中國閱兵・多圖｜習近平普京金正恩同步亮相
這些星座最願意「為愛讓步」！為了所愛的人，他們甘願打破自己原則
在感情世界裡，原則就像一道防線，有些人堅守不動，有些人卻願意為了真愛放寬標準。當遇到那個對的人，這些星座寧可調整底線，也想好好擁抱難得的緣分。來看看哪些星座最容易為愛破例，又能在讓步中保持自我。
Top1 雙魚座
雙魚可以說是為愛而生的星座。遇到真心喜歡的人，他們常常心甘情願地退讓，甚至改變生活習慣。原本作息規律，卻願意陪著夜貓子熬夜；明明受不了煙味，也會耐心陪伴、勸伴侶戒菸，而不是直接轉身離開。雙魚懂得在愛情和原則間找到平衡，這不是盲目的妥協，而是一種充滿智慧的體貼。
Top2 天蠍座
外表看似強硬的天蠍，其實在愛人面前格外柔軟。為了感情，他們能放下多年形成的堅持，甚至突破心裡的底線。平常情感潔癖很重，卻能選擇原諒伴侶的無心過失；一向重視隱私，卻願意把秘密攤開來分享。天蠍的改變來自深刻的信任，當真正愛上一個人，原則就變得可以重新討論。
Top3 射手座
天生嚮往自由的射手，若願意為另一半停下腳步，就代表他真的動心了。過去習慣隨性出走，如今開始報備行程；不愛被束縛，卻甘願戴上情侶飾品；享受及時行樂，卻學會為兩人的未來存錢。射手的改變通常是漸進的，既保留原有的天性，也在愛情裡找到新的平衡。
延伸閱讀
男人最想獨寵她們一生！這4星座女「美貌＋好脾氣」根本是寶藏伴侶
其他人也在看
ESFJ「執政官」人緣好是最受歡迎MBTI人格？MBTI 16型人格超準隱藏性格、優缺點分析
ESFJ「執政官」MBTI 16型人格分析｜準備好揭開ESFJ「執政官」的隱藏個性了嗎？作為最受歡迎的MBTI人格之一，ESFJ以可靠而聞名，他們是真正的「萬事通」，在各種情境下都能展現出卓越的領導能力和組織才華，本文將深入探索ESFJ的隱藏性格和優缺點！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
9月財運最旺3星座！事業高飛「帶動收入上漲」 看準機會勇敢出手
恭喜！9月財運TOP榜揭曉，這3大星座事業機會連環來襲，財運正式開啟「逆襲模式」！只要敢拼敢賺，就能讓財富雪球越滾越大。姊妹淘 ・ 1 天前
誰說減肥不能吃餃子！名醫靠「水餃減肥法」瘦15kg 健康三餐公開：15年沒復胖
減重是許多人的課題，就連醫師也不例外！乳癌名醫鄭明輝分享親身經歷，曾經胖到82公斤的他，透過自創的「水餃減重法」，成功瘦下15公斤，而且維持15年都沒有復胖，最特別的是，他的減肥菜單不但能吃飽，還能把水餃列入日常飲食。姊妹淘 ・ 13 小時前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
尹恩惠11天狂瘦2﹒5kg！公開快速瘦身法，空腹喝「1物」控血糖又抗飢餓！
韓星尹恩惠近年以 YouTuber 身份活躍中，除了演戲、唱歌，她更是公認的「減肥達人」！為了在鏡頭前展現最完美狀態，她經常親自研究瘦身法，也會在 YouTube 頻道上分享運動、飲食與保養技巧。過去女人我最大 ・ 12 小時前
鄧兆尊出入煙花之地建興大廈？ 網民信冇古惑︰佢真係去買球拍
已經三位紅顏知己嘅鄧兆尊，近年參與唔少訪談節目，佢曾經透露過同女友們好耐冇「親密接觸」，亦「唔好呢尾嘢」。被追問女友有需要點算，兆尊抵死咁話「入紙申請囉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
社長甩鍋《魔物獵人 荒野》銷售疲軟因「PS5太貴」？網吐槽：首發還多上了PC平台
雖然如果從銷售數據上來看，卡普空（Capcom）在今年二月推出的《魔物獵人》系列最新作《魔物獵人 荒野》依然寫下了好成績，在前三天就賣出了 800 萬套，並在 2 個月內突破千萬里程碑，Steam 同上人數也突破 140 萬。不過，由於後續的更新無法留下玩家，玩家下滑量突破 97 %，也讓卡普空在 7 月底的財報公開後承認遊戲的後續銷售表現的確疲弱。只不過，最近卡普空的社長辻本春弘卻認為，在《魔物獵人 荒野》突破千萬里程碑之後，銷售表現停滯的原因很大一部分是因為「PS5 實在太貴了」。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
