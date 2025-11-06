星鏈服務進軍印度馬哈拉什特拉邦

（法新社新德里6日電） 印度金融重鎮孟買所在地馬哈拉什特拉邦，將領先全國推出億萬富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）衛星網路服務。

馬哈拉什特拉邦（Maharashtra State）首席部長法德納維斯（Devendra Fadnavis）昨晚在社群媒體X發文表示，馬哈拉什特拉「有望成為全印度第一個與星鏈正式合作的邦」，「這次合作將確保馬哈拉什特拉邦在衛星數位基礎設施領域引領全印度」。

今年3月，印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）旗下電信公司Jio Platforms和電信巨擘巴帝電信（Bharti Airtel）2大印度電信業者，宣布與SpaceX達成協議，將向客戶提供星鏈網路服務。

星鏈業務營運副總裁德雷爾（Lauren Dreyer）表示，她「非常興奮」能夠進一步推動印度的數位化願景。

德雷爾在聲明中說：「一旦星鏈取得最終許可，有望連結學校、醫療機構和那些最偏遠且收訊差的地區。」

印度當局今年6月核發營運許可給星鏈。星鏈利用低軌道衛星為偏鄉地區提供高速網路服務，但進軍印度引發外界熱議星鏈從掠奪式定價到頻譜分配等一連串問題。

今年來大型科技公司紛紛宣布插旗印度市場，期盼吸引這個全球第五大經濟體的用戶。印度網路用戶到今年底前預估將會超過9億人。

另外，科技巨頭Google上月宣布，預計未來5年在印度投資150億美元（約新台幣4636億元），用於建造巨型資料中心和人工智慧（AI）基地，這將是Google在美國以外投資的最大規模AI中心。

包含Anthropic和ChatGPT開發商OpenAI在內美國企業正計劃在印度設立辦公室，美國AI新創公司Perplexity也在7月宣布與印度電信巨擘巴帝電信談成重要合作案。