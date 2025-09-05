同志群體的「非主流」 待被看見的多元面貌
明明不愛了卻不說？這3個星座「最會拖延」，寧可耗時間也不提分手
有些人明明心裡已經沒有愛了，卻總是難以開口，寧可勉強維持，也不想親口結束一段關係。哪些星座最容易陷入這樣的狀態？
▍摩羯座
摩羯在感情裡常常猶豫不決，就算感覺熱情不再，也多半選擇埋在心裡掙扎。他們很少主動提分手，反而常等對方先開口，自己才會鬆一口氣。如果對方也不說破，摩羯甚至能就這樣繼續「演下去」，勉強維持表面平穩。
▍處女座
處女座愛面子，把感情失敗看成人生的挫敗，所以不管是誰先不愛，他們都不會輕易結束。他們會盡力修補關係，能拖就拖，提分手對他們來說實在太難。即使內心受委屈，也寧願維持和諧的表象。
▍牡羊座
牡羊重感情，每一段戀愛對他們來說都意義非凡。就算愛情淡了，對方依舊是心中的「特別存在」，不願輕易破壞這段連結。再加上心底多少還留著一點感覺，憑著這些餘溫，他們也能繼續走下去。
延伸閱讀
其他人也在看
Sam Edelman秋冬新鞋亮相！熱賣閃令令「網鞋」Mary Jane新出酒紅色、返工舒服平底鞋登場
一眾時尚迷都在留意的Sam Edelman出了不少秋冬新鞋，有熱話的Mary Jane、Ballet Flats等，連前陣子搶斷的「魚網鞋」都有新色登場。此外，Boots也翻了兩款新貨，隨後亦會有冬季款新鞋上架，還有預告在9月都會陸續推出一些小皮具，如卡片套，甚至手袋都會有新貨，各位粉絲又要準備去巡舖了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
感情不只是生理需求：如果他是真心愛你，絕對會為你做這3件事！
在成年人的感情裡，主動不一定代表喜歡，但不回應往往就是拒絕。那要怎麼判斷一個人是否真的愛你？其實很簡單：真正愛你的人，不會只把「生理需求」放在第一位。姊妹淘 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜尖沙咀馬哥孛羅香港酒店 人均$245起食海鮮冷盤/德國豬手/即煮地道生滾粥
尖沙咀馬哥孛羅香港酒店的馬哥孛羅咖啡廳推出超值自助餐優惠，無論是想品嘗「即點即製風味自助晚餐」，還是體驗「香江珍味自助午餐」，都有買一送一的驚喜折扣，人均只需$245起就可以狂歎烤肉美食，瘋狂食新鮮綿滑生滾粥、脆皮燒腩肉等！KKday突發開搶，大家感興趣就要約朋友一齊食啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
《半日速報》恆指半日收報25,212點 升154點; 恆生科技指數半日收報5,624點 升45點 紫金礦業升逾5% 周大福、匯量科技、中創新航、大唐新能源、深圳國際創新高
恆指半日收25,212點，升154點或0.6%。恆生科技指數報5,624點，升45點或0.8%。國指升52點或0.6%，報8,989點。 活躍重磅股表現: 騰訊(00700.HK) 收601元，上升1.4%； 平安(02318.HK) 收54.95元，下跌1.3%； 美團(03690.HK) 收102.5元，上升1.1%； 小米集團(01810.HK) 收53.35元，下跌0.2%； 阿里巴巴(09988.HK) 收129.9元，上升0.1%； 異動恆指及國指成份股: 紫金礦業(02899.HK) 收28.08元，上升5.2%； 中生製藥(01177.HK) 收8.83元，上升5.2%； 信義光能(00968.HK) 收3.63元，上升5.2%； 藥明生物(02269.HK) 收36.92元，上升4.6%； 恆隆地產(00101.HK) 收8.37元，上升4.6%； 中芯(00981.HK) 收58.25元，上升4%； 中國宏橋(01378.HK) 收24.66元，上升3.9%； 翰森製藥(03692.HK) 收36.74元，上升3.5%； 藥明康德(02359.HK) 收112.4元AASTOCKS ・ 1 天前
上妝就像在擦精華乳！3款養膚型底妝買起來：YSL粉底露、DIOR頂級玫瑰粉底、BOBBI BROWN蟲草持妝乳話題登場
YSL 恆久完美裸光無瑕粉底露養膚關鍵成分：茉莉花精萃、玻尿酸分子、維他命B3精華YSL突破一般光澤粉底易暗沉的瓶頸，將裸光粉底提升至全新境界。這款粉底露蘊含被譽為「液態黃金」的天然堅果油精萃，注入肌膚潤澤光感，打造清透亮澤又散發自然高級光。質地超越粉底液的輕盈、...styletc ・ 1 天前
Threads 推「文字附件」功能，可加入 10,000 字長文本
Threads 也可以發佈長篇文章囉！今日 Meta 推出新版本，引入了名為「文字附件」的新功能。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
遇到直接嫁～最強「旺妻運」的4星座男！金牛男攜貴人帶旺另一半，「這位」堪稱最強賢內助又很寵老婆
