春天湯水食譜│23款簡易養肝健脾去濕春天湯水！花生眉豆木瓜湯、章魚蓮藕湯、山藥粟米薏米排骨湯
Yahoo Food為大家搜羅23款潤肺潤燥補氣又健脾養陰的湯水食譜，當中更有中醫推介養生貼士，即睇：
春天乍暖還寒，到底有甚麼春天湯水適合飲用？春天湯水選擇繁多，當中以疏肝理氣、健脾袪濕為主的湯水最為合時。Yahoo Food為大家搜羅23款潤肺潤燥補氣、又健脾養陰的湯水食譜，當中更有中醫推介養生貼士，立即煲靚湯！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
1.春天湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜│按此觀看完整食譜
2.春天湯水食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑│按此觀看完整食譜
3.春天湯水食譜│太子參麥冬沙參海玉竹腰果湯│按此觀看完整食譜
4.春天湯水食譜│中醫教路春天補腎去濕健脾妙法│按此觀看完整食譜
5.春天湯水食譜│中醫教你湯水+穴位改善夜尿頻尿│按此觀看完整食譜
6.春天湯水食譜│花生眉豆木瓜湯 功效祛濕健脾 │按此觀看完整食譜
7.春天湯水食譜│南瓜赤小豆湯 南瓜咁樣煲最好飲 │按此觀看完整食譜
8. 春天湯水食譜│牛蒡蓮子茨實烏雞湯 │按此觀看完整食譜
9.春天湯水食譜│番茄薯仔魚湯 │按此觀看完整食譜
10.春天湯水食譜│立春養生要護肝 中醫教你湯水/穴位/養肝時間 │按此觀看完整食譜
11.春天湯水食譜│海底椰五指毛桃蘋果湯 祛濕化痰轉季宜飲│按此觀看完整食譜
12.春天湯水食譜│竹蔗茅根金羅漢果湯 春天清熱又潤肺要飲呢啲│按此觀看完整食譜
13.春天湯水食譜│鮮淮山赤小豆煲鴨湯 春天健脾祛濕要煲呢種湯│按此觀看完整食譜
14.春天湯水食譜│五指毛桃烏雞湯食譜│按此觀看完整食譜
15.春天湯水食譜│清明護肝去濕湯水食譜！│按此觀看完整食譜
16.春天湯水食譜│春分眼瞓精神差 中醫推介天然提神飲品/湯水/穴位│按此觀看完整食譜
17.春天湯水食譜│中醫去濕湯水食譜抗敏感│按此觀看完整食譜
18.春天湯水食譜│舒緩咳嗽兼潤肺化痰 鱷魚肉加海星湯│按此觀看完整食譜
19.春天湯水食譜│驚蟄湯水食譜！唔想變懶瞓就要飲呢款湯水│按此觀看完整食譜
20.春天湯水食譜│驚蟄易腸胃不適兼眼瞓 中醫教你用湯水袪濕│按此觀看完整食譜
21.春天湯水食譜│祛濕章魚蓮藕湯│按此觀看完整食譜
22.春天湯水食譜│祛濕湯水抗頭重 生熟薏仁白扁豆健脾湯│按此觀看完整食譜
23.春天湯水食譜│山藥粟米薏米排骨湯 去濕養脾胃│按此觀看完整食譜
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多食譜合集
牛油果食譜│24款簡易牛油果食法！牛油果醬、牛油果蟹肉沙律、牛油果早餐、牛油果多士
煲仔飯食譜│13款經典+創新煲仔飯！鳳爪排骨煲仔飯、膶腸煲仔飯、冬菇臘腸雞肉煲仔飯
提高抵抗力食譜│25款增強免疫力菜式!新手必試番茄薯仔魚湯/羅漢果雪梨水/麻油雞
臘味食譜合集│25款咸香惹味臘味菜式!新手必試臘腸煲仔飯/臘味糯米飯/氣炸臘味春卷!
涼拌食譜合集│36款消暑涼拌食譜!新手必試涼拌青瓜/雞絲粉皮/雲耳/大豆芽/冷麵
糖水食譜合集│33款新手適用糖水食譜! 必試腐竹白果糖水/桃膠雪耳糖水/爆沙陳皮紅豆沙
家常菜食譜合集│30款省時易煮家常小菜食譜!新手必試生炒排骨/魚香茄子/蔥花蒸水蛋
抗疫湯水食譜│30款止咳/舒緩喉嚨痛/健脾化痰/增強抵抗力湯水食療
電飯煲食譜合集│35道簡易食譜！有味飯/叉燒/豉油雞髀/通粉/蛋糕都整到！
轉季湯水食譜│30+湯水食譜合集！潤肺止咳/健脾益胃/增強免疫力 新手都煲到！
聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕
罐頭食譜合集│33道簡易食譜！新手必試忌廉蘑菇飯/肉醬番茄意粉/韓式泡菜吞拿魚湯/蟹肉可樂餅
雞翼食譜合集│35道氣炸煎焗燒簡單食譜！新手必試香茅/土匪/牛油蜜糖
甜品食譜合集│40道簡易食譜！新手必試免焗芝士蛋糕/班蘭可麗露/焗朱古力冬甩
氣炸鍋食譜合集懶人包！40道簡易食譜：新手必試氣炸鍋雞翼/蛋糕/麵包
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
防感冒湯水│二十四節氣立春要補肝？中醫湯水食譜防傷風感冒
防肺炎湯水│二十四節氣立春要補肝？中醫教路湯水防肺炎；踩入二十四節氣中第一個節氣－立春，亦是宣布春天即將來臨。立春當然要準備季節湯水，但肺炎疫情依然嚴竣，令到人心惶惶。除了戴口罩自保之外，在中醫角度中，又有甚麼方法有助抗炎？徐思濠中醫師今次教大家補肝，更推介大家防肺炎湯水食譜！
