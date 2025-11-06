嘴上說不要，身體卻很誠實！4大星座「假冷靜真暈船」 摩羯最會裝忙掩飾心動

有些人表面冷靜得像座冰山，心裡其實早已上演100集偶像劇！這4個星座最擅長「嘴上裝鎮定，心裡早已陷入其中」，明明在意得要命，卻偏要裝作若無其事。快來看看你家那位是不是這種「口是心非」的代表！

摩羯座：用工作掩飾心動，訊息延遲就開始緊張

摩羯一向理性，面對心儀對象時總愛假裝「事業第一」，其實私下早已把對話內容重看好幾遍。約會時表面忙著看郵件，回家後卻開始回想對方反應；對方訊息晚半小時回，他嘴上說「可能在忙」，心裡卻早已開始懷疑是不是哪裡做錯。他們雖然不會把愛掛在嘴邊，卻會默默記下對方喜好，用細節表達關心。

天秤座：維持完美距離，腦中卻在規劃未來

天秤最擅長用笑容掩飾緊張，聚會時談吐從容，轉身卻開始在腦中回放剛才的對話。他們表面淡定，實際上早就想像未來可能的進展。收到曖昧對象送的咖啡，嘴上說「只是朋友送的」，心裡卻早已甜到不行。

雙魚座：一句稱讚就飄走，手機滿是甜蜜紀錄

雙魚感情細膩，一句「你今天很好看」就能讓他笑一整天。表面害羞地說「沒有啦」，回家後卻會反覆看聊天記錄、思考該怎麼回得更可愛。他們容易為一點溫柔就動心，把甜蜜的時刻都收藏在心底。

巨蟹座：「只是朋友」掛嘴邊，關心話就心跳漏拍

巨蟹表面防備、內心柔軟，聽見一句「吃飽沒」，心裡就暖成一片。他們總說「只是朋友」，卻會默默記下對方喜好，甚至在對方生病時第一時間送上關心。對巨蟹來說，越裝作不在意，往往代表越重視。

