愛越深，心越慌？這些星座男在愛情裡最沒安全感​

愛情像一張網，讓人既投入又無法抽身。能遇到一個真心喜歡自己的人，是難得的幸運；但當感情越深，心也越容易不安。12星座裡，有幾個星座男特別容易在愛裡缺乏安全感——越愛越怕失去。一起來看看你上榜了沒？
Top1 處女座
處女男在感情裡會變得特別在意對方。平常理性冷靜的他們，一旦陷入愛情，就容易多想。越喜歡一個人，越怕自己不夠好，甚至開始懷疑對方是否滿意。為了證明彼此契合，他們會不斷付出、努力表現，但這樣的用心其實藏著不安。處女男常被對方的一舉一動影響情緒，表面還假裝若無其事。和他們相處，最重要的就是坦白溝通，別讓他們胡思亂想。
Top2 巨蟹座
巨蟹男內心敏感又容易缺乏安全感。對他們來說，愛情是最柔軟也最脆弱的地方。他們渴望安定，卻又害怕受傷，常在期待與退縮之間拉扯。感情一開始時，他們可能會有所保留，若覺得對方不夠用心，就會想提早抽身。巨蟹男愛得越深，越容易患得患失，總想確認自己是不是被需要。其實他們並不怕辛苦，只是希望愛能有回應、有依靠。
Top3 天蠍座
天蠍男的愛深沉而強烈，他們對伴侶的包容度高，但同時控制慾也強。正因為太在乎，反而容易不安。天蠍男最怕被冷落，哪怕只是對方少了幾句關心，就會在心裡翻湧無數疑問。當他愛上一個人，就會特別敏銳，也容易吃醋。越愛越想掌握，越想掌握就越沒有安全感，這是他們最矛盾的地方。
Top4 牡羊座
牡羊男外表開朗直率，給人無憂無慮的印象，但在愛情裡，他們其實很容易沒有安全感。越重視對方，越容易被情緒牽著走。牡羊男愛得真、也愛得急，一旦陷進去，就會變得小心翼翼，甚至不自覺地開始擔心對方變心。當他們陷入深愛時，會想時時黏著另一半，只因太害怕幸福突然不見。
