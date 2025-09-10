男友必修課！12星座女的「潛台詞」大公開，聽不懂小心被踢出局

文／星座專家沛倢

男友聽不懂的12星座女潛台詞

除了太陽外，金星和月亮也可一併參考!

牡羊女

表面話： 「你忙你的，我自己處理就好。」

潛台詞： 牡羊就是個口是心非的傲嬌鬼。嘴上說著獨立，其實心裡比誰都還需要你。當她們說「自己來」的時候，那根本是個陷阱。她心裡可能在想：「你真的不懂嗎？我需要你！再多問我幾句，再多陪我一下，我很需要你！」

金牛女

表面話： 「隨便吃什麼都可以，你決定就好。」

潛台詞： 這是個超級大陷阱！當金牛女說隨便，其實她腦中已經有個選項，只是她不想說出來，想看你是否能猜對她的心意。她們很重視被理解的感覺，如果你能說出她心裡想的那家店，會讓她覺得你真的很懂她。

雙子女

表面話： 「這部電影好像不錯耶!但最近好忙，應該沒空看。」

潛台詞： 雙子女最常見的釣魚台詞！她不是真的沒空，而是想看你會不會主動買票，安排好時間帶她去看。她們喜歡這種充滿驚喜和被放在心上的感覺，這比她自己開口要求要來得有情趣多了。

巨蟹女

表面話： 「我只是有點累，想早點睡覺。」

潛台詞： 她現在需要的不是睡眠，是一個安心的懷抱。當她用這句話把自己封閉起來時，請不要真的離開。你可以默默地遞上一杯熱可可，或是坐在她身邊陪她看一部老電影，讓她知道，就算世界下雨了，你也會撐傘陪她。

獅子女

表面話： 「沒差!她又不是我，你開心就好。」

潛台詞： 她嘴上說著大方，心裡已經在敲警鐘了！這句話就像在對你發出最後的警告，她想看你對待其他異性的分寸。這時候，你最好的應對方式，就是主動向她解釋，並且讓她知道，你在乎的只有她一個人。

處女女

表面話： 「你不用管我，我自己可以把事情做好。」

潛台詞： 她們只是在試探你，希望你能給她力量。她在給自己打氣同時也希望你能給她肯定。這句話的背後藏著她對完美的要求，以及對你幫助的渴望。你只需要說一句：「我相信你，但如果你需要我，我隨時都在。」就能給她足夠的力量。

天秤女

表面話： 「沒關係，我都習慣了。」

潛台詞： 當天秤女說出這句話時，代表她真的受夠了！這句話不是原諒，而是滿滿的委屈。她們不喜歡把事情鬧大，所以習慣用這句話來逃避衝突，別以為她真的不介意，要趕快誠懇地道歉，並拿出行動彌補，別讓她以為你真的覺得「沒關係」!

天蠍女

表面話： 「不用擔心我，我沒事。」

潛台詞： 這句話是天蠍女在保護自己，也給對方空間。她們不習慣在人前示弱，當她們說沒事，其實心裡可能藏著很多事。你不需要追問，只需要給她一個溫暖的擁抱，讓她知道就算不說話，你也能感受到她的情緒。

射手女

表面話： 「最近好無聊喔，每天都過一樣的生活。」

潛台詞： 她想出去玩了！這是她發出的求救信號。她們天性樂觀，但也會有感到枯燥的時候。當你聽到這句話時，別再想著說什麼大道理，立刻打開手機，查查週末哪裡有新的展覽、市集，或是來一場小旅行，讓她重新找回新鮮感。

魔羯女

表面話： 「我今天加班，你先去吃飯吧。」

潛台詞： 其實她是在測試你的耐心和體貼。她們習慣把工作擺在第一位，但也希望能遇到一個，能夠理解她們辛苦並願意等待的人。這時你可以回覆她：「沒關係，我等你，我們一起吃宵夜。」這句話會讓她感到非常窩心。

水瓶女

表面話： 「這件事不重要，不要想太多。」

潛台詞： 水瓶女總是給人一種雲淡風輕的感覺，但她們在乎的事情會藏在這些不重要的細節裡。當她們說這句話時，是想看你是否會主動去發掘。如果你能看穿她的心思，她會覺得你是一個特別懂她的人。

雙魚女

表面話： 「最近好想養一隻貓喔，但怕自己養不好。」

潛台詞： 雙魚女在暗示你，她想要一個屬於你們兩個人的小家庭。她們的浪漫，常常透過這些生活中的小細節來表達。如果你能回應她：「沒關係，我陪你一起養，這樣我們就一起有個家了。」她會覺得你就是她夢想中的王子。

