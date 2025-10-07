追到手就「秒冷」？這4大星座男，戀愛前後反差大到讓人受不了！

獅子座男：追求時熱烈，穩定後開始收回主導權

獅子座男的愛情裡，常常帶著強烈的「征服欲」。在追求階段，他們幾乎能展現最完美的一面：記得你的喜好，體貼細心，甚至願意為你委屈自己。

但當感情進入穩定期後，獅子座男的態度往往會轉變。他們會開始挑剔，曾經覺得可愛的習慣，現在可能變成「小麻煩」；同時也可能刻意冷淡，藉此奪回追求時讓出的「主動權」。對他們來說，愛情中的「掌控感」往往比一味寵溺更重要。

雙子座男：新鮮感退去，熱情也隨之下降

雙子座男追求時，動力多半來自好奇心。只要你身上有特別吸引他的地方——不管是性格、興趣或氣質，他都會熱情主動，讓你覺得和他相處新鮮又有趣。

然而，一旦感情進入日常，雙子座男的熱度往往降得很快。他們可能會覺得平淡無趣，轉而去尋找新的刺激，對你的訊息回應開始冷淡，約會也容易找藉口推掉。對雙子座而言，缺少驚喜的感情，很難讓他維持專注。

射手座男：自由優先，戀愛不能有太多束縛

射手座男追求時，總能展現浪漫和灑脫，帶你嘗試各種新鮮體驗，也常說出「一起去看世界」的承諾，讓人感覺心動。

但一旦確定關係，他們對自由的堅持就會顯露無遺。如果戀人期待他多花時間陪伴，或是要求即時回覆訊息、規劃長遠未來，射手座男就可能覺得被綁住。他們對愛情的需求，是在保有空間的同時去分享，而不是被緊緊約束。

牡羊座男：熱情直接，但持久度有限

牡羊座男的追求往往很猛烈：主動示好、頻繁關心，甚至不避諱公開表達心意，他們的真誠和熱烈很容易打動人。

不過，這份熱情常常來得快、退得也快。對牡羊座男來說，他們並不是刻意欺瞞，而是性格上比較「三分鐘熱度」，很難長期保持同樣的投入。當熱情褪去，感情也容易讓另一半覺得落差明顯。

