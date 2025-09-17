施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
他為什麼還單身？12星座男「母胎單身」指數大公開，快來看誰是「萬年單身王」
文／星座專家沛倢
12星座男母胎單身指數大公開！
12星座各有不同的母胎單身理由，有的是標準太高，有的是心太軟、怕受傷，有的則是忙著追夢忘了談戀愛。就來看看他們單身背後的小秘密！
牡羊座
母胎單身指數：★★★☆☆
牡羊男的母胎單身指數不算太高，但絕對有他們的獨特之處。他們個性直率、熱情如火，喜歡就衝，不喜歡就閃，這種愛恨分明的個性，有時候反而會嚇跑一些對象。他們容易因為一時衝動而展開追求，但如果發現對方不是自己想像中的完美，或是追求過程有點小波折，就可能瞬間失去耐心，轉而尋找下一個目標。這種「三分鐘熱度」的特質，讓他們有時候錯失了真正適合自己的對象，或者還沒來得及讓感情升溫，就已經讓對方感到意興闌珊。
金牛座
母胎單身指數：★★★★☆
金牛男的母胎單身指數可說是居高不下。對於感情採取慢工出細活的態度。他們不會輕易投入感情，需要時間觀察和確認，這讓他們看起來有點被動。再加上他們有時候過於固執己見，一旦認定了某些條件或標準就很難改變，讓他們錯失了不少可能的好對象。而且他們對待感情非常認真，如果沒有十足的把握，寧願選擇單身，也不想隨便開始一段關係。這種寧缺勿濫的堅持，反而成了他們單身的保護色。
雙子座
母胎單身指數：★★★☆☆
雙子男的母胎單身指數比較特別，他們不是沒人追，而是選擇太多！他們聰明幽默、善於交際，身邊總是不乏異性緣。但他們的好奇心強，容易被新鮮事物吸引，對於感情也是如此。他們可能同時對好幾個人有好感，卻又無法確定哪個才是真愛，陷入選擇困難症的無限循環。加上他們有時候把愛情當成一場遊戲，不夠認真，或是容易感到厭倦，導致關係難以長久。這也讓他們即便桃花不斷，卻常常停留在友達以上，戀人未滿的階段。
巨蟹座
母胎單身指數：★★★★☆
巨蟹男的母胎單身指數同樣偏高。他們溫柔體貼，心思細膩，渴望一份穩定長久的感情。他們內心非常敏感，害怕受傷，所以總是會為自己築起一道厚厚的保護殼。感情中他們顯得有些被動和害羞，不太敢主動表達自己的情感，更害怕被拒絕。這種膽小的特質，讓他們很多時候只能默默守護，眼睜睜看著機會溜走。加上他們對感情有著理想化的期待，如果現實與想像有落差，就容易感到失望而退縮。
獅子座
母胎單身指數：★★★☆☆
獅子男的母胎單身指數屬於中等偏上。他們自信、熱情、有領導魅力，是人群中的焦點。他們高傲的王者氣質，有時候讓他們難以放下身段。他們渴望被崇拜被肯定，如果追求的對象無法滿足他們的虛榮心，或是表現得不夠熱情，他們可能就會覺得沒面子而放棄。他們有時候過於自我中心，不太懂得傾聽和配合對方，這也讓一些人覺得難以相處。他們需要的是一個能夠欣賞他們，並且願意跟隨他們腳步的伴侶。
處女座
母胎單身指數：★★★★★
恭喜處女男！母胎單身指數絕對是冠軍級的！對愛情有著近乎苛刻的標準，心思縝密，觀察力敏銳，但這也意味著他們非常吹毛求疵。他們會仔細審視對方的每一個細節，從外表到內在，從言談舉止到生活習慣，只要有一點點不符合內心的完美濾網，就可能被淘汰。很容易因為一些小事而放大問題，導致關係難以建立。他們本身也要求很高，常常因為覺得自己不夠好，而不敢踏出追求的腳步，形成一個死循環。
天秤座
母胎單身指數：★★★★☆
天秤男的母胎單身指數也是榜上有名。他們極度重視「平衡」和「和諧」，在感情中也是如此。他們害怕做出錯誤的決定，總是猶豫不決，反覆權衡利弊。當有好幾個潛在對象時，他們更容易陷入「選擇困難症」的痛苦之中，遲遲無法做出選擇。即使有了一個對象，他們也常常會擔心自己是不是做了最好的選擇，而產生不確定感。這種「猶豫不決」的特質，讓他們錯失了不少機會，也讓對方感到不安。
天蠍座
母胎單身指數：★★★☆☆
天蠍男的母胎單身指數屬於中等。他們對感情非常專一且執著，一旦愛上就會投入全部。個性比較神秘，有時候難以捉摸讓人覺得難以靠近。他們有著強烈的佔有慾和控制慾也讓一些人感到壓力。他們愛恨分明，如果感覺不對，就會果斷放手不會拖泥帶水。一旦被他們判出局，就很難有翻身的機會。他們有時候因為過度保護自己，而讓真正喜歡他們的人望而卻步。
射手座
母胎單身指數：★★☆☆☆
射手男的母胎單身指數相對較低。他們對愛情抱持著開放的態度，不太會因為母胎單」而感到焦慮，反而更享受單身的時光。加上善於社交，也勇於嘗試，通常能夠在輕鬆的氛圍中認識對象。他們最大的問題在於害怕被束縛。一旦感覺到關係變得太過沉重或需要太多責任，可能會選擇逃避。雖然他們容易認識人，但要讓他們穩定下來，卻需要更多的時間和空間。
摩羯座
母胎單身指數：★★★★☆
摩羯男的母胎單身指數偏高。他們往往將事業和人生目標擺在第一位，對於感情的投入相對較少，或者說他們需要找到一個能夠與他們一同奮鬥、並且能夠理解他們事業心的人。他們有時候顯得比較內向和嚴肅，不太懂得浪漫，這也讓他們在追求異性時顯得有些笨拙。他們有時候過於理性，不太懂得表達情感，讓對方覺得難以捉摸。
水瓶座
母胎單身指數：★★★★☆
水瓶男的母胎單身指數也是不容小覷。他們想法獨特、不落俗套，有著與眾不同的愛情觀。追求的是精神上的契合，而不是世俗的眼光。讓他們在感情中顯得有些難以捉摸，不太按照牌理出牌。有時候會因為自己的怪癖或特立獨行而讓別人覺得難以理解，甚至有些距離感。他們需要一個能夠欣賞他們獨特之處，並且能夠給予他們足夠空間和自由的伴侶。
雙魚座
母胎單身指數：★★★☆☆
雙魚男的母胎單身指數屬於中等。他們總是嚮往童話般的愛情，並且會為自己戴上「夢幻的愛情濾鏡」。而現實總是殘酷的，當他們發現愛情不如預期，或是對方無法達到他們心中的標準時，就容易感到失望和失落。他們有時候會過於沉浸在自己的幻想中，而忽略了現實的溝通和經營。再加上他們有時候優柔寡斷難以做出決定，也讓感情進展緩慢。
