中華鈕扣70年歷史結業 港製貝殼鈕搶手
這3星座靠「人格魅力」狂圈粉！不用頂尖顏值就擁有高人氣
顏值不一定是吸引人的唯一條件，有些星座憑著人格魅力就能讓人心甘情願靠近。以下三個星座，即使外表不是「第一眼驚豔型」，卻依舊圈粉無數。
處女座：細節控氣質征服人心
處女座講究質感與細節，常常在不經意間展現用心。記得你喜歡的餐廳、避開你過敏的食物，甚至能察覺你換了新香水，這些小動作都能讓人感受到被在意的溫度。相比外貌，這份細膩更容易打動人心，也讓處女座默默收穫不少追求者。
雙子座：社交力強，自帶桃花光環
雙子座天生健談，能快速拉近距離，不論是聊時事還是分享趣事，總能讓對話充滿笑聲。他們懂得傾聽、會適時給予支持與鼓勵，既能在低潮時安慰人，也能在你得意時真心捧場。這種智慧與幽默並存的魅力，讓雙子座身邊從不缺人追隨。
射手座：正能量讓人忍不住靠近
射手座樂觀開朗，總是帶來陽光般的氛圍。對生活充滿好奇，喜歡嘗試新鮮事物，也願意真誠分享自己的熱情。他們直率坦白，不喜歡拐彎抹角，和射手相處沒有壓力。這份單純與熱情，往往比外貌更有吸引力。
延伸閱讀
這3星座越吃「財運越旺」！美食就是你們的招財妙方，圓潤更能帶來福氣
其他人也在看
分手後最容易快速投入新戀情的星座TOP4：天秤把戀愛當必需品、「這星座」失戀不到一天就復活
有人分手後需要很久才能走出來，但也有星座屬於「失戀秒回血」型，他們不是不痛，而是用新戀情填補空白，讓自己看起來依舊活力滿滿。一起來看看，哪些星座最容易「舊愛剛放手，新歡馬上有」吧！bella儂儂 ・ 11 小時前
多喝水會變年輕？英國婦女4週實測：每天喝這水量竟「回春10歲」，黑眼圈、細紋眼袋通通不見！
還記得經典廣告詞 「多喝水沒事，沒事多喝水」 嗎？水佔人體重量的 50％至75％，是維持身體機能不可或缺的重要元素。如果長期喝水不足，可能導致 疲勞、便秘、頭痛、皮膚乾燥，甚至增加腎臟負擔，影響整體健女人我最大 ・ 10 小時前
55歲宣萱姐姐「人緣好」魅力爆發！「成功登上熱氣球」的四大花旦之一，跟上潮流玩Threads與網民互動
宣萱近日擔任林家謙演唱會嘉賓，驚喜登場帶起壓軸高潮，曾為 TVB 「四大花旦」之一的宣萱，更跟上潮流與網民互動親民貼地，「人緣好」魅力大爆發！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
RADO瑞士雷達表Captain Cook庫克船長多功能高科技陶瓷腕錶全新登場
當體育競技遇上頂級製錶工藝，會碰撞出怎樣的火花？RADO瑞士雷達表透過全新Captain Cook庫克船長多功能高科技陶瓷腕錶，完美詮釋了「體育多功能×時尚美學」的當代定義。 全能運動明星的時間哲學 澳洲板球全能天才卡麥隆·格林（Cameron...men’s Reads ・ 1 天前
樓市分析｜十大屋苑「7升3跌」 黃埔花園今年首八個月升8％稱冠
香港樓市似轉勢，樓價跌勢喘定，美聯公布其樓價指數年內由跌轉升，年初至今升約0.44%。十大屋苑今年首8個月與去...BossMind ・ 8 小時前
這3星座越吃「財運越旺」！美食就是你們的招財妙方，圓潤更能帶來福氣
命理角度常說：「飽滿代表福氣。」偶爾放下對身材的焦慮，適度享受美食，不僅能讓心情更好，也可能在無形之中替自己累積人緣與財運。姊妹淘 ・ 1 天前
中環夜未央：一同走入隱世會所eko開啟頂級社交新境界