最值得投資的醫美等級精華TOP6！寶拉、理膚寶水、APIVITA...，想要水光感不用靠醫美，敏感肌也能安心入手
寶拉 7%依克多因保濕修護精萃美容療程後也能安心使用的保濕精華，採用市場最高濃度7%依克多因，高濃度萃取深入肌底，形成水膜幫助肌膚鎖水。除了依克多因成分外還添加7重玻尿酸，大、中、小分子量玻尿酸加強補水保濕，舒緩肌膚，預防水分流失，牛奶感乳白質地溫和好吸收，提...styletc ・ 1 天前
電影業迎寒冬 戲院推4K《頭文字D》《墮落天使》救市
【on.cc東網專訊】2025年香港電影業迎嚟寒冬期，雖然8月份《鬼滅之刃無限城篇》屢破票房紀錄，在9月將會有多部抗戰題材作品上映，不過為挽救戲院業頹勢，9月戲院將有多部中外經典電影重新上映，冀重新培養觀眾入戲院消費習慣。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《NBA 2K26》雙版本搶先玩全平台上線！7大新賣點一次看
2K今日宣布，廣受好評的籃球模擬電玩遊戲系列最新力作《NBA 2K26》，已在PlayStation5（PS5)、Xbox Series X|S和PC（Steam）平台開放超級巨星版與毫無懸念版搶先體驗。所有其他版本，包括標準版和WNBA版（美國地區GameStop獨家販售），將於2025年9月5日在PS5、PlayStation4（PS4）、XboxSeries X|S、XboxOne、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2以及PC（Steam）平台全球正式推出。第9世代平台的玩家將可感受到更講究技巧的更新遊戲體驗，迎來整合至MyTEAM的WNBA，並享受籃球之城的全新隊伍功能、MyCAREER的嶄新序曲故事，以及更多豐富內容。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
聯儲之爭｜特朗普與聯儲局角力升級 庫克稱指控為「剪貼拼湊」 近600名經濟學家聯署撑庫克
美國總統特朗普與聯儲局的權力鬥爭出現新發展，白宮以涉嫌抵押貸款欺詐為由，試圖罷免聯儲局理事庫克，此舉引發法律與...BossMind ・ 13 小時前
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機
2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
連上學背包都是Louis Vuitton！Cardi B女兒Kulture的名牌穿搭有多誇張？
美國饒舌歌手Cardi B的名牌穿搭和手袋收藏也成為熱議焦點，和很多媽媽一樣，她也同樣愛為女兒打扮，這位5歲的星二代Kulture Kiari Cephus不只穿上潮牌和名牌童裝，連上學背包都是Louis Vuitton，究竟Cardi B女兒Kulture的名牌穿搭有多誇張？馬上來解構一下！一家三口都愛時裝 2018年，Cardi B與老公Offset誕下女兒Kulture，一家三口不時一起出席公開活動，在生日會上，三人穿上格子服裝，Cardi和女兒更在腰間掛上Chanel的時尚配飾呢！ 現在才兩歲的Kulture的IG帳號已經擁有130萬追蹤人數，由媽媽Cardi B管理，專門上傳女兒的生活照，除了上學、玩耍等日常外，不少人還談論起Kulture的名牌穿搭呢！ Burberry套裝曝光率最高 父母都是饒舌明星，Kulture也完全不怕鏡頭，穿上Burberry連身裙和運動鞋，天生就是位時尚小明星呢！ Cardi B和Kulture似乎對Burberry情有獨鍾，整身Burberry的風褸、頸巾和帽子配搭得宜，簡直就像品牌廣告裏的小童模特兒呢！ 這回穿上Burberry的披肩和畫家帽ELLE.com.hk ・ 17 小時前