去濕湯水食譜合集20+款！中醫教路春天補腎去濕健脾妙法
去濕湯水食譜，是每逢春天回暖開始潮濕時，大家最需要的湯水食譜。但原來袪濕前，先要知道自己身體儲存的濕氣性質是甚麼，否則即使飲再多的去濕湯水，也難以正確地去除濕氣！今次Yahoo就整合了20+款春天去濕湯水食譜，裡面包括各款去濕湯水食譜做法之餘，更有中醫師講解濕氣成因，教路春天如何補腎去濕健脾，以及如何分辨自己的濕氣性質，想正確地去濕，即刻看看以下的去濕湯水食譜吧！
沙薑雞食譜｜電飯煲沙薑雞
我發覺愈來愈多人喜歡用電飯煲煮餸，網上有很多電飯煲食譜，今天想用電飯煲做沙薑雞，用電飯煲蒸雞，不用看火，非常方便，電飯煲蒸出來的雞，一點都不會比用媒氣爐蒸差，一樣嫩滑多汁，很好吃！ #電飯煲蒸雞 #沙薑雞 #懶人料理
帶子食譜｜西蘭花炒帶子
帶子食譜｜西蘭花炒帶子
牛筋食譜｜五香枝竹炆牛筋
懶人製作,煲湯材料再做餸
海鮮闊條麵食譜｜Pizza Hut 海鮮闊條麵
大家鍾唔鍾意Pizza Hut 的焗海鮮闊條麵？ 香濃的白汁，加上海鮮，再有金黃酥脆的溶化芝士，實在令人難以抗拒。但可惜價錢貴，份量又少，自己在家也能輕鬆做到。做一大碟才夠滿足！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
牛肉羹食譜｜西湖牛肉羹
牛肉羹食譜｜西湖牛肉羹
虎蝦食譜｜赤米蝦汁扒釀虎蝦
加入貢菜加添爽脆口感
黑芝麻酥食譜｜一口黑芝麻酥做法
賀年食品系列之 「一口黑芝麻酥」 第1次整呢款黑芝麻酥 腰果酥就整得最多，杏仁酥、花生酥、開心果酥、鹹蛋黃酥......都整過，但就係未整過黑芝麻酥 我係i herb買左樽黑芝麻醬，所以想嘗試下用黑芝麻醬黎整呢款一口酥，我係用腰果酥的食譜稍作改動，估唔到成品比腰果酥更加酥脆 鍾意黑芝麻的你快d試下整喇！！
灣仔美食｜會展中心中菜廳中庭全新裝修 必食懷舊蜜汁火方/功夫菜大良炒鮮奶（有片）
灣仔會展中心常常有不同的展覽，想在睇展前或後想醫一醫肚？推介大家一間高質中菜廳，就是有不少達官貴人都會光顧的中菜廳「中庭」。餐廳近日完成長達3個月翻新工程，環境大器優雅，餐牌亦同步更新，呈現一系列大江南北菜式。與此同時，餐廳更宣布有多年酒店中菜經驗的伍寶明師傅加盟，如此動作多多，可見餐廳野心不少，相信是希望能在低迷的經濟環境中，依然能穩如泰山。
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
申請自訂車牌「YUT G0R」被拒 市民提司法覆核 引運輸署指影射首長
有市民申請自訂車牌「YUT G0R」，但運輸署指「影射某政府部門首長之俗稱」，令人推論車輛代表公共機構或政府部門，因而拒絕。市民入稟高院提出司法覆核，要求推翻決定。
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷
網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...
FI專欄｜告別陳茂波？｜渾水
大家心照，陳茂波由 2017 年接任到而家，做咗財政司司長已經接近 9 年。 以香港高官嘅任期嚟講，佢絕對係「老臣子」。 2026 財政預算案仲有三個禮拜就出爐，坊間好多人覺得，如果呢份預算案真係好似佢網誌所講咁，成功將赤字轉盈、幫庫房止血，咁對佢嚟講確實係一個最靚嘅華麗轉身時機，功成身退。 呢排啲風聲吹得好勁，我結合各路聽返來的風聲，幫大家盤點一下預算案的可能方向。 第一：大家最關心嘅「派糖」，目前風向係：大撒幣式嘅消費券基本上死心㗎啦，但既然庫房轉好，政界而家全力谷緊「精準扶貧」同「中產減壓」。坊間吹緊，退稅上限應該會加碼，仲有，為咗谷生仔，「子女免稅額」同「外傭扣稅」呢啲民間呼聲最高嘅項目，今年入圍機會真係幾大，中產朋友仔可以期待吓。 第二：雖然財政好轉，但政府繼續慳錢。聽講公務員編制可能會縮減 2% 左右。最值得留意係「兩蚊乘車優惠」，雖然唔會取消，但「優化版」可能真係會出台，例如加個「每月上限」，或者強制要先收兩折，目的都係想細水長流。至於嗰個講咗好耐嘅「邊境建設費」，宜家政界仲係拗緊，如果真係落實，大家以後自駕北上可能要多畀幾舊水。 第三：「低空經濟」。宜家風向係大力谷「低
滙控據報推動業績不佳員工離職 部分銀行家面臨零獎金
《彭博》引述消息人士報道，滙控(0005.HK)計劃在未來數周發放獎金後，鼓勵業績不佳的投資銀行及財富管理部門員工離職，當中包括董事總經理級別的員工，並準備向一些銀行家發放很少的獎金或不發放獎金，以效仿華爾街競爭對手的做法。