中環夜生活迎來新章，隱身於蘭桂坊核心的一所頂級私人會所「eko」正式開幕，以音樂驅動的沉浸式體驗與未來主義美學，鎖定城中高端圈層的夜間聚合地標。 由城中頂尖夜生活幕後團隊打造，聯合創始人 Jonathan Ngai 直言：「eko...men’s Reads ・ 1 天前
子宮不快樂，身體發警訊！中醫揭「6大生活養護法」，全方位守護女性健康
子宮是女性的根本，氣血是否充足、是否溫暖暢通，會影響到經期、孕育功能，甚至整體新陳代謝與情緒。想真正「養好子宮」，單靠藥補還不夠，生活調理同樣關鍵。姊妹淘 ・ 10 小時前
蛋食譜｜蟹肉茶碗蒸蛋
Owenmama為大家介紹呢個呢個中／日Fusion版茶碗蒸； 日式滑滑蒸蛋上放上中式蟹肉琉璃芡非常美味。 今次用急凍罐裝蟹肉；不用花功夫拆蟹肉； 方便又鮮味呀！Cook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前
Logitech優惠｜HK$3XX 入手人體工學垂直滑鼠再送紓壓球，做個健康上班族
上班族每天長時間對着電腦工作，很容易手腕酸痛、肩頸僵硬，想改善這些健康隱患，選擇合適的辦公設備尤為重要。Logitech 人體工學系列產品專為長時間使用者設計，能有效減少手腕的壓力，提升工作舒適度。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
越讓男人「抓不住」，他越黏你！女生不給出這3樣東西，他反而會更珍惜
村上春樹曾說過：「即便是你最心愛的人，心中都會有一片你無法到達的森林。」與其在感情中不斷猜疑，不如學會保留一點距離。當妳懂得在關係裡「不給」這三樣東西，反而會讓他更在乎妳，捨不得離開。姊妹淘 ・ 1 天前
女生生理期這樣過最舒服！4大舒緩技巧＋療癒系必備好物清單
4個舒緩生理期不適的技巧1. 熱敷暖宮，減緩緊繃用熱水袋或暖暖包敷在下腹部，能促進血液循環，讓經痛減輕不少。熱敷同時還能幫助身心放鬆，帶來安定感。2. 輕柔伸展，釋放壓力像「貓牛式」或「嬰兒式」等簡單瑜伽動作，都能舒展腰背與骨盆，改善下腹與腰部的緊繃。...styletc ・ 1 天前
愛情不是童話，是生活；而生活，最緊要舒服，找個讓你做回自己的人｜周靈山《只在你心頭》
寫專欄十一年，在我的文字世界裏，周靈山「經歷」過上百次分手、過百段婚姻，甚至連孩子都「生」過好幾回。但問我對愛情的真實想法？其實好簡單：相處舒服，就好。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
南通現1宗霍亂病例 可疑源頭農貿市場停業消毒
【on.cc東網專訊】江蘇省南通市通州區疾控中心周二（9日）發通報，南通市第三人民醫院上周四（4日）通報一宗霍亂確診病例，源頭或來自農貿市場。on.cc 東網 ・ 1 天前
Nuflaat「小惡魔指甲水杯」韓星熱捧！GM集團旗下新晉家品潮牌，怪美水杯氣場盡開
首爾全新地標「HAUS NOWHERE SEOUL」盛大開幕，匯聚GENTLE MONSTER、TAMBURINS、NUDAKE、ATIISSU與新星品牌NUFLAAT，打造時尚生活新據點。其中，NUFLAAT最近推出的「怪誕美隨行杯」以尖長紅色美甲貼為亮點，讓喝水也能氣場全開，席捲Instagram。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
