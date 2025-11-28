宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
《星球大戰》之父George Lucas的藝術收藏殿堂 ｜Lucas Museum of Narrative Art 明年9月22日開幕
由George Lucas創作的《星球大戰》和《奪寶奇兵》等賣座電影系列，不但跨世代吸納龐大的影迷群，更對流行文化以至現實政治產生深遠影響。鏡頭以外，他更是藝術品收藏家，早年已計劃興建藝術博物館將個人收藏共諸同好。經歷超越十年時間籌備及斥資十億美元，Lucas Museum of Narrative Art將於明年9 月22日在洛杉磯博覽會公園正式開幕。
斥資十億美元、耗時越十年籌備
正於洛杉磯博覽會公園興建中的Lucas Museum of Narrative Art，是著名《星球大戰》電影系列導演George Lucas，聯同妻子Mellody Hobson以私人名義成立的藝術博物館。除斥資十億美元，它的籌備工作更是一波三折，從最初建址原屬三藩市、後改設於芝加哥不果，到2017年確實落戶洛杉磯，期間工程又受到數年的疫情影響，最終宣佈在明年9月22日正式開幕，為一眾苦等多時的影迷及藝術愛好者帶來喜訊。
展出George Lucas四萬件個人藝術收藏
博物館所聚焦是常見於宗教、神話、歷史、文學等不同範疇的敘事藝術（narrative art），泛指透過圖像呈現故事的藝術表達手法，包括洞穴壁畫、雕塑、書籍插圖、攝影、電影、漫畫，以至新世代數碼媒體。館內將收藏超過四萬件展品，除了Ralph McQuarrie、Judy Baca、Diego Rivera、Yinka Shonibare等藝術家的作品、魯卡斯影業的歷史文獻和物品，更不乏漫畫作品，包括1950至60年代原版《花生漫畫》和世上首本《飛俠哥頓》漫畫，相當多元化，而且大部份更由George Lucas本人所擁有。
George Lucas希望參觀人士能夠透過展品所蘊含的圖像故事，有助感受和理解生命的奧秘。另一方面，他亦寄望博物館不但令更多藝術創作者受外界肯定、培養兒童與青少年對藝術的興趣，甚至讓受眾更了解這個世界，從而建立更公平、更和諧、具備同理心與共同信念的社會。
佔地30萬平方呎的園區
博物館由MAD建築事務所的中國建築師馬岩松設計，建築外牆用上玻璃纖維強化物料面板所組成，猶如太空船的外觀不但呼應著《星球大戰》，同時引發大眾的好奇心，而結構上更可抵禦洛杉磯當地的地震令建築免受損耗。內部共有五層，除了35個展覽空間，還有圖書館、電影院、餐廳、咖啡店等設施。屋頂則結合了太陽能電板與綠化空間，配合外圍由Studio-MLA負責的大面積綠化園區和步行徑，讓公眾能在此休息耍樂之餘，同時為博物館提供再生能源，兌現對美學設計和環境保護的雙重承諾。
電影導演以外的身份
George Lucas早於大學時期已希望成為藝術品收藏家，尤其鍾情擅長以單一畫作呈現整個故事的畫家Norman Rockwell，不但曾於蘇富比拍賣會以4,600萬美元投得作品《Saying Grace》，更在2010年聯同合作無間的Steven Spielberg導演為他舉辦展覽《Telling Stories》。他認為，藝術的重要性在乎個人與作品之間的聯繫，而並非取決於擁有人的身份或銀碼價值，所以他從不轉售藝術品作投資用途，反而早已構思設立博物館將個人收藏公諸同好，這便是Lucas Museum of Narrative Art存在的原因。
