對外人超堅持原則！這4大星座寵你「沒底線」，把你當成唯一例外

感情裡最打動人的瞬間，大概就是那個平時講究規矩、守著底線的人，唯獨對你卸下所有框架，把「不行」變成「可以」，把「規矩」變成「特例」。以下4個星座，對外人嚴格，對愛的人卻是毫無保留的寵溺型。
Top4 雙魚座：底線為愛延伸
雙魚座把愛放在生活重心，對外人溫柔但守界線，面對愛的人，幾乎沒有「自我」，所有底線都成了愛的延伸。你撒嬌，他能原諒所有小任性；你難過，他連原則都能拋開。他會包容、忍讓、甚至委屈自己，只為換你一個笑容。對雙魚來說，愛的人就是唯一例外。
Top3 金牛座：固執為你融化
金牛座的固執眾所周知，認定的事十頭牛都拉不回，飲食、行程很少改變。但愛上你後，那道堅固的原則牆會為你打開。他會嘗試平常不吃的辣，調整半年旅行計畫，甚至修改原本的人生安排。對金牛來說，你的開心比堅持自我更重要。
Top2 摩羯座：規矩為你讓路
摩羯座是規矩的代言人，對時間、責任、界線都很講究，連喝杯咖啡都有固定流程，然而一旦動了心，他訂下的規則都能推翻。別人找他幫忙要排隊審核，你一句求助，他再忙也會默默完成；討厭臨時改變計畫的摩羯，卻會陪你說走就走。摩羯的「沒原則」不是懦弱，而是因為在乎你，不想讓你失望。
Top1 獅子座：驕傲為你折腰
獅子座向來霸氣十足，對外有原則、守規矩，誰想打破他的底線，都不容易。但面對在意的人，所有規矩都會變彈性條款。他可能嘴硬說「這次只是特例」，卻願意為你推掉重要聚會；明明很在乎面子，卻會在你面前低頭道歉。獅子的驕傲很高，但為你願意彎腰，因為你的笑容比面子更重要。
