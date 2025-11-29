宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
「星期三」現身《馬拉喀什國際電影節》 同Anya鬥性感
【on.cc東網專訊】人氣Netflix劇《星期三》（Wednesday）美國女星Jenna Ortega與電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）美國女星Anya Taylor-Joy昨日（28日）出席摩洛哥舉行的《第22屆馬拉喀什國際電影節》開幕禮，Jenna穿上黑色低胸露背連身長裙，Anya則穿上黑色露肩露背垂綴連身長裙，兩邊腰間掛着一束白花，性感程度各擅勝場。兩人都是評審團成員之一，同場還有擔任評審團主席的韓國導演奉俊昊，以及獲致敬的美國女星茱迪科士打（Jodie Foster）。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
TATA健康(01255)已達成所有復牌指引 下周一復牌
TATA健康(01255)宣布，已達成所有復牌指引。該公司已向聯交所申請股份自12月1日起復牌。 (WH)infocast ・ 14 小時前
《外匯》受12月減息預期影響 美元走弱
投資者對聯儲局將在12月進一步放鬆貨幣政策的預期上升，美元周五走弱。美匯指數最新跌約0.1%至99.466。 美元兌日圓最新跌報156.15。每百日圓兌港元報4.99。 歐元兌美元升至1.16。 英鎊兌美元升至1.324。 美元兌瑞士法郎跌至0.804。 美元兌加元跌至1.397。 澳元兌美元升至0.655。(sw/m) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
有望超越 Samsung 成為全球第一，果然 17 立大功
文章來源：Qooah.com 彭博社報道，援引市場調查機構 CounterPoint Research 的多份數據報告指出，憑借 iPhone 17 系列（不含 iPhone Air）的火爆銷售，Apple 2025 年 iPhone 出貨量預計將達 2.55 億部，同比增長 10%，有望超越 Samsung，終結其長期以來的全球智能手機銷量霸主地位。 Apple 的增長勢頭在市場數據中表現得淋灕盡致。iPhone 17 系列上市首月，便在部分市場實現 22% 的銷量增長，而同期全球手機市場整體卻下滑 2.7%，逆勢增長的表現凸顯其強大產品競爭力。更為亮眼的是，2025年 10 月，iPhone 銷量同比激增 37%，大幅領先全球手機市場 8% 的整體增幅，展現出碾壓式的市場吸引力。 高階市場的穩固優勢成為 Apple 登頂的核心支撐。在美國市場，截至 2025 年 9 月，Apple 在 T-Mobile 運營商渠道 600 美元以上的高階手機市場中，份額已從 2022 年的 72% 攀升至 80%，持續領跑高階賽道。在中國市場，Apple同樣表現搶眼，10 月份 iPhone 銷量Qooah.com ・ 1 天前
芝商所期貨交易因數據中心故障暫停 打亂全球主要市場節奏
(更新全文細節)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 19 小時前
HONOR Magic8 Mini 完成入網許可，天璣9500的架「細」機王
文章來源：Qooah.com 近期爆料表示， HONOR Magic8 Mini 將會採用主流的 6.31吋小屏幕+直邊邊框方案，並且首次在旗艦系列搭載聯發科的處理器——聯發科9500處理器。 榮耀之所以選擇天璣9500 處理器，主要是看中其「高性能+高能效」的雙重優勢，完美是適配小型裝置對於續航和性能的需求。 天璣9500 處理器採用新一代全大核架構，CPU為1×4.21GHz C1-Ultra超大核+3×C1-Premium大核+4×C1-Pro大核的八核心架構，單核性能提升約32%，多核性能提升約37%。天璣9500為第三代台積電3nm制程打造，晶體管密度提升20%，峰值性能的功耗比上一代降低42%。 天璣9500 搭載 Mali-G1-Ultra GPU，支援行動 120幀光線追蹤渲染和 Dynamic Cache 動態緩存架構。在運行《原神》等高負載遊戲時，高畫質高幀率模式下可以穩定幀率，流暢遊玩。 一直以來小屏旗艦裝置最受詬病的問題在於續航表現，但此次 Magic8 Mini 卻內置 7020mAh 電池，支援 80W 的有線快充。 Magic8 Mini 的拍攝規格預計與Qooah.com ・ 14 小時前
華盛頓公約大會通過加強保護逾70種鯊魚和魟魚
（法新社曼谷28日電） 全球瀕危物種保育會議今天通過對超過70種鯊魚和魟魚加強保護，保育人士稱許這是「歷史性勝利」。她說：「這應該標誌著過度捕撈將劃下句點，為鯊魚保育帶來新的希望。」法新社 ・ 18 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
朱孝天遭F4淘汰 個唱門票3.8折都冇人要
【on.cc東網專訊】台灣男團F4成員朱孝天日前以個人身分在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，事後對外表示因為「家中親友去世」，但近日卻傳出是因票房不如預期。根據台媒報導指出，朱孝天個人巡演票房失利，並已宣布取消廣州場，而日前的廣東場票價為人民幣680元至280東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
