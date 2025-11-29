「星期三」現身《馬拉喀什國際電影節》 同Anya鬥性感

【Now Sports】根據英國《太陽報》消息，阿仙奴球星薩卡和交往5年的女友Tolami Benson已正式訂婚。知情人士透露，薩卡（Bukayo Saka）周四選在倫敦一間頂級酒店，相約Tolami Benson共晉浪漫晚餐，並準備了一顆巨大鑽戒，然後向她求婚，而對方也被這名阿仙奴球星的誠意所打動。薩卡和Tolami於2020年開始交往，兩年後因女方現身卡塔爾世界盃支持男友，戀情才首度被公開，但兩人仍刻意保持低調，至今年6月，英格蘭與斯洛文尼亞的世界盃外圍賽賽後，兩人被發現在場邊甜蜜親吻，算是被傳媒拍到最高調的一次。Tolami出生於英格蘭赫福郡的克菲路，畢業於伯明翰大學，主修公共關係與媒體專業，目前在倫敦擔任高級策劃主管，與在阿仙奴賺取30萬鎊周薪的薩卡可謂門當戶對。