誰說粉餅很雞肋？用粉餅當底妝比粉底液妝感更高級！粉餅3大優點以及新手必學的不結塊技巧
不用粉底液改用粉餅上妝的3大優點1.輕盈不厚重：粉餅的粉質通常比粉底液更細緻、更輕薄，能完美貼合肌膚，減少厚重妝感。特別適合喜歡自然妝效或不愛黏膩感的人。2.優秀的控油持妝力：粉餅含有吸附油脂的成分，能有效抑制臉部出油，讓底妝維持長時間的乾爽與完整。對於油性肌...styletc ・ 13 小時前
IU穿迷你裙超懂撩、蔡依林靠這招直接減齡開掛！女星私服穿搭神技、一次學會
女星穿搭：女神IU以針織衫背心＋迷你裙，清新小仙女像是韓國女神IU這次出席2025Newsis韓流博覽會，直接把 SANDRO黑色鉤針針織背心和迷你裙穿出滿分清新感。背心設計、內搭荷葉邊襯衫＋短裙，甜中帶點學院氣息，加上她一貫的清純氛圍，根本像從韓劇走出來的初戀女主角！...styletc ・ 11 小時前
全智賢+姜棟元首度合作！《暴風圈》間諜愛情劇情好看嗎？
被韓國網友形容為「韓國史上最頂級合作」、「歷代級選角」的新劇《暴風圈》，找來全智賢x姜棟元首度合作，劇情講述全智賢飾演的韓國外交官，也是前任駐美大使，憑藉著自己敏銳判斷力贏得國際社會的信任，試圖找出隱藏著圍繞南北韓雙方的政治陰謀。 《暴風圈》劇情講述大韓民國總統大選前夕，候選人張峻翼（朴海俊飾演）遇刺，打開一個足以改寫國家命運的「潘朵拉盒子」，人人各懷鬼胎，敵友難分。而事件背後究竟藏著什麼陰謀，足以觸發第三次世界大戰？《暴風圈》由《分手的決心》編劇丁瑞慶執筆，《淚之女王》許明行與《犯罪都市4》金熙元共同指導，以現代韓國為背景，要將於9月10於Disney+上架。全智賢飾演事業有成的外交官、前駐美大使「徐聞柱」，和姜棟元飾演的國際特工「白山湖」之間的故事。相隔21年姜棟元自2004年的《魔術》後，再次回歸電視圈，而這次他不僅在《暴風圈》中演出身世成謎的特工白山湖，還首次擔任執行製片人。《暴風圈》更加入荷里活影星趙約翰飾演美國助理國務卿安德森米勒；還有《從前，有個好萊塢》的Spencer Garrett飾演美國總統《暴風圈》共九集，將於2025年9月10日首播三集，之後每週更新兩集。雖然全ELLE.com.hk ・ 15 小時前
別再挑戰！任天堂打擊盜版再傳捷報，改機Switch賣家賠償200萬美元
任天堂（Nintendo）一直以來對於盜版遊戲、模擬器等未經授權的內容，態度永遠都是零容忍，東半球最強法務團隊更是經常展開打擊行動。而最近，又有一起案件以巨額罰款告一段落。一名販售改機版 Switch 主機和盜版遊戲卡的商家，在與任天堂達成和解後，要付出高達 200 萬美元（約新台幣 6,058 萬）的賠償金。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
遮瑕推薦｜Make Up For Ever新「雙頭掃頭」粉底遮瑕霜Threads大熱！出街補妝一支方便上妝兼暈開
近期Threads有好多美妝品推薦都好吸引，當中Make Up For Ever新出的HD SKIN雙效粉底遮瑕霜也成為討論妝品之一，其雙頭掃頭設計很特別，在遮瑕頂部再設有一個大掃頭，塗上了遮瑕就可以轉向掃頭那邊，將遮瑕均勻暈開，很方便又做到品牌出名的高度遮瑕效果，難怪很多美妝迷試過都覺得方便又不錯。Yahoo Style HK ・ 1 天前