春日大社木柱塗鴉的驚人內幕？「恩愛永遠」背後的犯罪真相大揭！

世界遺產的塗鴉危機

嘿，日本文化迷們，準備好聽個讓人瞠目結舌的消息了嗎？2025年9月9日，奈良的春日大社，這座聯合國教科文組織認定的世界文化遺產，竟然被發現遭人惡意塗鴉！

一根木柱上用藍色顏料寫著簡體中文「恩愛永遠」和兩個人名，另一根柱子還有疑似「二0二二」的字跡。這可是奈良的聖地啊，誰這麼大膽搞亂？

警方火速介入，懷疑違反《文化財保護法》，誓言揪出兇手！這起事件，到底是浪漫告白還是文化犯罪？快跟小編一起來挖真相！😲

廣告 廣告

塗鴉現場的驚人發現

事情發生在春日大社的本殿東迴廊。據《NHK》報導，9月9日上午11點10分左右，一名遊客發現一根被指定為重要文化財的木柱上有藍色塗鴉，寫著「恩愛永遠」和兩個人名，

尺寸約28釐米×7釐米。神社工作人員立刻報警，警方到場後還發現本殿東北側另一根柱子也有類似中文數字「二0二二」的痕跡。

塗料成分尚未確認，但警方斷定這是惡意破壞，涉嫌違反《文化財保護法》，可能面臨最高7年有期徒刑或100萬日圓罰款。這畫面，簡直像電影裡的犯罪現場！🕵‍♂

春日大社的輝煌歷史

春日大社可不是普通地方！創建於西元768年，它是奈良最具代表性的世界文化遺產，供奉藤原氏的氏神，以紅色建築和無數石燈籠聞名。

據《朝日新聞》，這座神社每年吸引數百萬遊客，連鹿群都是它的活招牌。柱子被塗鴉的地方屬於本殿東迴廊，是重要文化財，價值無可估量。這樣的聖地被搞亂，真是讓人氣得牙癢癢！

不止一次的塗鴉悲劇

這不是春日大社第一次遭殃！《共同社》提到，2022年，一座石燈籠也曾被噴漆塗鴉，當時就引發公憤。奈良警方表示，這種破壞文化財的行為不僅傷害日本遺產，也影響遊客體驗。

神社方已展開清理，但藍色塗料可能難以完全移除，損害程度讓人心疼。這種「重複犯罪」，是有人故意挑釁還是單純惡作劇？🤔

網友熱議的猜測風暴

事件一出，X平台瞬間炸開！@nhk_news po文：「奈良 春日大社の柱に落書き 警察が文化財保護法違反で捜査」，獲數百轉推，網友留言：「誰這麼缺德亂畫？」「恩愛永遠？這是想紅還是想坐牢？」

台灣網友在PTT也議論紛紛：「奈良的鹿都比這塗鴉客有文化！」「這是情侶告白還是國際事件？」有人猜測是遊客亂寫，有人懷疑是故意破壞，討論熱度直接爆表！📲

警方的追查行動

奈良縣警方已全面展開調查，根據《琉球新報》，他們正調閱酒店和國際通周邊的監視器，試圖鎖定嫌疑人。塗鴉時間尚未確認，但警方推測可能在9月8日晚至9日晨。神社方呼籲遊客提供線索，強調保護文化財的重要性。這場追捕，會不會揪出一個驚人內幕？🕶

Japhub小編有話說

哇，春日大社這回真是躺著也中槍！「恩愛永遠」聽起來浪漫，卻讓聖地蒙羞。到底是誰這麼大膽？小編希望警方早日破案，還神社一個清靜！各位有什麼猜測？快留言分享你的看法吧，別忘了去奈良時要尊重文化哦！