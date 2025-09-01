愛上他們請小心！和這四大星座戀愛「超容易受傷」，踏入前請三思

Top1 水瓶座

愛上天馬行空的水瓶，就像追著風跑，怎麼努力也抓不住。他們重視自由與獨立，需要大量個人空間，不喜歡被感情束縛。即便談戀愛，也會保持理性與距離，若即若離的態度常讓另一半感到不安。加上他們很難真正敞開心扉，心裡藏超多事不說，就算相處很久，也很難完全理解他們，愛上水瓶容易心累又受傷。

Top2 雙子座

愛上雙子要小心！雙子座愛新鮮感、喜歡刺激，活在當下，很少去想未來。雖然相處很開心，但容易讓人覺得不踏實。他們天生容易對很多人有好感，就算已有另一半，也可能和其他人保持曖昧。再加上善變又難以捉摸，如果你是專一型的人，愛上雙子很容易遍體鱗傷。

Top3 摩羯座

摩羯優點不少，但感情裡也有挑戰。不知道是因為不擅長談戀愛，還是對愛情沒興趣，總是一副冷淡樣子，容易讓人無語。與摩羯相處需要另一半極度主動與包容。他們理性成熟，但內心不易猜透，除非你非常了解他，否則容易覺得被忽視、進不了他的世界，甚至感受不到愛，久而久之只會越來越心累。

Top4 處女座

處女座追求完美、注重細節，卻常把自己的標準加在另一半身上，挑剔又苛刻。他們可能因你的一點小錯誤就喋喋不休，有一點不完美就失望。他們的愛雖細緻周到，但也容易讓人覺得壓力大、窒息，分手後甚至會有「劫後餘生」的解脫感。

