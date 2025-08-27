南韓立法限制學生使用手機 歐美多國已禁止
男生招架不住！這3星座女天生自帶萌感，骨子裡的可愛就是必殺技
有些女生天生就自帶「萌感」，不管是神情舉止還是相處氛圍，都能讓男生瞬間心軟，完全沒有抵抗力。來看看誰是星座界的「萌感天花板」，快檢查自己有沒有上榜！
雙魚座：天真爛漫的小公主
跟雙魚女談戀愛，自帶偶像劇濾鏡！雙魚女的細膩與浪漫，總能展現出一種讓人想守護的氣息。她們愛幻想、情感豐富，特別是輕聲細語或撒嬌的時候，眼神裡滿滿無辜感，讓人一秒融化。
雙子座：古靈精怪的小妖精
雙子女靈活又多變，腦袋裡永遠有新點子，聊起天來妙語連珠。她們身上有種「開心製造機」的特質，能把日常生活變得充滿驚喜與笑聲。跟雙子女在一起，真的不會無聊！
牡羊座：元氣滿滿的小太陽
牡羊女熱情直接，像小太陽一樣點亮周圍。她們笑容爽朗、個性單純直率，就算偶爾衝動任性，也只會讓人覺得可愛真誠。這份不做作的能量，往往讓身邊人忍不住被感染，覺得相處起來特別輕鬆快樂。
追求對象誰最大方？12星座男「願意花錢理由」大解析，巨蟹男認真前後差很大
男人最想獨寵她們一生！這4星座女「美貌＋好脾氣」根本是寶藏伴侶
在浩瀚星空下，有些星座女生不只外表亮眼，更有讓人捨不得放手的好脾氣與內在魅力。她們的存在，就像寶藏一樣，遇到就是福氣。姊妹淘 ・ 4 小時前
男友人相約一起去旅行，真的是普通朋友嗎？帶有暗示的旅程，小心Red Flag！
「你有無試過同男性朋友單獨去旅行呀？」她問著，顯然她有煩惱。 「男性朋友、單獨？我無，費事誤會啦！」經常旅遊的我淡然地說著，畢竟遊伴很重要，奇怪或不夠單純的關係會影響整趟旅程。 「佢話既然要清假，不如一齊去玩。」她略帶遲疑的說。 她的一位男性朋友最近邀約她一起去旅行，年假不知怎麼用的她，確有一刻想點頭吧，而友人們為此有著以下七嘴八舌的評論…… 「撩你去旅行？普通朋友去玩定真係想撩你呀？」A說著。 「一男一女去旅行，好似有啲古怪？」B接著回應。 「唔係一齊，但又一齊去旅行，係我哋心邪定佢心邪，哈！」C更是直接。 「佢話既然大家都想去日本，不如一齊去玩，又有個伴，我都唔知好無去呢？」她接著話。 去趟旅行很容易，有錢、有假期，拿起護照即可起行，難就難在有個好旅伴。男友人提出一起去玩，是正常的旅行邀約麼？從他角度而言，這樣的邀約沒有多少成本或風險，更不會「蝕底」，要擔心的不是他！ 聽說非情侶卻一起旅行是帶有暗示的？幾天幾夜同住酒店，是同房不同房？假如他說為省錢而同房，能接受嗎？人在異地，孤男寡女，要是有些曖昧情況，是否能招架得來，輕易Say no？這一連串的問題，每一項都要考慮清楚，果真是未出ETNet ・ 1 天前
沒洗乾淨等於喝農藥水？「西芹汁排毒法」爆紅，李蒨蓉教你兩步驟洗乾淨超安心
西芹汁爆紅的原因西芹汁近年成為許多健康愛好者和瘦身族群的必備飲品，因為它富含纖維、鉀、維生素K與抗氧化物質，被認為能幫助身體排毒、促進代謝、改善水腫。歐美許多名人和模特兒早已將「早晨一杯西芹汁」當成日常保養的秘密，現在在亞洲也掀起跟風潮流。如何正確清洗西芹...styletc ・ 4 小時前
泰勒絲與球星男友訂婚 體壇齊聲祝賀
（法新社洛杉磯26日電） 美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與職業美式足球NFL堪薩斯酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）今天在社群媒體上宣布訂婚，體壇各界紛紛祝賀。泰勒絲和凱爾西2023年公開戀情，酋長隊（Chiefs）在社群媒體上發文附上紅心與訂婚戒指符號，寫道「今天如同童話故事。法新社 ・ 9 小時前