58歲阿姨新宿撿手機黑幕！ 比奶奶大6歲婆婆內幕曝光！
2020年夏，Azarashi58歲單身10年，養大孩子開狗衣小公司，忙到沒空談戀愛。一天在新宿咖啡廳，她隨手撿到手機，過會兒一小夥子急奔來道謝，禮貌客氣。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「新郎新娘親手設計」網讚嘆超美：完全是他們風格
南韓演藝圈「模範情侶」金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，攜手走過男方鼻咽癌治療的艱難時期，如今終於即將在12月20日步入婚姻。隨著婚期逼近，兩人的手繪風喜帖在27日曝光，不僅由準新人親自完成，更以溫馨又有巧思的設計掀起粉絲熱烈討論。姊妹淘 ・ 23 小時前
劉倩婷成首位奪榮譽勳章港姐 宣布加入保良局致力繼續行善
劉倩婷（Sandy）2023年當選十大傑出青年，近年獲政府委任為撲滅罪行委員會同禁毒常務委員會成員。去年，劉倩婷得到「大灣區傑出關愛女企業家」，政府頒授榮譽勳章（MH），成為首位擁有此榮譽的香港小姐，並宣布加入保良局。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
林俊傑爆熱戀24歲女網紅！洛杉磯「情侶裝約會」全被拍 官方回應掀熱議
林俊傑（JJ）近日被網友直擊現身美國洛杉磯比佛利山莊，與24歲網紅七七（Annalisa）穿著同色系棕色外套、白色長褲一同散步。兩人步伐一致、互動看似輕鬆，被人拍下照片後上傳網路，立刻引發外界對兩人關係的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
迪麗熱巴拍《梟起青壤》又瘦3kg！「極端節食減重法」曝光 專家警告危險後果
迪麗熱巴為了新劇《梟起青壤》飾演「聶九羅」，在短時間內靠不吃晚餐瘦了3公斤，以呈現兼具力量與輕盈的打戲狀態。劇中角色白天是雕塑家、夜晚是獵梟高手，為了符合人物設定，她接受唐刀訓練，同時嚴格控管飲食，展現高度自律。姊妹淘 ・ 1 天前
曝薩卡求婚成功 女友任職高級主管
【Now Sports】根據英國《太陽報》消息，阿仙奴球星薩卡和交往5年的女友Tolami Benson已正式訂婚。知情人士透露，薩卡（Bukayo Saka）周四選在倫敦一間頂級酒店，相約Tolami Benson共晉浪漫晚餐，並準備了一顆巨大鑽戒，然後向她求婚，而對方也被這名阿仙奴球星的誠意所打動。薩卡和Tolami於2020年開始交往，兩年後因女方現身卡塔爾世界盃支持男友，戀情才首度被公開，但兩人仍刻意保持低調，至今年6月，英格蘭與斯洛文尼亞的世界盃外圍賽賽後，兩人被發現在場邊甜蜜親吻，算是被傳媒拍到最高調的一次。Tolami出生於英格蘭赫福郡的克菲路，畢業於伯明翰大學，主修公共關係與媒體專業，目前在倫敦擔任高級策劃主管，與在阿仙奴賺取30萬鎊周薪的薩卡可謂門當戶對。now.com 體育 ・ 20 小時前
方媛曬「寶寶滿月萌照」產後狀態超驚人！ 60歲郭富城甜喊：被四位女神深愛
郭富城與方媛的三胎女兒郭詠心（Cheryl）迎來滿月。他在電影《內幕》香港首映禮上談及家庭近況，開心形容自己是「被四位女神深愛的幸運家庭」，同時回應外界關心的四胎話題：「暫時沒有計畫，一切順其自然。」姊妹淘 ・ 1 天前
Jennie擔任《換乘戀愛4》「戀愛軍師」？以嘉賓身份加入人氣戀綜，偶像的戀愛觀、會聊前度嗎？
BLACKPINK Jennie 要擔任「戀愛軍師」了！Jennie 將登上戀愛實境節目《換乘戀愛4》，擔任人氣戀綜的節目嘉賓，雖然暫未透露拍攝細節，但大家也非常期待「戀愛軍師」Jennie 的甜蜜戀愛觀！Yahoo Style HK ・ 1 天前
宏福苑五級火︱AL被誤認到現場搬物資 視訊慰問受災神徒
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，多位藝人亦取消或延期各項活動，為今次大火致哀。MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）透過歌迷會，為受災神徒（粉絲暱稱）送上物資之餘，更親自與該粉絲通話，支持鼓勵。而社交網流出Anson Lo親自落場到大埔幫忙運送物資東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
女友曬9個月肚 山神即將成人父
【Now Sports】智利球星阿歷斯山齊士的女友日前宣佈懷孕，而且這個「秘密」已守了9個月。阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）的現任女友Alexandra Litvinova，是俄羅斯和烏克蘭的混血模特兒，日前在社交平台分享其孕肚，並寫道：「保守這個秘密9個月真的很困難。」「懷孕這件事，你既想與全世界分享，又想獨自承受。」她續謂：「現在秘密終於公開了，能夠談論它，分享這段旅程的點點滴滴，感覺太棒了。」事實上，Alexandra在3天前才上載了一張她和山神的合照，然後寫上「1+1=3」，已經為公開懷孕一事埋下伏筆。這也會是山神首做人父。36歲的他，飼養過兩隻金毛尋回犬Atom和Humber，一向將愛犬當成自己的兒子；他目前效力於西甲的西維爾，過去也曾為烏甸尼斯、巴塞隆拿、阿仙奴、國際米蘭及馬賽等踢波。now.com 體育 ・ 1 天前