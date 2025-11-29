精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
「星期三」現身《馬拉喀什國際電影節》 同Anya鬥性感
【on.cc東網專訊】人氣Netflix劇《星期三》（Wednesday）美國女星Jenna Ortega與電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）美國女星Anya Taylor-Joy昨日（28日）出席摩洛哥舉行的《第22屆馬拉喀什國際電影節》開幕禮，Jenna穿上黑色低胸露背連身長裙，Anya則穿上黑色露肩露背垂綴連身長裙，兩邊腰間掛着一束白花，性感程度各擅勝場。兩人都是評審團成員之一，同場還有擔任評審團主席的韓國導演奉俊昊，以及獲致敬的美國女星茱迪科士打（Jodie Foster）。
朱孝天遭F4淘汰 個唱門票3.8折都冇人要
【on.cc東網專訊】台灣男團F4成員朱孝天日前以個人身分在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，事後對外表示因為「家中親友去世」，但近日卻傳出是因票房不如預期。根據台媒報導指出，朱孝天個人巡演票房失利，並已宣布取消廣州場，而日前的廣東場票價為人民幣680元至280東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
58歲阿姨新宿撿手機黑幕！ 比奶奶大6歲婆婆內幕曝光！
2020年夏，Azarashi58歲單身10年，養大孩子開狗衣小公司，忙到沒空談戀愛。一天在新宿咖啡廳，她隨手撿到手機，過會兒一小夥子急奔來道謝，禮貌客氣。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「新郎新娘親手設計」網讚嘆超美：完全是他們風格
南韓演藝圈「模範情侶」金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，攜手走過男方鼻咽癌治療的艱難時期，如今終於即將在12月20日步入婚姻。隨著婚期逼近，兩人的手繪風喜帖在27日曝光，不僅由準新人親自完成，更以溫馨又有巧思的設計掀起粉絲熱烈討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
劉倩婷成首位奪榮譽勳章港姐 宣布加入保良局致力繼續行善
劉倩婷（Sandy）2023年當選十大傑出青年，近年獲政府委任為撲滅罪行委員會同禁毒常務委員會成員。去年，劉倩婷得到「大灣區傑出關愛女企業家」，政府頒授榮譽勳章（MH），成為首位擁有此榮譽的香港小姐，並宣布加入保良局。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
林俊傑爆熱戀24歲女網紅！洛杉磯「情侶裝約會」全被拍 官方回應掀熱議
林俊傑（JJ）近日被網友直擊現身美國洛杉磯比佛利山莊，與24歲網紅七七（Annalisa）穿著同色系棕色外套、白色長褲一同散步。兩人步伐一致、互動看似輕鬆，被人拍下照片後上傳網路，立刻引發外界對兩人關係的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 49 分鐘前
迪麗熱巴拍《梟起青壤》又瘦3kg！「極端節食減重法」曝光 專家警告危險後果
迪麗熱巴為了新劇《梟起青壤》飾演「聶九羅」，在短時間內靠不吃晚餐瘦了3公斤，以呈現兼具力量與輕盈的打戲狀態。劇中角色白天是雕塑家、夜晚是獵梟高手，為了符合人物設定，她接受唐刀訓練，同時嚴格控管飲食，展現高度自律。姊妹淘 ・ 1 天前
小栗旬新片背後內幕曝光！ 四寶爸深夜跟韓國女神撒糖！
說真的，小栗旬這號人物，誰還記得他13歲就在NHK大河裡跑龍套？Japhub日本集合 ・ 22 小時前
曝薩卡求婚成功 女友任職高級主管
