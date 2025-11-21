星野源2025年遭NHK封殺！ 娶了新垣結衣還被紅白拋棄？

他明明還是那個唱「戀」會讓人臉紅的源ちゃん

星野源，埼玉八百屋長大的小孩，1981年生，168cm的AB型宅男，從小被爸媽的爵士咖啡廳熏到，高中就自己組團SAKEROCK亂彈吉他加馬林巴。

2003年跑去演舞台劇，結果被大人計劃收編，開始邊演戲邊寫歌。那時候誰也沒想到，這傢伙會變成國民老公級人物。

2012年腦溢血躺了一年，復出後直接開掛

躺完回來，他先丟了張《YELLOW DANCER》拿冠軍，然後2016年一首「戀」＋《逃げ恥》，全日本一起扭屁股，連阿嬤都會跳戀舞。之後「Idea」「不思議」「生命體」，

廣告 廣告

每一首都像在跟你聊天，聽完心情就莫名好起來。演戲也沒輸，《罪の聲》拿獎，《CUBE》自己寫主題曲，2025年還跑去給《DEATH STRANDING 2》當NPC加唱歌，連小島秀夫都喊他哥。

今年紅白居然把他刷掉，全網直接暴動

從2015年到2024年，他紅白10連霸，去年還搞了「地獄でなぜ悪い」換歌梗，結果今年直接落榜。

X一秒淪陷：「NHK在報復嗎？」「源ちゃん不在我紅白不看了」「去年那個梗真的踩雷了？」粉絲氣到想集資買廣告位抗議。

2025年根本沒在怕，新專輯＋巡演直接剛到底

他才不管紅白，5月直接丟第六張《Gen》，找Louis Cole、Camilo來feat，限量盤還加了上白石萌音配音的角色，賣到斷貨。

巡演「MAD HOPE」從愛知開炸，17場日本場次外加亞洲首巡，台北、上海、首爾全包，票一秒搶光。

11月又丟新歌「いきどまり」當電影主題曲，只用鋼琴＋人聲，MV一出大家直接哭：「源ちゃん也太會戳了吧！」

社群還是他的主場，1.4M粉絲天天在吵

X團隊帳號天天丟花絮，IG 187萬人追，隨便一張巡演側拍都能破十萬讚。紅白落選那天，留言區直接變哀悼大會，結果他隔天就po：「沒事啦，巡演見！

粉絲馬上轉哭為笑：「紅白算什麼，源ちゃん的live才是真年終趴！」

娶到新垣結衣，人生直接開外掛

2021年低調官宣跟ガッキー結婚，聲明就一句「慢慢堆幸福時間」，甜到長蛀牙。婚後他寫書分享夫妻日常，粉絲每天腦補：「源ちゃん在家是不是天天彈吉他給老婆聽？」

今年五月雖然被週刊亂寫什麼NHK主播的事，但他跟ガッキー完全不理，繼續過小日子，穩到讓人羨慕。

副業寫作加廣播，連深夜電台都圈粉

從2016年開《星野源のオールナイトニッポン》到現在，2023年還搞出「ニセ明」模仿布施明，2024年直接變固定節目，

聽眾笑到噴淚：「源ちゃん模仿太神，布施明本人要來上課了！」寫作也沒停，專欄、散文集一本接一本，粉絲說：「源ちゃん寫字跟唱歌一樣暖。」

Japhub小編有話說

說真的，星野源這種44歲還能讓全日本為他暴動的男人，紅白踢掉他反而像在幫他省時間開巡演。

從腦溢血爬起來，到把國民老婆娶回家，他的人生根本就是活生生的「戀」MV。想high就去把「戀」舞重跳一遍，保證明天直接訂巡演票。

源ちゃん，紅白不愛你，我們愛就好啦～