Taylor Swift「未婚夫」Travis Kelce是誰？三奪超級盃，坐擁豐厚身家的職業美式足球巨星
對於經歷多段戀情的 Taylor Swift，最終情歸的 Travis Kelce 到底有何魅力？一起來了解他到底是誰吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
日本檸檬飲品真能抗疲勞嗎？遭瘋搶「抗疲勞神器」有何作用？營養師解析兩種關鍵成分｜營養師Kathy NG
近日，一款來自日本的檸檬飲品在社交媒體上引發熱議，許多網友聲稱其具有抗疲勞和消水腫的功效，甚至被封為「抗疲勞神器」，這款飲品在香港都能買到了！究竟這款飲品是否真如此神奇？Yahoo Food ・ 11 小時前
朱智勛一件襯衫帥翻粉絲見面會、李到晛曬高級貴公子風！男星同款單品搜出來
男星同款單品：李到晛BALMAIN粗花呢機車外套韓國男神李到晛在海外粉絲見面會上、以這件BALMAIN 2025 春夏系列黑色粗花呢機車外套，展現“優雅反叛”的代名詞。粗花呢原本是高貴老錢風的代表，做成機車外套立刻變身“壞壞貴公子”，且不只在材質上玩出層次，更完美凸顯李到晛的清...styletc ・ 1 天前
AKIRA甜讚「娶外國太太很好」！結婚6年幾乎不吵架 林志玲1特質勝過日本女生
日本天團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）近日登上節目，大方分享與台灣名模林志玲的婚姻生活，坦言跨國婚姻反而讓溝通更順暢，兩人結婚6年來幾乎不吵架，甜蜜互動閃瞎眾人。姊妹淘 ・ 6 小時前
泰勒絲甜蜜宣布「要結婚了」！google搜尋灑下紙花雨 連川普也送祝福：一切順利
西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在台灣時間27日凌晨無預警投下震撼彈，宣布與美式足球球星崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）訂婚！她在Instagram曬出多張求婚甜蜜照片，並幽默寫下：「你們的英文老師和體育老師要結婚囉！」貼文短短幾小時就吸引超過2000萬人按讚。姊妹淘 ・ 3 小時前
OPPO Find X9 Pro 更詳細曝光，三色配直屏，都是用戶想要的
文章來源：Qooah.com 據博主 @數碼閒聊站 爆料，OPPO 旗艦機型 Find X9 Pro 的外觀細節與核心規格正式浮出水面。該機型共推出白色、紫灰色、洋紅色三款配色，機身重量控制在 224g 左右，兼顧質感與握持手感。 新機告別上一代的等深微曲屏，全系回歸直屏設計，解像度達 1.5K。背部鏡頭區域變化顯著，摒棄此前居中大圓鏡頭設計，改用左上角矩陣 DECO 佈局，同時應用全新冷雕玻璃工藝，提升了辨識度。 OPPO Find X9 Pro 提供五款存儲組合，包括 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB，此外還特別推出 16GB+1TB 北斗衛星短信版，滿足用戶對存儲容量及特殊通信功能的需求。 該機將首批搭載天璣 9500 平台。這款處理器採用全新 Arm 全大核架構，由 1 顆 4.21GHz Travis 核心、3 顆 3.50GHz Alto 核心及 4 顆 2.7GHz Gelas 核心組成，同時集成 Mali-G1-Ultra MC12 GPU，理論性能表現值得期待。Find X9 系列搭載 OPPO 與哈蘇聯合研發的下一代Qooah.com ・ 4 小時前
沈震軒中山夜蒲突擊 關楚耀大叫：我老婆喺度呀！
