星／海王星的對分，顯示出混亂與困惑，而且原因未必明顯。無論在日常生活或商業事務中，重新調整系統與流程都需要耐心與專注。
火星與冥王星的張力，則指出需要放下多餘的事物，無論是自願還是被迫。務必給自己充足的時間做決定，不要因壓力或恐懼而被迫行事。這是檢視你是否在人際、事業或其他層面投入了不必要能量的好時機。若你察覺到投放力量錯誤，需要放手並為新事物的成長創造空間。
以下預測12星座9月份在工作、感情、健康方面有甚麼要注意，最後一張易經塔羅卡有建議給大家。以下占卜請參考太陽星座便可以。
巨蟹座9月星座運勢
事業：可能因為過去的挫折而感到失落，同時你內心深處可能對現狀感到不滿足。然而，你擁有強大的內在力量和能力（權杖女王），這份力量是你克服困難的關鍵。你可能會感到工作不順心，覺得自己的努力沒有得到應有的回報，並且對未來感到迷茫。儘管有挫折，但你有足夠的才華和領導力去扭轉局面。你的人際魅力和積極態度能幫助你重燃熱情。
感情：與伴侶的感情雖然經歷了失望與不滿足，但絕非沒有出路，用積極、熱情的態度，去主動創造和改變這段關係，放下過去的包袱，運用權杖女王的能量，為你們的感情注入新的生命力。
健康：你的健康問題根源於情緒和過去的創傷，也因為不健康的習慣而引起。但你有足夠的內在力量和意志力去扭轉局面，現在是時候停止沉溺，積極行動，重新找回身心的平衡與活力了。停止放縱身體，是時候去戒掉壞習慣，例如過量飲酒、暴飲暴食或熬夜。
巨蟹座9月整體建議
別急著追求快速成功或做出大膽的改變，成功的基礎來自於一步一腳印的努力。專注於當下，把每一個小任務都做到最好，累積這些小小的成就，最終會帶來巨大的回報。遇到問題時，避免空談或不切實際的幻想，要尋找實用、可執行的解決方案。
獅子座9月星座運勢
事業：工作上正處於外部競爭與內部衝突的環境中，你也迷失於工作方向，令你精神壓力達到頂峰。你需要停下來，重新審視和調整未來路向。如果你覺得大目標太遙遠，可以從一些可達成的小目標開始。寫下你的擔憂，把讓你焦慮的事情寫下來，把它們從腦海中具象化出來，幫助你更客觀地看待問題。
感情：和伴侶正承受著巨大的心理壓力，可能來自於對未來的擔憂、對過去錯誤的自責，或是對關係現狀的無力感，讓雙方都感到沉重與疲憊。關係中也許存在著爭執和口角，缺乏共識和有效溝通，讓關係變得緊張且不愉快。不要再逃避或拖延，須主動開啟一次真誠的對話。
健康：你的健康問題可能源於精神與情緒上的不穩定，導致身體也出現反應。你的身體正在提醒你，需要停下來處理內在的衝突和壓力。需正視及處理那些讓你感到焦慮和恐懼的根源。可以嘗試寫日記，或是透過冥想和正念練習來平靜內心。
獅子座9月整體建議
擁抱挑戰而非逃避，有時與別人爭吵並非壞事，可能代表著雙方觀點的碰撞、創意的激盪。不要害怕參與其中，因為這可能是你學習、成長和提升自我的機會。保持開放的心態，接受別人可能有不同的意見，從中獲得新的靈感或找到更好的解決方案。這是一個很好的時機去思考你真正想要的是什麼，並堅定地表達出來。
處女座9月星座運勢
事業：工作中感到不滿足或失落，儘管這裡可能曾帶給你成就感，但你意識到它無法再滿足你心靈深處的需求，可能你會開展放棄舊有舒適圈的旅程。是時候用客觀、邏輯的方式來檢視你的工作現況，不被情緒所影響，提出做出艱難但正確決定的勇氣。
感情：可能考慮放棄一段讓自己感到空虛或不滿足的關係，或者不想再停留在現狀。你願意放下過去的感情包袱，去尋找更真實、更有意義的連結。也要用理性的態度去分析問題，是時候用冷靜的頭腦去面對感情的真相，並且做出明智的決定，尋找新的機會。
健康：意識到某些舊有的生活方式，例如不健康的飲食、缺乏運動、過度勞累等習慣已不再適合你，身體或心靈可能已經發出警告，促使你決定做出改變。對於健康問題，需要採取冷靜的態度來分析，主動尋找研究疾病、諮詢不同醫師的意見，或根據科學證據來維護健康。
處女座9月整體建議
一個週期的結束，同時也代表著一個新的開始。完成了某個階段的學習和成長，現在你具備了必要的知識和經驗，可以開啟一段全新的旅程。這個新旅程可能是一份新工作、一段新關係，或是一個全新的生活目標。多去旅行、學習新的文化，或認識不同背景的人，以開放的心態去探索世界。
