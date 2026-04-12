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春日清酒盛宴回歸 Sake Walk 2026 以五週時間細味香港清酒新風景

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踏入第三年，Sake Walk 2026 於 4 月至 5 月再度回歸，聯同 International Wine Challenge（IWC）清酒賽事，把一場橫跨全港超過 30 個場地的清酒盛會帶到城中。由品鑑、大師班、配食晚宴到全新登場的清酒雞尾酒實驗室，活動以更成熟的策展方式，將日本清酒的工藝、風味與當代飲酒文化連成一線。


香港近年清酒風氣愈見成熟，Sake Walk 2026 的回歸，正好為這股熱潮添上更完整的篇章。 今年活動由 4 月至 5 月展開，橫跨五週，遍佈全港超過 30 間餐廳與酒吧，涵蓋導賞品鑑、清酒大師班、配食晚宴，以及以調酒視角重新演繹清酒的互動體驗。

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今屆最大看點之一，是活動與 IWC 清酒項目的合作。 大會精選多間在國際舞台上獲獎或備受肯定的酒造登場，透過每週輪換主題，讓賓客一次過接觸不同流派、不同產區、不同釀造哲學的清酒作品。 這種安排不單止是品酒，更像是一場有節奏的風味巡禮，讓人從香氣、口感到餘韻，逐步理解清酒的層次。

參與場地同樣講究陣容，從香港瑰麗酒店的彤福軒與 CHAAT，到香港文華東方酒店的 The Aubrey 及文華廳，再到 The Henderson 的花雲、置地廣塲內的嘗申滙與 Sushi Mamoruすし衛，整體選址清楚反映活動對餐飲質素的要求。 加上 Ryota Kappou、權八等人氣日式食府加入，清酒不再只是餐前或餐後的配角，而是直接融入高級餐桌之中，與料理互相拉抬。

今年登場的酒造陣容亦相當有看頭。新澤釀造店（Niizawa）以精準釀造和高端系列聞名，2024 年更獲 IWC「年度酒造」殊榮。 七賢（Shichiken）則是傳統與創新的代表，不但以白州天然軟水釀造，2025 年更奪得 IWC 冠軍清酒大獎，成為首個來自山梨的得獎酒造。 旦（Dan）由笹一酒造推出，走細膩優雅路線，並於 2025 年成為 ANA 頭等艙及貴賓室指定清酒。 真野鶴（Manotsuru）則延續手工釀造的深厚底蘊，同時在國際市場持續擴展品牌能見度。

除了一般品鑑與晚宴，2026 年新設的清酒雞尾酒實驗室，則為活動注入更鮮明的現代感。 由頂尖調酒師於 The Aubrey、Zuma 等場地主持，體驗將清酒重新轉化為 Saketini、Sparkling Sake Spritz、Japanese Negroni 等作品，顯示清酒並不只屬於傳統餐桌，也能自然融入當代酒吧文化。


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