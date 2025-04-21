春天湯水食譜│23款簡易養肝健脾去濕春天湯水！花生眉豆木瓜湯、章魚蓮藕湯、山藥粟米薏米排骨湯

大家心照，陳茂波由 2017 年接任到而家，做咗財政司司長已經接近 9 年。 以香港高官嘅任期嚟講，佢絕對係「老臣子」。 2026 財政預算案仲有三個禮拜就出爐，坊間好多人覺得，如果呢份預算案真係好似佢網誌所講咁，成功將赤字轉盈、幫庫房止血，咁對佢嚟講確實係一個最靚嘅華麗轉身時機，功成身退。 呢排啲風聲吹得好勁，我結合各路聽返來的風聲，幫大家盤點一下預算案的可能方向。 第一：大家最關心嘅「派糖」，目前風向係：大撒幣式嘅消費券基本上死心㗎啦，但既然庫房轉好，政界而家全力谷緊「精準扶貧」同「中產減壓」。坊間吹緊，退稅上限應該會加碼，仲有，為咗谷生仔，「子女免稅額」同「外傭扣稅」呢啲民間呼聲最高嘅項目，今年入圍機會真係幾大，中產朋友仔可以期待吓。 第二：雖然財政好轉，但政府繼續慳錢。聽講公務員編制可能會縮減 2% 左右。最值得留意係「兩蚊乘車優惠」，雖然唔會取消，但「優化版」可能真係會出台，例如加個「每月上限」，或者強制要先收兩折，目的都係想細水長流。至於嗰個講咗好耐嘅「邊境建設費」，宜家政界仲係拗緊，如果真係落實，大家以後自駕北上可能要多畀幾舊水。 第三：「低空經濟」。宜家風向係大力谷「低

Fortune Insight ・ 1 天前