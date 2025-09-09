專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
這3星座越吃「財運越旺」！美食就是你們的招財妙方，圓潤更能帶來福氣
巨蟹座：圓潤帶福氣
巨蟹天生與「吃」有緣，美食是他們生活裡最大的療癒來源。比起刻意維持骨感，巨蟹座帶點圓潤更顯得貴氣逼人，也容易讓人產生「好相處、好交往」的印象。有人說圓潤的巨蟹像行走的聚寶盆，總能在談合作時讓對方感受到安心感。對巨蟹來說，適度享受美食不只是快樂，也是一種招來好人緣與好運勢的方法。
摩羯座：幸福肥也能旺事業
嚴謹的摩羯，常被認為只專注於工作，但事實上他們對美食也很有熱情。適度的「幸福肥」，反而讓摩羯多了一份親和力，減少了嚴肅的距離感。圓潤的身形在某些場合甚至能成為「事業助攻」，讓合作對象覺得他們更實在、更值得信任。摩羯懂得在拚事業之餘用美食補充能量，這份「能量存款」也會轉化成工作上的穩健與耐力。
雙魚座：肉肉＝隱形財庫
雙魚心思細膩、情感豐富，情緒往往和食欲緊緊相連。當他們帶著微胖的可愛模樣出現時，反而更容易博得好感，帶來貴人相助。許多雙魚會被笑稱是「自帶財運」的星座，因為圓潤外型讓人聯想到福氣與好運。只要維持在健康範圍內，他們的「肉肉感」就像隱形的財庫，提醒自己：享受生活、保持心情愉快，本身就是一種招財能量。
命理角度常說：「飽滿代表福氣。」對巨蟹、摩羯、雙魚來說，偶爾放下對身材的焦慮，適度享受美食，不僅能讓心情更好，也可能在無形之中替自己累積人緣與財運。
九龍城瑧博上樓書涉120伙 涵蓋1房至3房 244呎起
發展商推盤步伐加快，新世界發展（00017）位於九龍城衙前塱道的全新項目瑧博，昨日正式上載樓書，提供120伙，涵蓋1房至3房單位，並計劃於本月內開售。同時，恒地（00012）土瓜灣重建項目壹沐第1期再加推81伙，折實平均呎價升至18,438元。新世界營業及市務部總監何家欣表示，自上周進行軟銷活動及設立物業網站以來，瑧博已錄得近千宗查詢。項目示範單位已進入最後準備階段，預計本周內開放展銷廳供公眾參觀，並於月內正式推售。瑧博位於衙前塱道3號，屬單幢式住宅，3樓起設住宅單位，每層設6伙，共提供120個單位，實用面積由244至607平方呎不等，包括1房單位39個、2房及3房單位各38個，另有5個特色戶。項目無車位，預計2027年9月底落成，樓花期約兩年。恒地旗下土瓜灣重建項目壹沐第1期，繼上周三（3日）公布首張價單後，昨日再加推2號價單，涉及81伙，折實售價由456.3萬至919.26萬元，折實呎價介乎16,682至20,292元，折實平均呎價18,438元，較首張價單折實平均呎價（17,988元）高約2.5%。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民透露，截至昨日，壹沐第1期已收逾900個28Hse.com ・ 6 小時前
沉船過後：一場被愛的假象，別傻傻地淪為玩家的玩物！
「明知佢唔會放棄女朋友同你一齊，點解仲要咁傻！」好幾次聽她說著這段情中承受的委屈，我也看不過眼了。 「你知我好鍾意佢……。」她輕聲的說著。 「佢每次搵你都有目的喎，飲杯嘢就去開房！每次『食』完又對你好冷淡，點睇都唔係對你真心啦！」我沒好氣的說。 他是個滿口謊言的人，追求她時隱瞞自己的感情狀況，訛稱是單身，到後來她沉船了，才發現他有個拍拖多年，幾近談婚論嫁的女友，只是當時已動心的她，捨不得就此離開，便成了他「名正言順」的小三！ 日子久了，花心的他失去興趣，旋即提出分手，她卻緊抓著不肯放手，漸漸淪為床伴。 「佢唔會同你正式一齊，點解你仲同佢上床？」 「我知現實中佢唔屬於我，但係床上佢會主動攬我、鍚我，就好似以前咁，雖然我知佢只係要sex，但我喜歡佢對我嘅溫柔，掛住呢種感覺......。」 她眷戀著兩人相愛時的那份甜蜜和親密，即使關係早已變質，她依然希望能重回床上尋找所謂的「被愛」。儘管只是片刻的溫存，但肢體緊貼、肉體糾纏時，他眼中只有她，會抱、會親、會體貼地照顧她，仿佛能重溫與他一起的時候，那就用肉體來維持這個被愛的假象吧！ 在床上的一刻，這個男人在她身體上游走、肉膊時，是讓她有被需要的錯ETNet ・ 5 小時前
迪麗熱巴「零死角美貌」不再 妝容出事遭網友嘲笑
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴顏值毋庸置疑，還被外界稱為「360度零死角美女」，不過近日她跟多位女星齊齊拍攝雜誌封面，卻被網友指她「零死角美貌」不再。相中熱巴身穿一襲紅色晚裝，化上濃妝的她展顯成熟韻味，但沒想到照片曝光後，有不少人留言批評她的妝容及造型不東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
澳洲猛男消防員月曆2026上架！亞洲區肌肉也不輸，台灣「搶火」程度完勝香港？
