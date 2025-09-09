這4個星座根本「前任腦」！分手再久也忘不掉那個他

天蠍座：冷酷外表下的「前任傷痕」

天蠍座常給人敢愛敢恨的印象，分手時總是表現得很決絕，甚至會把前任的聯繫方式徹底刪掉，看似灑脫。但只有他們自己清楚，那份冷漠其實是保護色。天蠍其實非常長情，無論當初是和平分手還是鬧得不愉快，這段感情都會在心裡留下印記。傷口或許能慢慢癒合，但痕跡始終存在，讓他們難以真正忘懷。

天秤座：優柔寡斷的「溫柔掛念」

天秤座本就容易猶豫不決，對感情也格外謹慎。能走進他們生活的人，往往是他們真心認定的對象。正因如此，分手後天秤難以完全放下，時常會想起前任的近況。不同的是，天秤的掛念並不是想復合，而是出於善良與關心：會忍不住想著「他現在過得好嗎？」「身邊的人會不會比自己更照顧他？」這份溫柔，讓天秤總是對前任抱有一絲惦記。

雙魚座：愛到極致的「戀愛理想派」

雙魚座在感情裡一向投入全部，他們的浪漫與柔情都只留給伴侶。正因為愛得深刻，分手對雙魚來說幾乎是一種撕裂。他們還有一個特點，就是容易「選擇性遺忘」不好的部分。想起前任時，常常只會記得美好，而將爭吵和難過拋到腦後。在他們心中，前任往往被理想化成閃閃發光的存在，即使明白已經回不去了，也很難徹底放下。

巨蟹座：念舊到「幻想復合」

巨蟹座一旦陷入愛情，就會把伴侶放在生活的核心，毫無保留地付出。分手對他們而言，是難以承受的打擊。念舊是巨蟹最大的弱點，他們容易翻看舊照片、保存的小物件，並沉浸在過往的甜蜜記憶裡。甚至會忍不住幻想：「如果當時沒有分手，現在會怎樣？」這份執著讓巨蟹常常困在回憶中，很難真正放下前任。