【Now Sports】根據英國《太陽報》消息，阿仙奴球星薩卡和交往5年的女友Tolami Benson已正式訂婚。知情人士透露，薩卡（Bukayo Saka）周四選在倫敦一間頂級酒店，相約Tolami Benson共晉浪漫晚餐，並準備了一顆巨大鑽戒，然後向她求婚，而對方也被這名阿仙奴球星的誠意所打動。薩卡和Tolami於2020年開始交往，兩年後因女方現身卡塔爾世界盃支持男友，戀情才首度被公開，但兩人仍刻意保持低調，至今年6月，英格蘭與斯洛文尼亞的世界盃外圍賽賽後，兩人被發現在場邊甜蜜親吻，算是被傳媒拍到最高調的一次。Tolami出生於英格蘭赫福郡的克菲路，畢業於伯明翰大學，主修公共關係與媒體專業，目前在倫敦擔任高級策劃主管，與在阿仙奴賺取30萬鎊周薪的薩卡可謂門當戶對。now.com 體育 ・ 16 小時前
方媛曬「寶寶滿月萌照」產後狀態超驚人！ 60歲郭富城甜喊：被四位女神深愛
郭富城與方媛的三胎女兒郭詠心（Cheryl）迎來滿月。他在電影《內幕》香港首映禮上談及家庭近況，開心形容自己是「被四位女神深愛的幸運家庭」，同時回應外界關心的四胎話題：「暫時沒有計畫，一切順其自然。」姊妹淘 ・ 1 天前
Jennie擔任《換乘戀愛4》「戀愛軍師」？以嘉賓身份加入人氣戀綜，偶像的戀愛觀、會聊前度嗎？
BLACKPINK Jennie 要擔任「戀愛軍師」了！Jennie 將登上戀愛實境節目《換乘戀愛4》，擔任人氣戀綜的節目嘉賓，雖然暫未透露拍攝細節，但大家也非常期待「戀愛軍師」Jennie 的甜蜜戀愛觀！Yahoo Style HK ・ 1 天前
女友曬9個月肚 山神即將成人父
【Now Sports】智利球星阿歷斯山齊士的女友日前宣佈懷孕，而且這個「秘密」已守了9個月。阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）的現任女友Alexandra Litvinova，是俄羅斯和烏克蘭的混血模特兒，日前在社交平台分享其孕肚，並寫道：「保守這個秘密9個月真的很困難。」「懷孕這件事，你既想與全世界分享，又想獨自承受。」她續謂：「現在秘密終於公開了，能夠談論它，分享這段旅程的點點滴滴，感覺太棒了。」事實上，Alexandra在3天前才上載了一張她和山神的合照，然後寫上「1+1=3」，已經為公開懷孕一事埋下伏筆。這也會是山神首做人父。36歲的他，飼養過兩隻金毛尋回犬Atom和Humber，一向將愛犬當成自己的兒子；他目前效力於西甲的西維爾，過去也曾為烏甸尼斯、巴塞隆拿、阿仙奴、國際米蘭及馬賽等踢波。now.com 體育 ・ 1 天前
猪子れいあ這轉身也太狠了！ 青春トレイン跳到比基尼！
說真的，猪子れいあ從兩歲就在鏡頭前晃，北海道札幌出生，長得又白又軟，簡直是天生偶像胚子。12歲那年直接考進iDOL Street，跑去サッポロSnow♥Loveits跳了好幾年Japhub日本集合 ・ 1 天前
JACE陳凱詠演唱會2026丨延遲公開售票 年初二、三紅館開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表
《JACE WORLD》紅館演唱會門票將於11月21日中午12時進行優先訂票，並在11月28日於 URBTIX 城市售票網公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 週前
「其實就是 Timothée Chalamet？」地下饒舌歌手 EsDeeKid 首度打入《Billboard 200》
地下饒舌歌手 EsDeeKid 首度躋身《Billboard 200》專輯榜，空降第 131 位HYPEBEAST ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 20 小時前
宏福苑五級火︳甄妮捐10萬元予災民「我永遠愛香港」 連環留言宣洩不滿
多位藝人都為大埔宏福苑至今釀成近百人死亡嘅五級大火出錢出力，近年喺台灣生活嘅歌后甄妮都有留意事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建
大埔宏福苑五級火警導致嚴重傷亡。中國太平發聲明確認太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。」28Hse.com ・ 21 小時前