日前沈震軒（Sammy）到中山為關楚耀（Kelvin）演唱會擔任嘉賓，唔講唔知，原來二人已經認識十三年！演唱會上，二人即場「重現」當年電影《喜愛夜蒲2》的經典場面，搞到全場觀眾尖叫！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
新片出戰《威尼斯電影節》！孫藝珍李炳憲風騷出發爭獎
【on.cc東網專訊】韓國女星孫藝珍夥拍影帝李炳憲合演、名導朴贊郁執導的新片《選擇有罪》，將於9月24日在韓國上映，並會率先於本月30日在《威尼斯電影節》中舉行首映禮。該片入圍主競賽單元，兩人有份競逐影帝影后，今日更聯同朴喜洵及朴贊郁風騷出發爭獎。一行人經首爾仁東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
Ray Online｜田北辰慶祝75歲生日 蛋糕設計別具意義！
日前行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀75歲大壽，由一眾支持者喺銅鑼灣街頭大派應援物，墟冚嘅場面引起唔少關注。相隔數日，實政圓桌立法會議員田北辰(田二少)都75歲生日！佢今日(26日)就喺Facebook分享自己生日活動，提到原來立法會辦公室同事每年都會為佢設計生日蛋糕，而今年主題就係「田北辰一直努力推動的多項惠民政策」am730 ・ 20 小時前
【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至09/09）
即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！YAHOO著數 ・ 9 小時前
27歲華裔女「抖音炫富片」吸粉400萬！網友追看豪宅珠寶日常
在Becca的影片裡，總能看到她拎著各式名牌精品包、手上滿滿鑽戒與珠寶，甚至隨口分享「香奈兒、迪奧婚鞋購物日常」、「豪宅挑選經歷」，看似隨意卻句句充滿奢華氛圍。粉絲直呼：「看妳的影片好療癒，就像窺探上流社會的平行時空！」其實Becca的背景一點也不簡單！她的父母馬...styletc ・ 1 天前
美中貿易談判下的大轉彎？特朗普突然宣布放行60萬中國學生赴美
美國總統特朗普表示，在中美貿易談判持續進行之際，將允許 60 萬名中國學生赴美留學。鉅亨網 ・ 1 天前
Taylor Swift是「顯化女王」？16年前與Selena好姊妹對於「愛情」的信念成真：真愛是存在的，不是我們在9歲時幻想出來的東西
Taylor Swift宣布結婚成為全球熱話。這場樂壇與體壇巨頭的聯婚，相信盛大程度會媲美皇室婚禮。就在大家都在期待Taylor Swift與未婚夫Travis Kelce結婚之時，有眼利網民「考古」發現，Taylor與好姊妹Selena Gomez在2009年的一段關於愛情的對話，在16年後成真了！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
四成基層家庭食物支出佔總開支逾四成 近五成人為省錢買少些
本港7月通脹率為1%，升幅較上月收窄，但市民普遍有感食物價格「高貴」，有調查發現，四成受訪家庭食物開支佔整體開支逾四成；約五成會減少購買食物頻率和數量。近八成人指價格是選擇食品時最看重的因素，重要性遠超食物營養價值。負責調查的組織促請政府、商界及社福界協作，推行營養食物券、設立超市惜食專區及深化賦能烹飪及飲食教育；從根am730 ・ 14 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 10 小時前
農曆7月當心「夜裡不宜曬衣、吹口哨、大聲喊叫」！注意22禁忌避免招鬼上身
農曆7月在民間被視為「鬼月」，自7月初一「鬼門開」之後，整個月分都需要特別謹慎，否則有可能會不小心招來俗稱的「好兄弟」。星座命理專家小孟老師指出，在這個月須注意22個禁忌，若能避免，就比較不容易被好兄弟纏上。姊妹淘 ・ 1 天前