神人打造「移動版PS5」！自帶螢幕還更輕，真正走到哪玩到哪
對於許多在出門時也想玩 PS5 上的遊戲，打發時間的玩家們來說，雖然能夠入手 Sony 官方推出的 PS Portal 來實現遠端遊玩功能，但還是要求必須要在穩定的網路環境下運作，才能透過遠端串流連回家中的 PS5 遊玩，也可能會因為遠端串流而有網路問題，讓遊玩體驗打折扣。因此，現在國外就有一位玩家直接親自動手，將自己的 PS5 重新調整內部零件焊接、排佈，把整台主機放到了一個手提箱中，直接實現他帶到哪玩到哪的夢想，而且重量加上螢幕甚至比原版主機還要輕，還沒有網路問題。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
天生偶像！張員瑛童年照瘋傳，網友驚呼「是富家千金臉孔」！
然而近日在韓國論壇上，一組她童年時期的照片流出，再度印證了這句話。照片中，年幼的張員瑛留著齊瀏海長髮，身穿綠色洋裝抱著小狗對鏡頭微笑，另一張則換上黑色洋裝，擺出模特兒姿勢，氣場十足。網友驚訝地發現，即便年紀尚小，她的五官與身材比例已經展現出遠超同齡孩子的...styletc ・ 13 小時前
【Yahoo 玄來愛情】為何總找到拖累自己的對象？｜你的磁場決定一切｜三個方法讓你改變潛意識
很認真談情，但每次總找到錯的對象，到底是那裏出錯了？玄來愛情 ・ 1 天前
地平線機器人(09660.HK)：有信心全年出貨量達400萬套左右
內媒報道，地平線機器人(09660.HK)公布，截至2025年8月，征程系列處理硬件的量產出貨量突破1,000萬套，成為國內首間達成千萬級出貨量的智能駕駛科技企業。集團創始人兼行政總裁余凱表示，對全年出貨量保持樂觀看法，有信心全年出貨量達400萬套左右，其中低階及中高階佔比各一半。 他又指，隨著年底HSD量產，預計征程6P以及HSD今年的出貨量在小幾萬套水平；在不遠將來，如2至3年，HSD會達到數百萬套水平。余凱認為，智能輔助駕駛功能正在快速下探至主流市場，今後可能10萬至15萬元人民幣的汽車，都會標配如HSD般的智駕解決方案。 海外市場方面，余凱透露集團已經取得兩間日本車企的國際市場定點，目前兩個項目在生命週期的出貨量預計將超過750萬套。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
爽膚水Toner 10大隱藏用法，最後一個方法超實用！5折起入手Olive Young熱賣化妝水
你有沒有試過買了一瓶期待已久的爽膚水，結果發現它不太適合你的膚質，想要丟掉又不太捨得，只好一直放在家裡封塵？其實這些爽膚水還能搖身一變成為生活小幫手，從清潔家局、保養皮件，到滋潤乾燥髮尾，這些爽膚水隱藏用法不只讓你物盡其用，還能減少浪費，環保又省錢！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
男輔警涉駕駛的士時自慰 被女乘客發現報警
【Now新聞台】一名男輔警涉嫌駕駛的士時作出有違公德的行為被捕。 該名男輔警57歲，警方周一接獲55歲女子報案，指該男子駕駛的士接載她，駛至銅鑼灣堅拿道天橋時，女子發現的士司機暴露私處自慰，於是在抵達跑馬地奕蔭街後，向兩名正巡邏的警員報案。男輔警涉嫌作出有違公德的行為被捕，獲准保釋下月初再報到，警方指他已被停職。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
金正恩乘坐專列往中國｜宜家中國推廣 150 款「更低價格產品」｜黃子華慶祝 65 歲生日疑似新女友曝光｜9 月 2 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 2 日（週二）。明日本港大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部雷暴；日間間中有陽光並酷熱，市區最高約 34 度，新界再高一兩度；最高紫外線指數約 11，屬極高。展望隨後兩三日大致天晴、持續酷熱，下週初驟雨增多。Yahoo新聞 ・ 1 天前