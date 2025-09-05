明明不愛了卻不說？這3個星座「最會拖延」，寧可耗時間也不提分手

有些人明明心裡已經沒有愛了，卻總是難以開口，寧可勉強維持，也不想親口結束一段關係。哪些星座最容易陷入這樣的狀態？

▍摩羯座

摩羯在感情裡常常猶豫不決，就算感覺熱情不再，也多半選擇埋在心裡掙扎。他們很少主動提分手，反而常等對方先開口，自己才會鬆一口氣。如果對方也不說破，摩羯甚至能就這樣繼續「演下去」，勉強維持表面平穩。

▍處女座

處女座愛面子，把感情失敗看成人生的挫敗，所以不管是誰先不愛，他們都不會輕易結束。他們會盡力修補關係，能拖就拖，提分手對他們來說實在太難。即使內心受委屈，也寧願維持和諧的表象。

▍牡羊座

牡羊重感情，每一段戀愛對他們來說都意義非凡。就算愛情淡了，對方依舊是心中的「特別存在」，不願輕易破壞這段連結。再加上心底多少還留著一點感覺，憑著這些餘溫，他們也能繼續走下去。