每個女孩都夢想擁有一位完美的伴侶，共度幸福人生！今天，我們要來聊聊那些天生有著「旺妻運」的星座男，他們的責任感和顧家特質讓人羨慕不已～這些男人不僅在愛情上無微不至，還能讓妻子在事業上如虎添女人我最大 ・ 1 天前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 15 小時前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
28歲「超殺女」Chloë Moretz浪漫完婚，那淺藍色絲質婚紗原來出自LV總監之手
28 歲「超殺女」Chloë Grace Moretz 與模特兒女友 Kate Harrison 在 9 月 1 日浪漫完婚，並在 Instagram 上分享了一系列令人驚豔的婚紗照，瞬間引發全球熱議！其中，最受矚目的莫過於 Chloë 身穿的那件淺藍色絲質婚紗，原來由 Louis Vuitton 藝術總監 Nicolas Ghesquière 親自操刀設計！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新「超購王」大行科工勢一股難求 中籤者如中六合彩？｜財經熱話
生產摺疊單車品牌Dahon的大行科工(2543)公開發售反應熱烈，孖展認購金額高達約2,622億港元，超購倍數達6,688倍，一舉突破2018年毛記葵涌(1716)所創下的6,288倍紀錄，成為港股史上新一代「超購王」。可以預期，在如此熱烈的認購情況下，一般散戶在下周一(8日)正式公布配發結果時，極可能面臨「一股難求」的局面。am730 ・ 1 天前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 20 小時前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 12 小時前
阿Sa陳偉霆昔日愛巢租出！跑馬地慧莉苑頂層複式戶月租6萬
租務市場暢旺，藝人「阿Sa」蔡卓妍與舊愛陳偉霆的昔日「愛巢」跑馬地慧莉苑頂層複式戶，新近以每月6萬元連車位租出，較2年前舊租金貴4,000元，升幅約7.1%。據了解，該單位屬屋苑面積最大單位之一，實用面積達1,184平方呎，屬3房連工人房間隔，另設私人天台，享馬場景，原先連車位叫租每月6.2萬元，剛減至6萬元租出，呎租50.7元，料為屋苑近3年新高。上址曾為蔡卓妍與前男友陳偉霆的愛巢，二人分手後，蔡卓妍把單位改作出租，並於2023年6月以每月5.6萬元連一個車位租出。換言之，最新租金較2年多前上升4,000元或7.1%。翻查資料，該單位連車位由蔡卓妍及其母親馮月茹聯名持，於2010年斥1,972萬元購入，造價至今仍屬全屋苑最貴，今次租出可享約3.6厘回報。目前該單位連車位的銀行估價已升至2,389萬元，較買入價高417萬元或21.1%。有指蔡卓妍名下擁至少5個物業，包括紅山半島、海濱南岸、慧莉苑、玫林別墅等，全權交由阿Sa媽媽管理，單是收租就月入20萬，身家過億的她更有圈中小富婆之稱！名人物業：陳慧琳父4380萬沽大坑豪園四房戶 長揸三十年勁賺3380萬！佳寶太子女連沽海日灣2伙 套現28Hse.com ・ 1 天前
Haus Nowhere首爾逛街新地標有多強？看活動嘉賓名單就知道：許光漢、邊佑錫，連「精靈女王」Tilda Swinton也來了
韓國首爾聖水洞的新地標 HAUS NOWHERE 將於 9 月 6 日正式開幕！繼汝矣島現代百貨後，聖水洞迎來了 14 層樓高的購物天堂，齊集大家最愛的潮牌 Gentle Monster、 TAMBURINS、NUDAKE， Gentle Monster 的總部更設於此，即將訪韓的話又多一個必到打卡景點了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美非農職位新增2.2萬遠遜預期 失業率升至4.3%
美國勞工統計局數據顯示，今年8月美國非農就業人數增加2.2萬，遠低於上修後7月的7.9萬及市場預測的7.5萬，凸顯出勞動力市場冷卻的跡象。 醫療保健(31,000)和社會援助(16,000)領域的就業增長部分被聯邦政府(-15,000)因白宮驅動的開支削減而造成的下降以及礦業、採石業和石油天然氣開採(-6,000)的下降所抵消。批發貿易(-12,000)和製造業(-12,000)亦出現就業減少。 6月份的就業數據下修2.7萬，7月份的數據上修6千。經過這些修訂，6月和7月的就業總共比之前報告的低2.1萬。 8月美國失業率從上個月的4.2%上升至4.3%，符合市場預期，是自2021年10月以來最高。期間失業人數增加14.8萬，達到738.4萬人。相應地，勞動力增加到近1.71億人，勞動力參與率從上個月兩年多以來的低位上升0.1個百分點，達到62.3%。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
馬斯克獲Tesla萬億美元薪酬方案 美企史上最巨
特斯拉公司為執行長馬斯克提出了一項新的薪酬協議，潛在價值可能高達約1萬億美元，這在美國企業史上堪稱史無前例的巨額薪酬方案。 這項備受期待的提議旨在激勵馬斯克未來多年繼續領導特斯拉，設定了一系列雄心勃勃的考核指標，馬斯克必須達到這些目標才能獲得全額薪酬，包括拓展特斯拉自動駕駛出租車業務，並將公司市值從目前的約1萬億美元提升至至少8.5萬億美元。該計畫為期十年。Bloomberg ・ 1 天前