澳洲消防員月曆以肌肉猛男風格聞名，動感攝影結合慈善籌款，吸引全球粉絲。台灣2025健的「搶火」月曆承襲火辣路線，健美消防員搭配救援場景，風靡年輕族群。反觀香港消防處月曆，前4個月展碩消防員健碩的體格與魅力，5月起轉為女消防員抱貓的溫馨畫面，以及用救護員、消防車作為主題，雖創意十足但吸引力稍遜。香港月曆提供免費電子版下載，親民且推廣消防安全。若加入更多火辣元素，香港月曆或許可與澳洲、台灣一較高下，成為亞洲焦點！Yahoo Style HK ・ 1 天前
12生肖9月運勢揭曉！屬虎「一時衝動」恐破財、鼠小心過度投資引火上身
九月的腳步伴隨著中元節的氛圍緩緩到來，也象徵著一年已走過大半，天地能量在此時進入轉折與沉澱。十二生肖在這個月裡，有人迎來機會與貴人，有人則需謹慎應付波動與考驗。唯有穩定心性，懂得取捨與節制，才能在九月的時光中，走出屬於自己的安定與成長。姊妹淘 ・ 22 小時前
中國出口僅增4.4% 輸美急挫33%
由於高基數及「搶出口」效應減退，中國8月貿易活動放緩，以美元計價出口按年升4.4%，增速創半年低，並遜預期。內地對美國的出口大跌仍是主要拖累因素，按年跌幅由7月的21.7%，擴大至8月的33.1%，連續5個月錄雙位數下降。信報財經新聞 ・ 12 小時前
越讓男人「抓不住」，他越黏你！女生不給出這3樣東西，他反而會更珍惜
村上春樹曾說過：「即便是你最心愛的人，心中都會有一片你無法到達的森林。」與其在感情中不斷猜疑，不如學會保留一點距離。當妳懂得在關係裡「不給」這三樣東西，反而會讓他更在乎妳，捨不得離開。姊妹淘 ・ 2 小時前
BLACKPINK Jennie「願望咒語」白背心大熱！$500就買到，原來跟Lisa「瞎忙褲」同一潮牌Praying出品
BLACKPINK 成員 Jennie 的私服穿搭經常成為討論目標，她近期身上那件印有獨特標語的吊帶白背心，簡約卻充滿個性，立刻成為全網熱搜。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
深水埗元州街地舖連閣樓連租約二千萬放售 呎價9,090元較高位跌逾七成
美聯旺舖高級營業董事伍賢明表示，該行獲委託放售深水埗元州街4號順境樓地下舖面，地下建築面積約1,200平方呎 ，另設有符合消防條例、已獲政府批准的合法「入則閣樓」，建築面積約1,000平方呎，合共約2,200平方呎。業主意向價約2,000萬元，折合每平方呎售價約9,090元。 單位現連租約放售，物業現由中菜館租用，每月租金約65,000元，租期2026年7月；若按上述意向售價計算，回報率達3.9%。翻查資料，鄰近舖位呎價曾高見35,000元，而現業主叫價較高位大幅回落74%。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
日本飲食業呢一招 能否活化大家樂、大快活？
過去半年本港餐飲業出現骨牌式結業潮，北上消費加上輸入外勞備受質疑，供需前景均相當黯淡，要減省成本「做靚條數」實屬不易。其中市場焦點大快活、大家樂等亦早已折扣盡出，僅賺微利，顧客群愈見老化，競爭力日益堪憂。日本近日都有一條食街面對年輕本地客不足的問題，不過所採取的行動並非減價，而是讓新一代年輕人參與研究菜單，注重食物質素是否適應今天的大眾口味，未知模式能否借鏡Yahoo財經 ・ 2 小時前
曾因做運動鬧交！金鐘國將親自回應妻子身份傳聞
【on.cc東網專訊】韓國綜藝節目《Running Man》的49歲男星金鐘國上月突然宣布婚訊，韓網爆料指他已與妻子於本月5日在首爾江南區的酒店舉行婚禮，而SBS節目《我家的熊孩子》昨晚（7日）預告將於下周公開金鐘國親自談及婚事的片段。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
傳數碼通上周五裁員約30人 涉及總經理及助理經理等職級
本地傳媒報道，數碼通電訊(0315.HK)上周五(5日)進行裁員，主要為中高層員工，當中包括總經理及助理經理等職級，總共約30名員工。報道引述部分員工透露，上周五午後個別部門向受影響員工派信，即時離職。據報是數碼通的員工在社交媒體表示，對裁員行動感愕然。AASTOCKS ・ 5 小時前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港在《2025年世界人才排名》升至全球第四位 位列亞洲第一
國際管理發展學院發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第9位大幅躍升至第4位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。當中，香港在所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升，「吸引力」排名攀升至第20；「就緒度」及「投資及發展」的排名均上升至第3及第12。AASTOCKS ・ 5 小時前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前
由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 5 小時前